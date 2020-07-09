Аршавин: «Погребняк становится старше, а класс остаётся»

Бывший нападающий сборной России поделился мнением об игре форварда «Урала» , который забил победный гол в ворота «Динамо» (2:1) в матче 27-го тура РПЛ .

Когда забивал гол, хорошо сориентировался и с правой ноги положил. Все-таки становится старше и старше, а класс остается. Он главный герой. Кто забил? Кто 3 очка принес? Кто коронавирусом переболел? О ком говорить? Об Эль-Кабире?

Он просто играет в футбол. Не думаю, что он там большие деньги зарабатывает.