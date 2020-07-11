ГлавнаяНовости

Симеоне: «„Лейпциг“ — хорошая команда, но сейчас я думаю о „Бетисе“»

11 июля 2020, 08:15

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о жеребьевке 1/4 финала Лиги чемпионов, по итогам которой мадридцам предстоит сыграть с «Лейпцигом».

«Лейпциг» — быстрая команда с хорошей атакой, которая провела великолепный сезон, проведя всю дистанцию на первых местах немецкой Лиги с хорошей реализацией. Но мы сейчас думаем только о матче с «Бетисом».

О шансах «Атлетико» на победу в Лиге чемпионов я уже сказал. Одни люди возвышают твои шансы на победу, другие их принижают. Я не иду в крайности. «Лейпциг» — третья команда Германии, я думаю об этом, думаю, с чем нам придется разобраться. Остальное — просто слова, которые не играют никакой роли.

Все новости
Магия Зинедина. Суперсила главного тренера «Реала»
Вчера, 20:05Вадим Багров в блоге Тренерская доляКомментарии12
Слухи«Ювентус» определился с возможными заменами Сарри, если клуб вылетит из ЛЧ
Вчера, 08:57 Комментарии32
СлухиМатч «Интер» — «Хетафе» станет определяющим для будущего Конте
04 августа Комментарии3
СлухиДжон Терри близок к назначению в «Борнмут»
04 августа Комментарии2
СлухиТерри может возглавить «Борнмут»
03 августа Комментарии6
СлухиПочеттино может возглавить «Интер»
03 августа Комментарии15
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Eddja
Eddja
11 июля в 09:32
Правильно думает.
mihaluch
mihaluch
11 июля в 08:49
Игра план покажет.
cska vperiod
cska vperiod
11 июля в 08:32
Один из лучших тренеров в мире, он пройдёт и Бетис и Лейпциг.
beefs
beefs
11 июля в 08:23
думай не думай а играть нужно...
Legend 6
Legend 6
11 июля в 08:18
О Бетисе думать приятней
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100