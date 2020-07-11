Евгеньев: «Надеюсь, что сможем порадовать наших болельщиков»

Защитник «Динамо» рассуждает о предстоящем матче 28-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

Последние два матча сложились для нас неудачно . Но мы не падаем духом, мы не разобщены. Упорно работаем на тренировках, изучаем «Крылья» на теоретических занятиях. Понятно, что простой игры ждать не приходится. В последних матчах самарцы заметно прибавили, начали играть в более атакующий футбол. Возможно, это будет нам на руку — появится больше свободных зон в обороне соперника, куда смогут врываться наши быстрые игроки. Да и болельщикам, которые придут нас поддержать в воскресенье на динамовский стадион, такая игра должна больше понравиться. Надеюсь, что сможем порадовать их победой.