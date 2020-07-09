Погребняк: «Обыграли принципиального соперника. „Динамо“ дышит нам в спину»

Нападающий «Урала» , забивший победный гол в матче 27-го тура РПЛ с «Динамо» (2:1), прокомментировал триумф команды.

Поздравляю болельщиков и команду с победой. С большим трудом обыграли принципиального соперника в борьбе за шестое место. Они дышат нам в спину. Согласен, сезон для меня начался не самым лучшим образом — загремел в больницу. Не представляете ощущения, когда команда тренируется, а ты лежишь в четырёх стенах и не можешь им помочь.