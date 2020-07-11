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Клопп: «Мне приятно быть частью развития Хендерсона»

11 июля 2020, 10:12

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о значимости капитана «красных» Джордана Хендерсона для клуба.

Он единственный капитан, который был у меня в «Ливерпуле», и я счастлив, что это решение было принято еще до моего прихода.

В жизни всегда так, люди должны расти в новых ролях. Он должен был это сделать. Это была самая трудная работа, какая только может быть. После Стиви [Джерарда], каким бы образом человек, выполняющий эту работу, не делал ее, это будет трудно.

Хендо вырос в этой роли, и теперь он, вероятно, образец для подражания для следующего поколения ливерпульских капитанов. Это абсолютно здорово, и приятно быть частью этого развития.

Он стал возрастным и мудрым, полноценным капитаном. Именно так и должно быть, и в довершение всего он стал лучше. Он всегда был хорошим игроком, но делал большие шаги и в своей игре.

И когда вы находитесь под огромным давлением извне, с большими ожиданиями, это не так просто сделать. Он достиг этого, и после его карьеры, когда он оглядывается назад, есть много причин, которыми он должен гордиться.

Также недавно и сам Хендерсон высоко отозвался о Юргене Клоппе. 

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
11 июля в 13:28
Хендо реально прибавил при Юргене! И это благодаря своему упорному труду, умению делать выводы из своих ошибок, прислушиваться к советам тренера и правильно выполнять его установки на поле. Видно как он полностью выкладывается на поле, поддерживает свою команду, подбадривает игроков, Хендо настоящий кэп, лидер красных!
shlomo
shlomo
11 июля в 10:13
Хорошо, когда все совместно делается
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