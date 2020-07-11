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Ибрагимович: «Теперь в „Милане“ всё иначе, это не мой клуб»

11 июля 2020, 08:54

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал о своем положении в стане «россонери».

Это не мой «Милан», теперь все здесь делается по-другому. Цели уже не те, что были раньше. Не соответствуют тем, что у меня в голове для клуба.

Я хочу, чтобы они боролись за Скудетто и за Лигу Чемпионов. Мне все еще нравится играть, но я не играю за контракт. Я играю, чтобы достичь целей, которые стимулируют меня. Я не знаю, останусь ли я в следующем году.

Ранее появлялась информация, что «Милан» определился с заменой Ибрагимовичу. 

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
12 июля в 12:11
Милан вместо замены Ибрагимовичу лучше бы действительно купил двух хороших игроков и пошли бы дела в гору. Один защитник топ-уровня и один полузащитник . А то бедный Кесье и разрушает и созидает одновременно. Остальные так себе, по настроению. Вроде Пакета и Чалханоглу неплохие игроки, но нет стабильности что ли у них.
Naimi Nabi
Naimi Nabi
11 июля в 12:08
ибра-кадабра сказал свою слову
Не верю 90-м
Не верю 90-м
11 июля в 09:25
В спартаке тоже все иначе, оттого и на 8-м месте плетется.
VAN ARM
VAN ARM
11 июля в 09:02
Просто от тебя только имя и понты остались)))уходи клоун))
VAN ARM
VAN ARM
11 июля в 09:00
Просто от тебя только имя и понты остались)))уходи клоун))
cska vperiod
cska vperiod
11 июля в 08:59
Кажись у Ибры крыша сходит, очень жаль.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
11 июля в 08:58
Болтун.
ДАША Д
ДАША Д
11 июля в 08:57
Пора обратно ехать в МЛС.
shlomo
shlomo
11 июля в 08:57
И пошел на попятную...
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