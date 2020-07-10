ГлавнаяНовости

Аршавин сравнил полуфиналы Лиги чемпионов с Кубком России

10 июля 2020, 14:18

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о жеребьевке матчей 1/4 финала Лиги чемпионов-2019/2020.

Мне кажется, что один полуфинал уже ясен. В другой части столкнутся львы. Финал Кубка лиги не будет иметь значения для «ПСЖ» при подготовке к четвертьфиналу. Но лучше так, чем не играть. Они обыграют «Аталанту», потому что она по классу несопоставима с парижанами. Всё равно еще месяц до игры. 

«Лейпциг» гонял «Тоттенхэм»? Их только ленивый не гоняет сейчас. У клуба проблемы. В матче с немцами не участвовал Кейн. Там просто забивать некому. В тот момент «Лейпциг» был по игре сильнее «Тоттенхэма». Мне кажется, что полуфиналы будут «Атлетико» — «ПСЖ», а также «Манчестер Сити» — «Бавария». Получится как в Кубке России. Есть «Урал» — «Химки», а в другой паре «Спартак» — «Зенит».

Все новости
Наумов: «Сомневаюсь, что „Локомотив“ удержится в первой тройке»
Сегодня, 05:31 Комментарии3
Мостовой: «Замах у „Спартака“ хороший. Но это всё на бумаге»
Сегодня, 03:38 Комментарии4
Сёмин – Фарфану: «Не обижайся, им и Хвича не подошёл»
Сегодня, 03:18 Комментарии6
Газизов о переговорах с Кокориным: «Его поведение будет достоянием музеев»
Сегодня, 02:06 Комментарии8
Газизов о влиянии жены Федуна на «Спартак»: «Спросите у Федуна»
Сегодня, 01:19 Комментарии4
Ответные и безответные. Лига Европы вернулась!
Сегодня, 00:20Сергей Иванов в блоге Цифровое измерениеКомментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
10 июля в 19:51
Выиграют матрасники и химики
Wolf77785
Wolf77785
10 июля в 16:43
Не знаю, вообще кажется всё мимо и неоднозначно, в такой период нет явного фаворита)
VAN ARM
VAN ARM
10 июля в 16:08
И все таки есть надежда на футбольных богов или чуда)))иначе не интересно)))))))
Не верю 90-м
Не верю 90-м
10 июля в 16:06
Спартаку лучше бы с Химками играть, были бы равные составы.
ZaZizu
ZaZizu
10 июля в 15:54
Аталанта пройдёт этих пижонов!
Footbolista
Footbolista
10 июля в 15:12, ред.
Сравнил Ж с П...это не про дзюбу и азмуна...это поговорка такая...
ДАША Д
ДАША Д
10 июля в 14:54
Сравнивать несравнимое нельзя.
sihafazatron
sihafazatron
10 июля в 14:41
Урал-Химки это он про кого?? Псж-Атлетико что ли?))) мда уж....
For56tas
For56tas
10 июля в 14:41
У нас финал тоже понятен, без свиней.
DXTK
DXTK
10 июля в 14:32, ред.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    10 июля в 14:30
    Что то общее есть.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100