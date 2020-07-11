Ибрагимович: «Теперь в „Милане“ всё иначе, это не мой клуб»

Нападающий «Милана» рассказал о своем положении в стане «россонери».

Это не мой «Милан», теперь все здесь делается по-другому. Цели уже не те, что были раньше. Не соответствуют тем, что у меня в голове для клуба.

Я хочу, чтобы они боролись за Скудетто и за Лигу Чемпионов. Мне все еще нравится играть, но я не играю за контракт. Я играю, чтобы достичь целей, которые стимулируют меня. Я не знаю, останусь ли я в следующем году.