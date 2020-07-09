Гендиректор «Зенита» сообщил, что клубу придётся «затянуть пояса»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о работе клуба в период пандемии, а также заявил о необходимости корректировки зарплат футболистов.

Мы достойно пережили это время. В середине марта было принято единственно правильное решение: не отпускать футболистов из расположения команды. Ни россиян, ни легионеров. Хотя были желающие уехать из Санкт-Петербурга. Сегодня все признают, что руководство клуба совместно с медицинским персоналом поступило верно. Мы постепенно переходили к занятиям на базе, а затем к командным тренировкам. Благодаря слаженной работе обошлись без травм и подошли к возобновлению чемпионата в хорошей физической форме.

Было бы наивно полагать, что при нынешнем состоянии экономики футбольный клуб будет жить по-прежнему. Принята программа экономии средств по всем направлениям. При этом стараемся минимизировать потери. Ведутся переговоры и с действующими спонсорами, и с потенциальными, которые, к счастью, появляются. Тем не менее «затянуть пояса» — это не художественный образ, а реальность.

Если бы понимания реалий не было, мы бы не стали чемпионами за четыре тура до финиша. В футболе любая мелочь может разрушить команду. Многие вещи мы откровенно доносили до игроков и тренеров, находя при этом понимание. Чтобы сохранить возможность заниматься любимым делом, играть в Лиге чемпионов, нужно было пойти на определенные корректировки зарплат.