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Глава КДК: «Тедеско дисквалифицирован за унизительный жест в адрес судьи»

10 июля 2020, 21:06
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал дисквалификацию главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско на три матча по итогам игры с «Локомотивом».

Тедеско принял участие в заседании вместе с переводчиком. Также присутствовал представитель «Спартака». Любые решения должны основываться на словах главы КДК. Санкция применялась не за две желтые карточки. В рапорте матча было написано, что Тедеско, уходя с поля, дважды хлопнул резервного арбитра по лицу. За этот унизительный жест в отношении официального лица матча он и был дисквалифицирован. Мы получили рапорт от резервного судьи, где он об этом написал.

Мы разбирали случай с точки зрения физического воздействия, но здесь не было хулиганских побуждений, но был оскорбительный жест в адрес судьи. Мы применили три матча, а не четыре, потому что Тедеско позвонил резервному судье и извинился перед ним.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ ziborock (комментарий удален) (раскрыть)
11 июля в 15:03
И на десерт из Википедии о Гаврииле Качалине: "Но накануне первого Кубка Европа (в дальнейшем преобразованного в чемпионат Европы) в 1960 году Гавриил Дмитриевич вновь стал старшим тренером сборной СССР, которая в полуфинале крупно обыграла сборную Чехословакии (3:0), а в финале вновь сошлась с югославской сборной. Команда СССР благодаря решающему голу Виктора Понедельника одержала победу и выиграла второй крупный турнир в своей истории."
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ziborock (комментарий удален) (раскрыть)
11 июля в 14:56
Так Кирьяков же сказал , вот его слова :
— Я не буду заниматься провокациями, но на матерном немецком языке это одно из самых обидных и жёстких слов. Тедеско несколько раз его повторил.
cska1948
cska1948 ответ ziborock (комментарий удален) (раскрыть)
11 июля в 14:54
Сборная команда СССР по футболу, впервые в истории советского футбола выигравшая Кубок Европы в 1960 году, совершает круг почёта на Центральном стадионе имени В.И. Ленина.
cska1948
cska1948 ответ ziborock (комментарий удален) (раскрыть)
11 июля в 14:53
Ветеран футбола Виктор Царев принимает участие во встрече президента Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Жукова с советскими футболистами, олимпийскими чемпионами 1956 года, обладателями Кубка Европы 1960 года, бронзовыми призерами чемпионата мира 1966 года.
cska1948
cska1948 ответ ziborock (комментарий удален) (раскрыть)
11 июля в 14:44
Сборная СССР по футболу - обладатель Кубка Европы 1960 года
21:02 29.05.2012 (обновлено: 12:13 29.02.2016)
1398
Более полувека назад, 10 июля 1960 года, сборная СССР по футболу выиграла финальный матч Кубка Европы у Югославии. Эта победа для отечественных футболистов до сих пор остается единственной в чемпионатах континента и мира. Редакция агентства "Р-Спорт" в своей фотоленте вспоминает великую команду.
Hypnoz
Hypnoz
11 июля в 12:34
Позвонил ?! Вряд ли, судья знает что-то кроме русского....
Сп62
Сп62
11 июля в 11:08
Мат есть только в русском языке. Всё остальное ругательства. Не надо путать одно с другим.
makkie
makkie
11 июля в 10:17
А вот и фото

Кошк 47
Кошк 47
11 июля в 09:48
сеньор Тадеска верим!!!!
bosun
bosun
11 июля в 09:03
    Valeron112
    Valeron112
    11 июля в 03:46
    Мне жалко,,вкл . Отзакат🙃адорассвета
    LOpp
    LOpp ответ Wolf77785 (раскрыть)
    11 июля в 01:49
    Какое авторитетное мнение. Ты сам почитай этого Федотова. Он на дню по несколько раз переобувается.
    Wolf77785
    Wolf77785 ответ LOpp (раскрыть)
    11 июля в 01:23
    Арбитр Игорь Федотов отреагировал на дисквалификацию главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско на три матча по итогам игры с «Локомотивом».

    Говорят, что был физический контакт Тедеско и резервного арбитра – тренер «Спартака» похлопал судью руками по лицу. Могу сказать, что вас обманывают. Я судил матч «Зенита» и «Крыльев». Тогда Виллаш-Боаш толкнул резервного арбитра. Ему дали шесть матчей. А здесь Тедеско по щекам ударил. Это вообще что такое?! За такое его на шесть матчей закрыть должны были! Даже на все двенадцать! Это физический контакт! Три матча – это ни о чём. Получается, что теперь резервного арбитра можно по щекам хлопать за три матча. Прикольно, теперь каждый так делать будет.

    Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1191631/tedesko-domeniko-fedotov-igor
    Wolf77785
    Wolf77785 ответ cska1948 (раскрыть)
    11 июля в 01:21
    Слово бороться лишнее, если уж Цска отлетел 0-4, хотя намного сильнее краснобелого проекта, который спокойно вынесли 2-0)
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    10 июля в 23:46
      Ice van Reed
      Ice van Reed
      10 июля в 23:44
      Эмоции....
      Leha-ha50
      Leha-ha50 ответ ziborock (комментарий удален) (раскрыть)
      10 июля в 23:17
      Ну мат на русском даже я спокойно по губам читаю, да и ты наверняка тоже. А уж Кирьяков немецкий хорошо знает, и мог легко по губам понять , что там в гневе кричал Тедеска, тем более он это ругательство повторил несколько раз.
      cska1948
      cska1948 ответ ziborock (комментарий удален) (раскрыть)
      10 июля в 23:16
      На сегодня хватит! Я устал от твоей непробиваемости и непонятливости. Пока!
      cska1948
      cska1948 ответ ziborock (комментарий удален) (раскрыть)
      10 июля в 23:14
      Зенит стал чемпионам, а вы хотите стать кубкистами или как ты там ещё обозвал розыгрыш Кубка?
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      10 июля в 23:11
      Тедеске еще повезло в том, что судья не знает немецкого. Кирьяков же сказал , что Тедеска на немецком жестко отматюкал главного рефери.
      cska1948
      cska1948 ответ ziborock (комментарий удален) (раскрыть)
      10 июля в 23:08
      Скажи, а 19 июля, в Питере, вы за что будете бороться? Как этот турнир называется?
      cska1948
      cska1948 ответ ziborock (комментарий удален) (раскрыть)
      10 июля в 23:06
      Твои слова:"На заборе тоже написано....". Очень подходят к тому, что пишут в интернете. А вот на фотографии 1960 года написано не вчера, а в 1960 году, кем стала сборная СССР. Но ты через 60 лет лучше знаешь что было в 1960 году!
      cska1948
      cska1948 ответ ziborock (комментарий удален) (раскрыть)
      10 июля в 23:02
      Нет! В 1960 году разыгрывался Кубок Европы! Сборная СССР по футболу в 1960 году стала обладателем Кубка Европы! И только ОЧЕНЬ упрямые никак не могут это понять!
      LOpp
      LOpp
      10 июля в 23:00
      Болельщики Зенита напомните пожалуйста, сколько матчей дисквы дали Семаку за фразу: «Не надо с этими козлами разговаривать! В адрес судьи??
      cska1948
      cska1948 ответ ziborock (комментарий удален) (раскрыть)
      10 июля в 22:44
      Ещё раз! Посмотри на фотографию футболистов в конце статьи и прочитай ЧТО написано на фотографии: "Сборная команда СССР по футболу победитель Кубка Европы 1960 год." Или ты, не родившийся ещё знаешь луче тех кто играл в 1960 году в каком турнире они участвовали?
      oleg3k
      oleg3k
      10 июля в 22:41
        cska1948
        cska1948 ответ ziborock (комментарий удален) (раскрыть)
        10 июля в 22:33
        Видимо, Вы не обратили внимание на этот мой вам коммент: "Прочитай статью Чистякова: "Мы — чемпионы! 60 лет главной победе в истории отечественного футбола"
        А если лень читать, то посмотри, в самом конце статьи, на фотографию сборной и прочитай, что на ней написано.
        НЕ президент рфс
        НЕ президент рфс ответ ziborock (комментарий удален) (раскрыть)
        10 июля в 22:32
        Зачем мне гуглить? Я ещё учась в школе выписывал Советский спорт , Футбол-Хоккей Ит.д. Там я прочитал множество интервью участников (тогда ещё пребывавших в здравии) финального матча 1960-го года. Не знать что это был Кубок Европы-позор. А доказывать обратное-глупость.
        Армейская душа
        Армейская душа ответ ziborock (комментарий удален) (раскрыть)
        10 июля в 22:32, ред.
        От спартача другого и не ожидал. Надеюсь также посмеяться над тобой
        Армейская душа
        Армейская душа ответ ziborock (комментарий удален) (раскрыть)
        10 июля в 22:31
        У меня с ударениями всё нормально, всё зависит от уровня твоей распущенности
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