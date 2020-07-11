Клопп: «Мне приятно быть частью развития Хендерсона»

Главный тренер «Ливерпуля» рассказал о значимости капитана «красных» для клуба.

Он единственный капитан, который был у меня в «Ливерпуле», и я счастлив, что это решение было принято еще до моего прихода.

В жизни всегда так, люди должны расти в новых ролях. Он должен был это сделать. Это была самая трудная работа, какая только может быть. После Стиви [Джерарда], каким бы образом человек, выполняющий эту работу, не делал ее, это будет трудно.

Хендо вырос в этой роли, и теперь он, вероятно, образец для подражания для следующего поколения ливерпульских капитанов. Это абсолютно здорово, и приятно быть частью этого развития.

Он стал возрастным и мудрым, полноценным капитаном. Именно так и должно быть, и в довершение всего он стал лучше. Он всегда был хорошим игроком, но делал большие шаги и в своей игре.

И когда вы находитесь под огромным давлением извне, с большими ожиданиями, это не так просто сделать. Он достиг этого, и после его карьеры, когда он оглядывается назад, есть много причин, которыми он должен гордиться.