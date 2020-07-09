Медведев: «„Зенит“ всё больше ненавидит проигрывать — это залог успехов»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о причинах успеха петербургского клуба.

Самое главное, что первый матч в чемпионском звании команда выиграла, так же как это произошло в прошлом году («Зенит» на своем поле обыграл ЦСКА со счетом 3:1). Это приятно, тем более что победа волевая — проигрывали, пропустив гол от нашего бывшего одноклубника Антона Заболотного. Команда все больше ненавидит проигрывать, не важно, в каком статусе. Это залог будущих успехов.