Каррера: «Никто из „Спартака“ со мной не связывался. Это выдумки»

Главный тренер АЕКа Массимо Каррера опроверг слухи о своём возможном возвращении в «Спартак».
Это выдумки. Я сосредоточен на будущих играх. У меня есть контракт с AEKом. Я хочу остаться здесь в следующем году и отработать свой контракт.
Никто из российской команды не связывался со мной.
И на кой ляд ему нужен Спартак , после все что там было ???
И на кой ляд ему нужен Спартак , после все что там было ???
Какой смысл Каррере сейчас всё бросать и идти в Спартак, если с АЕКом пробивается в Лигу Чемпионов?
Нужно и дальше работать в Греции, всё получится!
Какой смысл Каррере сейчас всё бросать и идти в Спартак, если с АЕКом пробивается в Лигу Чемпионов?
Нужно и дальше работать в Греции, всё получится!