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Медведев: «„Зенит“ всё больше ненавидит проигрывать — это залог успехов»

09 июля 2020, 20:29

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о причинах успеха петербургского клуба.

Самое главное, что первый матч в чемпионском звании команда выиграла, так же как это произошло в прошлом году («Зенит» на своем поле обыграл ЦСКА со счетом 3:1). Это приятно, тем более что победа волевая — проигрывали, пропустив гол от нашего бывшего одноклубника Антона Заболотного. Команда все больше ненавидит проигрывать, не важно, в каком статусе. Это залог будущих успехов.

Я считаю, что «Зенит» забил два очень хороших гола — Малком блестяще исполнил удар в девятку, наш Герд Мюллер, Сердар Азмун, опять забил в стиле этого немецкого нападающего, а Михаил Кержаков не раз спас команду. Может быть, игра была не такая яркая, как матч против ЦСКА — и соперник другой, и календарь. Сейчас праздновать особо некогда, потому что уже в субботу матч с «Ахматом».

Ранее стало известно, что Медведев будет оштрафован за высказывание о «Спартаке». 

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galem72
galem72
10 июля в 11:39, ред.
"...Зенит всё больше ненавидит проигрывать — это залог успехов..."

Залог успехов невского — ангажированная рпл, заряженные судьи и властный админ ресурс.
Фредерик Крюгер
Фредерик Крюгер ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
10 июля в 08:51
Будет смешно, если Зениту в ЛЧ из второй корзины попадется Барселона/Реал, или Атлетико, или Манчестер Сити
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
09 июля в 23:59
Медведев в состоянии затмить даже такого великого комика как Фурсенко.
Юрниекс
Юрниекс
09 июля в 23:28
...а разве не кукаяны..залог успеха???
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
09 июля в 23:00
Наивный, совсем не в этом залог успехов Зенита. Потом расскажу.
ABir
ABir
09 июля в 22:51
Медведеву следует знать, что от любви до ненависти один шаг
Charismatic
Charismatic
09 июля в 22:47
Конечно ненавидят. Бомжи столько бабла в судей вливают, обидно проигрывать, когда всё куплено.
Yurza
Yurza
09 июля в 22:39, ред.
Покорители Браг и Ференцварошей в ауте.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ oFANATo (раскрыть)
09 июля в 22:06
Агрессия и пафос главы РФС, это за пределами понимания самого принципа честной, справедливой игры. Он обязан быть НЕЙТРАЛЬНЫМ на этом "празднике жизни". В открытую, в наглую уже палятся, не стыдясь критики, потому-что им по керу уже. Мерзко было на все это смотреть.А потом удивляемся, почему себя Дзюба, Кокорин и др себя вели и ведут "зените славы". Они чувствуют и знают силу своих покровителей отсюда такое вызывающее поведение к другим болельщикам. Ихние боссы на этом "банкете" тоже вели себя так.
"Рыба гниют с головы". Вот она правда жизни, сказанная нашими предками. Ничего не изменилось.
oFANATo
oFANATo ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
09 июля в 21:43
Потому что сами понимают, что этот титул не по спортивному принципу.
Юбилей 95 лет не даст соврать.
For56tas
For56tas
09 июля в 21:36, ред.
Как можно не любить выигрывать у команд, пропускающих на своем поле по четыре мяча и считающих себя великими.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
09 июля в 21:30
    oFANATo
    oFANATo
    09 июля в 21:27, ред.
    Ждём высказывания Медведева после еврокубков.
    Про РПЛ с Дюковым и админресурсом мог бы Медведев скромно и промолчать.
    Ничему история с Дзюбой и Азмуном не научила.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен ответ Фредерик Крюгер (раскрыть)
    09 июля в 21:08
    ПоследнИе места -сильно сказано. Было это один раз за последние полтора десятка лет.
    И то проиграли в равной борьбе. С португалами обменялись победами, не будь дога во Франции - заняли бы третье место. Так что не надо перегибать или приписывать Зениту "заслуги" московских команд.
    Что касается слов Медведева, то это очень хорошо - когда выходят как на последний бой..
    Концентрацию терять нельзя. В Европе такое не простят, да и у нас тоже.
    Ждём усиления под ЛЧ и под новый сезон. Ждать осталось недолго...
    Ноющий модераторам
    Ноющий модераторам
    09 июля в 20:56
    Надо ещё со свиньями закрепить результат и заколотить им очередную пятихаточку.
    Zenit_84
    Zenit_84
    09 июля в 20:54
    Удачи Зениту!
    Фредерик Крюгер
    Фредерик Крюгер
    09 июля в 20:47
    В ЛЧ и в ЛЕ видны эти успехи - последние места и вылеты от Вильярреалов
    112910415
    112910415
    09 июля в 20:40
    похоже, откажутся от участия в ЛЧ ...
    Cat01
    Cat01
    09 июля в 20:37
    Будет будет будет как будет
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    09 июля в 20:36
    Ахмат с вами сделает дзюбу
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    09 июля в 20:36
    ПРОМГАЗ - главный залог успеха!!!
    pomor 445
    pomor 445
    09 июля в 20:33
    Не знаю будет ли это залогом успехов, но причиной ещё большей ненависти зенитофобов точно. Только их ненависть - это причина нашей гордости.
    Yurza
    Yurza
    09 июля в 20:31
    Это очень мудро сказано.
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