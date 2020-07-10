Асхабадзе: «Конте был готов работать в „Спартаке“»

Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе признался, что нынешний наставник «Интера» в прошлом мог возглавить «красно-белых».

Конте отреагировал на интерес «Спартака» отлично! Решили встретиться, я сообщил об этом Леониду Федуну. Вдруг столкнулся со скептической реакцией. Говорим: «Давайте докажем на деле?» Встретились в закрытом месте. Чтобы никто не видел. Мне Антонио очень понравился! Чёткая позиция, конкретный разговор. Объяснял, как играет. Просто заслушаешься. Но и хватка видна. Я всё думал: «Вот у него с дисциплиной в команде точно порядок». Там Конте был бы фигурой номер один. Для России — важнейший нюанс.

Мы не дошли до обсуждения финансовых условий. Встреча была чисто ознакомительная. Затем «Спартак» возглавил Мурат Якин.