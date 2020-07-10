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Арбитр Федотов — о дисквалификации Тедеско: «Три матча – это ни о чём»

10 июля 2020, 21:40
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Арбитр Игорь Федотов отреагировал на дисквалификацию главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско на три матча по итогам игры с «Локомотивом».

Говорят, что был физический контакт Тедеско и резервного арбитра – тренер «Спартака» похлопал судью руками по лицу. Могу сказать, что вас обманывают. Я судил матч «Зенита» и «Крыльев». Тогда Виллаш-Боаш толкнул резервного арбитра. Ему дали шесть матчей. А здесь Тедеско по щекам ударил. Это вообще что такое?! За такое его на шесть матчей закрыть должны были! Даже на все двенадцать! Это физический контакт! Три матча – это ни о чём. Получается, что теперь резервного арбитра можно по щекам хлопать за три матча. Прикольно, теперь каждый так делать будет.

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Все комментарии
773sergeytank
773sergeytank
11 июля в 04:48
Резервному ещё повезло, что вместо Тедеско не был Дзюба.
Wolf77785
Wolf77785 ответ Charismatic (раскрыть)
11 июля в 01:28

1:52 серия ударов
Wolf77785
Wolf77785
11 июля в 01:23
так это проект! им всегда другие стандарты и особенные правила!
Lao-Dzi
Lao-Dzi
11 июля в 00:43
Очень мало за такое.
oleg3k
oleg3k ответ cska vperiod (раскрыть)
10 июля в 23:59
75ра отправь на родину.
oleg3k
oleg3k ответ shlomo (раскрыть)
10 июля в 23:57
Главное что бы вы успели.
oleg3k
oleg3k
10 июля в 23:55
    Свиносеанс
    Свиносеанс
    10 июля в 23:08
    Пора строже приструнить прыгающего.
    vm777
    vm777
    10 июля в 22:39
    А кто-нибудь видел как Тедеско хлопал судью по лицу? Для кдк главное денег срубить, им даже дисквы не так важны уже.
    Charismatic
    Charismatic
    10 июля в 22:21
    "Говорят, что был физический контакт Тедеско и резервного арбитра – тренер «Спартака» похлопал судью руками по лицу."

    А покажут? Или только говорить будут? На всех видосах что я видел - ничего подобного не было.
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
    10 июля в 22:18
    Да хоть на двадцать, все равно их у него в России ровно три осталось не считая кубкового.
    VAN ARM
    VAN ARM ответ spartak kursk (раскрыть)
    10 июля в 22:13
    деньги должны остаться в России))))))))))))))
    spartak kursk
    spartak kursk
    10 июля в 22:10
    Всё очень просто в понимании...Три матча дали только потому,что их осталось всего три..Будь матчей больше,дали бы больше,а так по факту дисква до конца сезона..

    А вот довесок в 500 тысяч-это и была главная цель данного заседания..
    cska1948
    cska1948
    10 июля в 22:02
      Svartalfheim
      Svartalfheim
      10 июля в 22:02
      На полгода гопника нужно было убрать.
      Армейская душа
      Армейская душа
      10 июля в 21:57
      Свиного психопата надо было минимум на 6 матчей дисквалифицировать
      морозз
      морозз
      10 июля в 21:56
      Этих арбитров из грядки бомжей ...скоро все футболисты будут по отечески трепать по щеке! Очень старательные парни со свистком, заслужили!
      Ярославъ Ивановъ
      Ярославъ Ивановъ
      10 июля в 21:53
      Уверен что одни матч пробудут без него,потом простят и спишут 2 игры..
      Денисов проходя мимо скамейки спама услышав оскорбление от карпуши ,ответил в ответ..кдк наказали обоих по 3 матча игры.....Игорь отбыл все три,а карпуше сократили до одного...
      beefs
      beefs ответ VAN ARM (раскрыть)
      10 июля в 21:49
      а это интересное предложение....
      cska vperiod
      cska vperiod
      10 июля в 21:49
      Надо фрица отправить на родину безвозвратно.
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      10 июля в 21:44
      Да уж , немец погорячился!!!
      VAN ARM
      VAN ARM
      10 июля в 21:43
      значит пора пробовать ногами)))
      shlomo
      shlomo
      10 июля в 21:43
      Ну да.....до ФНЛ не успеют опуститься...
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