ГлавнаяНовости

Погребняк: «Обыграли принципиального соперника. „Динамо“ дышит нам в спину»

09 июля 2020, 22:07
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)2 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Нападающий «Урала» Павел Погребняк, забивший победный гол в матче 27-го тура РПЛ с «Динамо» (2:1), прокомментировал триумф команды.

Поздравляю болельщиков и команду с победой. С большим трудом обыграли принципиального соперника в борьбе за шестое место. Они дышат нам в спину. Согласен, сезон для меня начался не самым лучшим образом — загремел в больницу. Не представляете ощущения, когда команда тренируется, а ты лежишь в четырёх стенах и не можешь им помочь.

Отличный навес Панюкова, а я оказался в нужном месте. Был момент, когда я был первый на мяче, где можно было назначить пенальти, но судья сказал, что VAR смотреть не будут. Разговаривал с Парфёновым, спрашивал меня, готов ли я. Я был готов ещё на прошлый матч, но тренеру виднее. Повторюсь, главная цель — Кубок России.

Все новости
Урунов: «Теперь у „Спартака“ 35 млн болельщиков в Узбекистане»
Вчера, 12:53 ВидеоКомментарии84
На заметку Урунову. Сомнительные трансферы «Спартака»
Вчера, 12:30Вадим Багров в блоге Символические антисборныеКомментарии11
Лала, Гуга или Коля. «Спартаку» нужен свой Марио Фернандес
04 августаАлександр Чистяков в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии9
Друг Кокорина опубликовал детское фото Александра в форме «Спартака»
02 августа ФотоКомментарии49
Головоломка для Тедеско. Ищем применение Кокорину в «Спартаке»
31 июляАлександр Чистяков в блоге Тактический лабиринтКомментарии16
Медведев: «Будем рады, если у Кузяева появится возможность играть в Европе»
31 июля Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Хозяин фунтиков
Хозяин фунтиков
10 июля в 23:35
Паша в составе Зенита :
обладатель кубка уефа
обладатель суперкубка уефа
лучший нап кубка уефа 2007\2008
не считая Российского первенства..
Brigar
Brigar
09 июля в 22:34
Урал с победой!
beefs
beefs
09 июля в 22:25
Забил, молодец, продолжай...
ЮЗИК
ЮЗИК
09 июля в 22:17
Паша красавец, не подвёл
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100