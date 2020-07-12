Лэмпард: «Поражение „Шеффилду“ многому меня научило»

Главный тренер «Челси» высказался о результате матча с «Шеффилд Юнайтед» (0:3) в 35-м туре АПЛ .

«Шеффилд» превзошел нас в физической готовности, в обращении с мячом и с точки зрения психологии, заслужив победу. Они были сильнее нас. Поскольку сейчас на стадионах нет зрителей, мы можем слышать каждого на поле. Сегодня я слышал только соперников, и в этом мы уступили им.

Я разочарован. Голы в наши ворота стали следствием индивидуальных ошибок, которые нельзя допускать в матчах с серьезными соперниками. Я не хочу сейчас уделять слишком много времени анализу этих ошибок, поскольку этим мы занимаемся на протяжении всего сезона.

Сейчас нам необходимо забыть об этой игре и сосредоточиться на борьбе за место в топ-4, в которой мы продолжаем участвовать благодаря выступлениям в течение всего года. Эту игру мы забудем, но она многому научила меня, и я буду об этом помнить. В трудные моменты можно научиться гораздо большему, и это должно нам помочь в дальнейшем.