Медведев: «„Зенит“ всё больше ненавидит проигрывать — это залог успехов»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о причинах успеха петербургского клуба.
Самое главное, что первый матч в чемпионском звании команда выиграла, так же как это произошло в прошлом году («Зенит» на своем поле обыграл ЦСКА со счетом 3:1). Это приятно, тем более что победа волевая — проигрывали, пропустив гол от нашего бывшего одноклубника Антона Заболотного. Команда все больше ненавидит проигрывать, не важно, в каком статусе. Это залог будущих успехов.
Я считаю, что «Зенит» забил два очень хороших гола — Малком блестяще исполнил удар в девятку, наш Герд Мюллер, Сердар Азмун, опять забил в стиле этого немецкого нападающего, а Михаил Кержаков не раз спас команду. Может быть, игра была не такая яркая, как матч против ЦСКА — и соперник другой, и календарь. Сейчас праздновать особо некогда, потому что уже в субботу матч с «Ахматом».
Ранее стало известно, что Медведев будет оштрафован за высказывание о «Спартаке».
Залог успехов невского — ангажированная рпл, заряженные судьи и властный админ ресурс.
Залог успехов невского — ангажированная рпл, заряженные судьи и властный админ ресурс.
"Рыба гниют с головы". Вот она правда жизни, сказанная нашими предками. Ничего не изменилось.
"Рыба гниют с головы". Вот она правда жизни, сказанная нашими предками. Ничего не изменилось.
Юбилей 95 лет не даст соврать.
Юбилей 95 лет не даст соврать.
Пока, этот люд у власти футбола, беспредел будет продолжаться и голубую эскадру будут тащить по гребням волны вперёд, несмотря на критику болел других клубов. Это было видно по их агрессивным глазам и поверьте, они всегда будут на плаву и плевали они на спортивный принцип с высокой колокольни, хотя не раз акцентировали на это, подчёркивая, во время "банкета").
Пока, этот люд у власти футбола, беспредел будет продолжаться и голубую эскадру будут тащить по гребням волны вперёд, несмотря на критику болел других клубов. Это было видно по их агрессивным глазам и поверьте, они всегда будут на плаву и плевали они на спортивный принцип с высокой колокольни, хотя не раз акцентировали на это, подчёркивая, во время "банкета").
Про РПЛ с Дюковым и админресурсом мог бы Медведев скромно и промолчать.
Ничему история с Дзюбой и Азмуном не научила.
Про РПЛ с Дюковым и админресурсом мог бы Медведев скромно и промолчать.
Ничему история с Дзюбой и Азмуном не научила.
И то проиграли в равной борьбе. С португалами обменялись победами, не будь дога во Франции - заняли бы третье место. Так что не надо перегибать или приписывать Зениту "заслуги" московских команд.
Что касается слов Медведева, то это очень хорошо - когда выходят как на последний бой..
Концентрацию терять нельзя. В Европе такое не простят, да и у нас тоже.
Ждём усиления под ЛЧ и под новый сезон. Ждать осталось недолго...
И то проиграли в равной борьбе. С португалами обменялись победами, не будь дога во Франции - заняли бы третье место. Так что не надо перегибать или приписывать Зениту "заслуги" московских команд.
Что касается слов Медведева, то это очень хорошо - когда выходят как на последний бой..
Концентрацию терять нельзя. В Европе такое не простят, да и у нас тоже.
Ждём усиления под ЛЧ и под новый сезон. Ждать осталось недолго...