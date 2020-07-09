Погребняк: «Обыграли принципиального соперника. „Динамо“ дышит нам в спину»

Нападающий «Урала» Павел Погребняк, забивший победный гол в матче 27-го тура РПЛ с «Динамо» (2:1), прокомментировал триумф команды.
Поздравляю болельщиков и команду с победой. С большим трудом обыграли принципиального соперника в борьбе за шестое место. Они дышат нам в спину. Согласен, сезон для меня начался не самым лучшим образом — загремел в больницу. Не представляете ощущения, когда команда тренируется, а ты лежишь в четырёх стенах и не можешь им помочь.
Отличный навес Панюкова, а я оказался в нужном месте. Был момент, когда я был первый на мяче, где можно было назначить пенальти, но судья сказал, что VAR смотреть не будут. Разговаривал с Парфёновым, спрашивал меня, готов ли я. Я был готов ещё на прошлый матч, но тренеру виднее. Повторюсь, главная цель — Кубок России.
обладатель кубка уефа
обладатель суперкубка уефа
лучший нап кубка уефа 2007\2008
не считая Российского первенства..
обладатель кубка уефа
обладатель суперкубка уефа
лучший нап кубка уефа 2007\2008
не считая Российского первенства..