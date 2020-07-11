Симеоне: «„Лейпциг“ — хорошая команда, но сейчас я думаю о „Бетисе“»

Главный тренер «Атлетико» высказался о жеребьевке 1/4 финала Лиги чемпионов, по итогам которой мадридцам предстоит сыграть с «Лейпцигом».

«Лейпциг» — быстрая команда с хорошей атакой, которая провела великолепный сезон, проведя всю дистанцию на первых местах немецкой Лиги с хорошей реализацией. Но мы сейчас думаем только о матче с «Бетисом».

О шансах «Атлетико» на победу в Лиге чемпионов я уже сказал. Одни люди возвышают твои шансы на победу, другие их принижают. Я не иду в крайности. «Лейпциг» — третья команда Германии, я думаю об этом, думаю, с чем нам придется разобраться. Остальное — просто слова, которые не играют никакой роли.