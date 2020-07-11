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Евгеньев: «Надеюсь, что сможем порадовать наших болельщиков»

11 июля 2020, 18:14
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Защитник «Динамо» Роман Евгеньев рассуждает о предстоящем матче 28-го тура РПЛ с «Крыльями Советов»

Последние два матча сложились для нас неудачно . Но мы не падаем духом, мы не разобщены. Упорно работаем на тренировках, изучаем «Крылья» на теоретических занятиях. Понятно, что простой игры ждать не приходится. В последних матчах самарцы заметно прибавили, начали играть в более атакующий футбол. Возможно, это будет нам на руку — появится больше свободных зон в обороне соперника, куда смогут врываться наши быстрые игроки. Да и болельщикам, которые придут нас поддержать в воскресенье на динамовский стадион, такая игра должна больше понравиться. Надеюсь, что сможем порадовать их победой.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
11 июля в 20:02
Буду болеть за Крылья...
andromend
andromend
11 июля в 20:00
Вот не надо....Не надо перед игрой лишнего трындеть...В прошлый раз тоже обещали...Играть надо.Крыльям очки как воздух нужны,а вот вы совсем потерялись.За Динамо уже стыдно становится.
ДАША Д
ДАША Д
11 июля в 19:26
Крылья будут тянуть судьи.
Вова Туземец
Вова Туземец
11 июля в 19:21
Как бы Крылья не огорчили Динамо.
VAN ARM
VAN ARM
11 июля в 18:57
главное не огорчить)
Ablom
Ablom
11 июля в 18:24
Нужно порадовать.
beefs
beefs
11 июля в 18:23
надейся и жди...
shlomo
shlomo
11 июля в 18:15
Удачи и победы!
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