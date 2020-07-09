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Гендиректор «Зенита» сообщил, что клубу придётся «затянуть пояса»

09 июля 2020, 22:30

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о работе клуба в период пандемии, а также заявил о необходимости корректировки зарплат футболистов.

Мы достойно пережили это время. В середине марта было принято единственно правильное решение: не отпускать футболистов из расположения команды. Ни россиян, ни легионеров. Хотя были желающие уехать из Санкт-Петербурга. Сегодня все признают, что руководство клуба совместно с медицинским персоналом поступило верно. Мы постепенно переходили к занятиям на базе, а затем к командным тренировкам. Благодаря слаженной работе обошлись без травм и подошли к возобновлению чемпионата в хорошей физической форме.

Было бы наивно полагать, что при нынешнем состоянии экономики футбольный клуб будет жить по-прежнему. Принята программа экономии средств по всем направлениям. При этом стараемся минимизировать потери. Ведутся переговоры и с действующими спонсорами, и с потенциальными, которые, к счастью, появляются. Тем не менее «затянуть пояса» — это не художественный образ, а реальность.

Если бы понимания реалий не было, мы бы не стали чемпионами за четыре тура до финиша. В футболе любая мелочь может разрушить команду. Многие вещи мы откровенно доносили до игроков и тренеров, находя при этом понимание. Чтобы сохранить возможность заниматься любимым делом, играть в Лиге чемпионов, нужно было пойти на определенные корректировки зарплат.

Ранее стало известно, что Медведев будет оштрафован за высказывание о «Спартаке».

 

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Все комментарии
galem72
galem72
10 июля в 11:45
    ssmith589
    ssmith589
    10 июля в 08:59
    Тут главное уточнять "чьи пояса", а то может быть наши.
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
    10 июля в 05:29
    Это по этому Оренбург вылетает?
    Данила Кравцов
    Данила Кравцов
    10 июля в 00:44
    чем затягивать пояса , проще налоги поднять
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    10 июля в 00:39
    Болелы других клубов с удовольствием затянули бы этот поясок).
    n272nm
    n272nm ответ LOpp (раскрыть)
    10 июля в 00:23, ред.
    Расскажи это Локомотиву. Что касается Федуна, то его личные деньги ничем не отличаются от Газпрома. У нас полезные ископаемые принадлежат народу. Ты можешь рассказать мне историю о том, откуда у бывшего замполита оказалась в собственности нефтяная компания. Я, знаешь ли, жил в СССР и не представляю где Леня заработал бабки на покупку Лукойла:)))). Может ты знаешь?! Газпром спонситрует Зенит и прчему бы ему его не спонсировать?! А если тебя это не устраивает, то давай копнем историю, на какие шиши Федун стал владельцем Лукойла и откуда у него бабки на покупку Спартака. Весь ааш плач заключается в том, что Газпром спонсирует Зенит, а не Спартак. Было бы наоборот, вы бы считали что это нормально. Хотя Спартаку это не помогло бы. Его спонсирует Лукойл, но даже при этом, Спартак не в состоянии выиграть чемпионство, не говоря уже о еврокубках . За 20 лет одно чемпионство - именно такой клуб должна спонсировать госкорпорация, кто бы спорил:)))
    oleg3k
    oleg3k
    10 июля в 00:08
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      09 июля в 23:45
      Я один ничего не понял ???

      "Чтобы сохранить возможность играть в Лиге чемпионов, нужно было пойти на определенные корректировки зарплат."
      Где логика ??
      В чём фишка то ??
      Получающий меньше - играет лучше ??
      minai
      minai
      09 июля в 23:44
      Вот зачем он обезьянничает ?
      ошалевший
      ошалевший ответ n272nm (раскрыть)
      09 июля в 23:38
      какими? рпл? дак там не платят по 40 чтобы тратить ихъ на одного игрока,деньги идут от спонсора,которого мы все знаем
      LOpp
      LOpp ответ n272nm (раскрыть)
      09 июля в 23:38
      Федун может тратить свои личные деньги как ему вздумается, а вот куда и как тратит сотни миллионов гос. корпорация это должно волновать в первую очередь Счетную палату и Прокуратуру.
      LOpp
      LOpp ответ Footbolista (раскрыть)
      09 июля в 23:36
      Штирлиц присмотрелся - голубые не только ели, но и пили.
      n272nm
      n272nm ответ makkie (раскрыть)
      09 июля в 23:17
      Тебе нужно беспкоиться о Спартаке, а не о Зените. Зенит свои траты окупает титулами. Куда тратит деньги и как тратит деньги Спартак - очень интересная тема. Подумай для начала об этом.
      rubinovyi2
      rubinovyi2
      09 июля в 23:10
      И тут же затянул на себе,налетев на штраф,за свой поганенький язык..((
      makkie
      makkie
      09 июля в 23:07
      Ахах бомжи)
      Вместо 80 млн в год потратят всего 50 млн 😂
      Что там затягивать, если кормушка бездонная?
      Союзник противников
      Союзник противников
      09 июля в 22:44
      Если это правда,то "капец котёнку",и в следующем сезоне с ними сделают то,что пытался сделать Дзюба с Азмуном.Но реально,а не по сценарию празднования чемпионства Газпрома.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      09 июля в 22:44
      Затянуть пояса по газпромовски это иметь на контрактах не 46 человек, а 38, содержать в РПЛ не два карманных клуба а 1 , и предложить Дзюбе контракт не на 3,6 млн, а на 3,5 млн евро. Экономия будет ощутимая.
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      09 июля в 22:43
      Ваш поясок и так то на коленках болтается , ну будет теперь в районе паха висеть. Не вам жаловаться на отсутствие средств.
      Эльмот
      Эльмот
      09 июля в 22:41
      Свиные наоборот развернулись, Цорны и Тедески не знают меры в финансах.
      Footbolista
      Footbolista ответ nubom (раскрыть)
      09 июля в 22:41, ред.
      ...и пели...😂...
      nubom
      nubom ответ Footbolista (раскрыть)
      09 июля в 22:40
      ... и пили...
      Footbolista
      Footbolista
      09 июля в 22:38
      Будут стройные как голубые балтийские ели...
      oFANATo
      oFANATo
      09 июля в 22:34
      Да ладно.....)))))))
      Brigar
      Brigar
      09 июля в 22:33
      Это не страшно, нужно.
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