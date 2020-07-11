Аллегри может сменить Конте во главе «Интера»

SportMediaset and Tuttosport сообщают, что экс-тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может в ближайшее время вернуться к работе.
К кандидатуре итальянского специалиста присматривается «Интер», который после завершения сезона может расстаться с Антонио Конте.
Недавно Аллегри заявил, что полон сил для возобновления тренерской деятельности.
Итальяшек вообще лучше не трогать (может из Индзаги будет толк), а пригласить гибкого и современного тренера.
Почетино без работы , если что.
Итальяшек вообще лучше не трогать (может из Индзаги будет толк), а пригласить гибкого и современного тренера.
Почетино без работы , если что.