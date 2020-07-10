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Асхабадзе: «Конте был готов работать в „Спартаке“»

10 июля 2020, 17:30

Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе признался, что нынешний наставник «Интера» Антонио Конте в прошлом мог возглавить «красно-белых».

Конте отреагировал на интерес «Спартака» отлично! Решили встретиться, я сообщил об этом Леониду Федуну. Вдруг столкнулся со скептической реакцией. Говорим: «Давайте докажем на деле?» Встретились в закрытом месте. Чтобы никто не видел. Мне Антонио очень понравился! Чёткая позиция, конкретный разговор. Объяснял, как играет. Просто заслушаешься. Но и хватка видна. Я всё думал: «Вот у него с дисциплиной в команде точно порядок». Там Конте был бы фигурой номер один. Для России — важнейший нюанс.  

Мы не дошли до обсуждения финансовых условий. Встреча была чисто ознакомительная. Затем «Спартак» возглавил Мурат Якин.

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Сегодня, 00:20Сергей Иванов в блоге Цифровое измерениеКомментарии2
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Все комментарии
Indian
Indian
10 июля в 23:07
За соседним столиком в "закрытом месте" сидел посетитель Леонель М., с наклеенными усами... А вдруг Федун развеет скептицизм... думал Леонель...
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ ответ kotmyshka (раскрыть)
10 июля в 22:53
в баньке глушака,вот это нормального тренера и не устроило..
Мураха
Мураха
10 июля в 21:47
Уволили ли бы тоже за отсутствие результата,30н ценит тупней вроде черчесова, евсеева и прочих бездарей
berda2003
berda2003
10 июля в 21:07
не шнобель ли ему рассказал, что он встречался с конте?
kotmyshka
kotmyshka
10 июля в 20:51
Встретились в закрытом месте. Чтобы никто не видел.
dino-hsv
dino-hsv
10 июля в 20:33
ну да. конте в спартаке, венгер в локо, моуриньо в зените, за цска неймар и кака бегают. знаем, знаем
VAN ARM
VAN ARM
10 июля в 20:30
мемуары после склероза))))))))))))))))
112910415
112910415
10 июля в 20:25
Источник - Асхабадзе !
Даже читать нет смысла.
Кто прочел - нет смысла доверять.
Весёлый могильщик
Весёлый могильщик
10 июля в 20:20
Судьба миновала его этой участи.
Svartalfheim
Svartalfheim
10 июля в 19:52
    denmig
    denmig
    10 июля в 19:09
    Давайте докажем на деле? И тут Конте промолчал...
    kts
    kts
    10 июля в 19:03
    Пиджака верните.
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
    10 июля в 18:55
    У которых хватка Федун после Карпина не жалует.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    10 июля в 18:50
    Теперь можно говорить что угодно...
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    10 июля в 18:41
    Повезло Конте, спасся от позора
    Тага Дага
    Тага Дага
    10 июля в 18:39
    Было бы прекрасно. ...жаль что не перешёл.
    Фредерик Крюгер
    Фредерик Крюгер
    10 июля в 18:32
    Уровень парика это как раз Спартак
    Павел Амурский
    Павел Амурский
    10 июля в 18:31
    Какая красивая сказка, если бы Конте еще и знал что такое спартак.
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith
    10 июля в 18:23
    Не поедет он в Россию!
    cska vperiod
    cska vperiod
    10 июля в 18:20
    Если не дай бог эта инфа станет доступна Конте он с ума сойдёт.
    BDA81
    BDA81
    10 июля в 18:13
    Смех,смехом. А думаю в Спаме половина дегениратов бы отсеялась бы. Да и Федун давно бы уже наверное в палате номер шесть был. Конте в Италий привык к малолишённым личностям )) Там половина таких президентов клуба ))
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
    10 июля в 18:09
    Не нужен был Конте спартаку, зато с якином весьма весело было
    shlomo
    shlomo
    10 июля в 17:44
    Ну что можно сказать по этому поводу....если все правда, то Роман 8а.....
    sihafazatron
    sihafazatron
    10 июля в 17:37
    Да и джон терри мог быть в Спартаке)) а в итоге тедеска и кутеповы))
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    10 июля в 17:33
    Воспоминаниями сыт не будешь!!!
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