Аршавин сравнил полуфиналы Лиги чемпионов с Кубком России

Бывший футболист «Зенита» поделился мнением о жеребьевке матчей 1/4 финала Лиги чемпионов-2019/2020.

Мне кажется, что один полуфинал уже ясен. В другой части столкнутся львы. Финал Кубка лиги не будет иметь значения для « ПСЖ » при подготовке к четвертьфиналу. Но лучше так, чем не играть. Они обыграют «Аталанту», потому что она по классу несопоставима с парижанами. Всё равно еще месяц до игры.