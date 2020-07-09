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Аршавин: «Погребняк становится старше, а класс остаётся»

09 июля 2020, 19:51
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)2 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин поделился мнением об игре форварда «Урала» Павла Погребняка, который забил победный гол в ворота «Динамо» (2:1) в матче 27-го тура РПЛ

Когда забивал гол, хорошо сориентировался и с правой ноги положил. Все-таки становится старше и старше, а класс остается. Он главный герой. Кто забил? Кто 3 очка принес? Кто коронавирусом переболел? О ком говорить? Об Эль-Кабире?

Он просто играет в футбол. Не думаю, что он там большие деньги зарабатывает.

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Все комментарии
galem72
galem72
10 июля в 11:36
"...погребняк становится старше, а класс остаётся..."

В случае с погребом это как на второй год в школе остался. ))
ЮЗИК
ЮЗИК
09 июля в 20:36
Как говорится мастерство не пропьёшь
25процентный клоун
25процентный клоун
09 июля в 20:05
Андрей, говори, за это платят
Павел Амурский
Павел Амурский
09 июля в 20:04
Погребняк игрок хороший.
Kverkfjoll
Kverkfjoll
09 июля в 19:59
Это в цска чем старше, тем бездарнее.
Leha-ha50
Leha-ha50
09 июля в 19:57
Причем тут класс ? От Морозова мяч как от забора прямо в ноги Погребняку отскочил, тут легче было забить , чем наоборот.
STVA 1
STVA 1 ответ VAN ARM (раскрыть)
09 июля в 19:56
Конечно...Но забил и это главное)
VAN ARM
VAN ARM
09 июля в 19:52
уровень то далеко не топ)))
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