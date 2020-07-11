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Аллегри может сменить Конте во главе «Интера»

11 июля 2020, 11:06

SportMediaset and Tuttosport сообщают, что экс-тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может в ближайшее время вернуться к работе.

К кандидатуре итальянского специалиста присматривается «Интер», который после завершения сезона может расстаться с Антонио Конте.

Недавно Аллегри заявил, что полон сил для возобновления тренерской деятельности.

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Верг
Верг ответ Лёня_ Макинтош (раскрыть)
11 июля в 14:44, ред.
Симоне Индзаги добьется больших успехов, но пусть уж Лацио тренирует, лучше лацио чем 2 миланских клуба вместе взятых
Лёня_ Макинтош
Лёня_ Макинтош
11 июля в 13:58
Макс такой же аутист в плане замен + трусоват.

Итальяшек вообще лучше не трогать (может из Индзаги будет толк), а пригласить гибкого и современного тренера.

Почетино без работы , если что.
Лёня_ Макинтош
Лёня_ Макинтош
11 июля в 13:51
Увольнение Конте по сути ничего катастрофического не принесёт, разве что 2-3 месяца будет СМИ вонять. Но если он реально настолько токсичный, то пусть обговорят его отступные и бай бай. Но это нереальный сюжет, ибо неясно сколько правды в словах СМИ. Но ясно одно, если парик и от нас уйдет с истерикой то его больше не пригласят в большой клуб.
Rheinfall
Rheinfall
11 июля в 13:11
Гоббским газетенкам веры нет. Надеюсь никакого Аллегри в Интере не увижу.
juvenale
juvenale
11 июля в 11:34
а потом сарри
Свиносеанс
Свиносеанс
11 июля в 11:31
Не прет у Конте в Интере.
marvel777
marvel777
11 июля в 11:18
а после него Сарри)
Legend 6
Legend 6
11 июля в 11:09
Что-то пошло не так
Bikzon
Bikzon
11 июля в 11:09
Это наверное нужно.
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