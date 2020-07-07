Каррера: «Никто из „Спартака“ со мной не связывался. Это выдумки»

Главный тренер АЕКа опроверг слухи о своём возможном возвращении в «Спартак».

Это выдумки. Я сосредоточен на будущих играх. У меня есть контракт с AEKом. Я хочу остаться здесь в следующем году и отработать свой контракт.

Никто из российской команды не связывался со мной.