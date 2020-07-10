Глава КДК: «Тедеско дисквалифицирован за унизительный жест в адрес судьи»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал дисквалификацию главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско на три матча по итогам игры с «Локомотивом».
Тедеско принял участие в заседании вместе с переводчиком. Также присутствовал представитель «Спартака». Любые решения должны основываться на словах главы КДК. Санкция применялась не за две желтые карточки. В рапорте матча было написано, что Тедеско, уходя с поля, дважды хлопнул резервного арбитра по лицу. За этот унизительный жест в отношении официального лица матча он и был дисквалифицирован. Мы получили рапорт от резервного судьи, где он об этом написал.
Мы разбирали случай с точки зрения физического воздействия, но здесь не было хулиганских побуждений, но был оскорбительный жест в адрес судьи. Мы применили три матча, а не четыре, потому что Тедеско позвонил резервному судье и извинился перед ним.
— Я не буду заниматься провокациями, но на матерном немецком языке это одно из самых обидных и жёстких слов. Тедеско несколько раз его повторил.
— Я не буду заниматься провокациями, но на матерном немецком языке это одно из самых обидных и жёстких слов. Тедеско несколько раз его повторил.
21:02 29.05.2012 (обновлено: 12:13 29.02.2016)
1398
Более полувека назад, 10 июля 1960 года, сборная СССР по футболу выиграла финальный матч Кубка Европы у Югославии. Эта победа для отечественных футболистов до сих пор остается единственной в чемпионатах континента и мира. Редакция агентства "Р-Спорт" в своей фотоленте вспоминает великую команду.
21:02 29.05.2012 (обновлено: 12:13 29.02.2016)
1398
Более полувека назад, 10 июля 1960 года, сборная СССР по футболу выиграла финальный матч Кубка Европы у Югославии. Эта победа для отечественных футболистов до сих пор остается единственной в чемпионатах континента и мира. Редакция агентства "Р-Спорт" в своей фотоленте вспоминает великую команду.
Говорят, что был физический контакт Тедеско и резервного арбитра – тренер «Спартака» похлопал судью руками по лицу. Могу сказать, что вас обманывают. Я судил матч «Зенита» и «Крыльев». Тогда Виллаш-Боаш толкнул резервного арбитра. Ему дали шесть матчей. А здесь Тедеско по щекам ударил. Это вообще что такое?! За такое его на шесть матчей закрыть должны были! Даже на все двенадцать! Это физический контакт! Три матча – это ни о чём. Получается, что теперь резервного арбитра можно по щекам хлопать за три матча. Прикольно, теперь каждый так делать будет.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1191631/tedesko-domeniko-fedotov-igor
Говорят, что был физический контакт Тедеско и резервного арбитра – тренер «Спартака» похлопал судью руками по лицу. Могу сказать, что вас обманывают. Я судил матч «Зенита» и «Крыльев». Тогда Виллаш-Боаш толкнул резервного арбитра. Ему дали шесть матчей. А здесь Тедеско по щекам ударил. Это вообще что такое?! За такое его на шесть матчей закрыть должны были! Даже на все двенадцать! Это физический контакт! Три матча – это ни о чём. Получается, что теперь резервного арбитра можно по щекам хлопать за три матча. Прикольно, теперь каждый так делать будет.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1191631/tedesko-domeniko-fedotov-igor
А если лень читать, то посмотри, в самом конце статьи, на фотографию сборной и прочитай, что на ней написано.
А если лень читать, то посмотри, в самом конце статьи, на фотографию сборной и прочитай, что на ней написано.