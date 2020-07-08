Оправдывайтесь, мистер Сарри. Худший «Ювентус» десятилетия

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сегодня, 16:59

«Скудетто» не упустят, но зайдут в тупик.

«Ювентус» потерпел четвертое поражение в нынешнем розыгрыше Серии A, но важен даже не сам факт поражения, а обстоятельства. Команда Маурицио Сарри вела со счетом 2:0, но потом вдруг рассыпалась и пропустила от «Милана» 4 гола за 5 минут. Итоговый счет — 2:4, впервые за 7 лет «бьянконери» так широко открыли свои ворота в чемпионате Италии, а «Милан» не забивал «Ювентусу» 4 мяча дольше 30 лет.

В последний раз такое случилось в 1989-м, тогда «россонери» Арриго Сакки выиграли 4:0, а «Старую даму» избивали Райкард, Гуллит, ван Бастен, Анчелотти, Барези и Донадони. Знатная банда! Сейчас у «Милана» из звезд первой величины только красиво состарившийся в футболе Златан, который реализовал пенальти и отдал результативную передачу, а после игры со свойственным ему нахальством заявил:

Если бы я был здесь с первого дня сезона, мы бы завоевали чемпионство.

Это, конечно, вряд ли. На дистанции в Италии пока никто не может составить конкуренцию «Ювентусу», который впервые потерял очки после рестарта Серии A, в то время как «Лацио» умудрился проиграть уже трижды, да и «Интер» теряет очки чаще. Но вот именно: дистанционная стабильность во многом обеспечивается глубиной и качеством состава, а в важных матчах должно решать тренерское мастерство, которое раз за разом сбоит.

Маурицио Сарри уже проиграл матч за Суперкубок Италии «Лацио», финал Кубка Италии «Наполи» и первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Лиону». Два трофея мимо кассы и необходимость отыгрываться у французов, чтобы попасть в «Финал восьми» Лиги чемпионов. Победы тоже редко бывают фееричными, у «Ювентуса» Сарри в принципе нет ярко выраженного сильного качества. В чем превосходство этой команды: в обороне, в атаке, в тактике? В личностях и составе — да, но это не заслуга Маурицио.

Тренер держит удар, сказал правильные слова после поражения, но болельщики слушают его с выражением лица Криштиану Роналду из недавнего матча с «Торино»:

Ronaldo has a high opinion of Sarri’s advice 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/idnko4PUsq — Uncle Sharma (@RSharmzz) July 4, 2020

Недовольство работой Сарри растет внутри клуба и среди фанатов, потому что пригласив тренера-философа, «Ювентус» получил плывущую по течению команду без философии. Сегодняшний «Юве» — классический пример мощной команды, не принимающей идей главного тренера. За последние годы наблюдали в таком состоянии и «Барселону» (прямо сейчас то же самое), и «Реал», и «Баварию», и английские топ-клубы.

Окончательно развалиться не позволяет класс и профессионализм игроков, а также сильный верховный менеджмент, при этом тренер явно дает недостаточно со своей стороны. Произошедшее в матче с «Миланом» Маурицио Сарри называет «полным затмением», но ведь именно такие «затмения» являются верным признаком неуправляемой команды. В матчах против соперников, обладающих более или менее сопоставимым кадровым ресурсом, «Юве» не в первый раз теряет контроль. Совпадение? Уверен, что нет.

Команда — это всегда продолжение совокупности качеств главного тренера. Его эмоций, опыта, харизмы, умения подать свое мнение. С огромным уважением отношусь к Маурицио Сарри и его карьере в футболе, но он дорос до работы с топ-клубами в возрасте, когда дипломатичность и освоение чего-то нового даются все труднее. Под «новым» я подразумеваю не футбольные тренды и хитрости, которые появляются постоянно, их-то такой фанатик, как Сарри, вряд ли оставляет без внимания. Речь о другом — о способах управления коллективом, коммуникации со звездами, заботе о собственной репутации. И тут Сарри действует по старинке: «Я тренер, я тут главный, я умнее всех вас».

На таком уровне мелочей не бывает, нельзя не учитывать характеры и полностью полагаться на гениальную тактику, футбол — это игра с людьми на поле, а не с фишками на доске. И становится понятно, что Маурицио забывает об этом, когда на послематчевой пресс-конференции вдруг заявляет, что Роналду бил по воротам чаще, чем следовало. Сарри отрицает, что часто ссорится со своими футболистами, только на Игуаина постоянно кричит и воспитывает его, но если такой способ общения входит в методичку, вряд ли достается только Гонсало.

Сарри — дядька старой школы, у него в арсенале и непоколебимая вера в собственную правоту, и крепкие словечки, и наверняка даже оскорбления. Иногда полезно задеть самолюбие спортсмена, но это тонкое искусство, можно и самому стать врагом. Моуриньо может сочетать в себе «хорошего полицейского» и «плохого», Сарри не столь разнообразный, поэтому и в «Челси», и в «Ювентусе» нет очереди из желающих убиваться на поле за тренера.

Все уважают знания Маурицио и его дотошность, но он сложный человек, и сейчас это мешает «Юве» прогрессировать, да и сам тренер-неаполитанец как будто чувствует себя не в своей тарелке. Он ведь нарушил принципы и предал прайд, когда согласился сожительствовать со «Старой Синьорой». И пока не похож на счастливого человека. Может быть, это только трудное начало, и Сарри еще построит в Турине мощнейшую футбольную Машину, но не исключено, что «Юве» просто потеряет время.