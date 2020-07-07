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Каррера: «Никто из „Спартака“ со мной не связывался. Это выдумки»

07 июля 2020, 21:32

Главный тренер АЕКа Массимо Каррера опроверг слухи о своём возможном возвращении в «Спартак».

Это выдумки. Я сосредоточен на будущих играх. У меня есть контракт с AEKом. Я хочу остаться здесь в следующем году и отработать свой контракт.

Никто из российской команды не связывался со мной.

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Хозяин фунтиков
Хозяин фунтиков
11 июля в 00:14
влажные мечты тарасовки..
Ruslan7797
Ruslan7797
08 июля в 08:54
Ну еще кто скажет что в Греции на багаже Алейничева ведет команду Каррера или Пилипчук ему по телефону все консультирует,бестолочи надо же было его отпустить а теперь Федун кусает локти,хотя брат его врач Айболит настаивал с Родионовым чтоб убрать Карреру, навели смуту,чтоб пусто было Андрею Федуну
Leha-ha50
Leha-ha50
07 июля в 23:42
АЕК идет на втором месте и это заслуга Массимо!!!
И на кой ляд ему нужен Спартак , после все что там было ???
Lao-Dzi
Lao-Dzi
07 июля в 23:01
Карера не хочет играть в пердиве с разваленной командой.
ЮЗИК
ЮЗИК
07 июля в 23:00
Может когда нибудь в будущем
Александр Рябов
Александр Рябов
07 июля в 22:25, ред.
А зачем Массимо команда пердива? Он сейчас в Греции доказывает что он высококлассный тренер. Ему в топ-5 надо.
Gahi
Gahi
07 июля в 22:24
Каррера давно понял, что нужно вовремя оказаться в нужном месте и в нужное время.
oFANATo
oFANATo
07 июля в 22:14
Понял Каррера, что после юбилея у зенита ему ловить нечего))))
112910415
112910415
07 июля в 22:04
ну, так и есть
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
07 июля в 22:01
Взял паузу на посмотреть календарь юбилейных дат народной...
Sandvikens AIK
Sandvikens AIK
07 июля в 22:01
Не вывезет без юбилея Симоняна.
makkie
makkie
07 июля в 22:00
ЧТД!

Какой смысл Каррере сейчас всё бросать и идти в Спартак, если с АЕКом пробивается в Лигу Чемпионов?
Нужно и дальше работать в Греции, всё получится!
Лучший клуб страны
Лучший клуб страны
07 июля в 21:53
    Snake Plissken
    Snake Plissken
    07 июля в 21:49
    Спартачи уже иконы расчехлили, а тут такой облом )))
    cska vperiod
    cska vperiod
    07 июля в 21:43
    Желающих грабануть федуна масса, скоро мостовой расскажет, что он самый лучший кандидат на место тедески.
    berda2003
    berda2003
    07 июля в 21:40
    опять шнобель-вести принёс утку в шнобеле...
    порт
    порт
    07 июля в 21:34
    Да и вряд ли кто поверил в эту утку.
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