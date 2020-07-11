Аллегри может сменить Конте во главе «Интера»

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11 июля 2020, 11:06

SportMediaset and Tuttosport сообщают, что экс-тренер «Ювентуса» может в ближайшее время вернуться к работе.

К кандидатуре итальянского специалиста присматривается «Интер», который после завершения сезона может расстаться с .

Недавно Аллегри заявил, что полон сил для возобновления тренерской деятельности.