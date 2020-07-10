Глава КДК: «Тедеско дисквалифицирован за унизительный жест в адрес судьи»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал дисквалификацию главного тренера «Спартака» на три матча по итогам игры с «Локомотивом».

Тедеско принял участие в заседании вместе с переводчиком. Также присутствовал представитель «Спартака». Любые решения должны основываться на словах главы КДК . Санкция применялась не за две желтые карточки. В рапорте матча было написано, что Тедеско, уходя с поля, дважды хлопнул резервного арбитра по лицу. За этот унизительный жест в отношении официального лица матча он и был дисквалифицирован. Мы получили рапорт от резервного судьи, где он об этом написал.

Мы разбирали случай с точки зрения физического воздействия, но здесь не было хулиганских побуждений, но был оскорбительный жест в адрес судьи. Мы применили три матча, а не четыре, потому что Тедеско позвонил резервному судье и извинился перед ним.