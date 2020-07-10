Арбитр Федотов — о дисквалификации Тедеско: «Три матча – это ни о чём»

Арбитр Игорь Федотов отреагировал на дисквалификацию главного тренера «Спартака» на три матча по итогам игры с «Локомотивом».

Говорят, что был физический контакт Тедеско и резервного арбитра – тренер «Спартака» похлопал судью руками по лицу. Могу сказать, что вас обманывают. Я судил матч «Зенита» и «Крыльев». Тогда Виллаш-Боаш толкнул резервного арбитра. Ему дали шесть матчей. А здесь Тедеско по щекам ударил. Это вообще что такое?! За такое его на шесть матчей закрыть должны были! Даже на все двенадцать! Это физический контакт! Три матча – это ни о чём. Получается, что теперь резервного арбитра можно по щекам хлопать за три матча. Прикольно, теперь каждый так делать будет.