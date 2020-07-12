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Лэмпард: «Поражение „Шеффилду“ многому меня научило»

12 июля 2020, 10:29
Шеффилд ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Шеффилд Юнайтед3 : 0Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался о результате матча с «Шеффилд Юнайтед» (0:3) в 35-м туре АПЛ.

«Шеффилд» превзошел нас в физической готовности, в обращении с мячом и с точки зрения психологии, заслужив победу. Они были сильнее нас. Поскольку сейчас на стадионах нет зрителей, мы можем слышать каждого на поле. Сегодня я слышал только соперников, и в этом мы уступили им.

Я разочарован. Голы в наши ворота стали следствием индивидуальных ошибок, которые нельзя допускать в матчах с серьезными соперниками. Я не хочу сейчас уделять слишком много времени анализу этих ошибок, поскольку этим мы занимаемся на протяжении всего сезона.

Сейчас нам необходимо забыть об этой игре и сосредоточиться на борьбе за место в топ-4, в которой мы продолжаем участвовать благодаря выступлениям в течение всего года. Эту игру мы забудем, но она многому научила меня, и я буду об этом помнить. В трудные моменты можно научиться гораздо большему, и это должно нам помочь в дальнейшем.

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VAN ARM
VAN ARM
12 июля в 17:36
огорчили вы нас))
Сантус
Сантус
12 июля в 13:48
.....а вот нех.р было тройку на майках рисовать....
SHEFFIELD UNITED
SHEFFIELD UNITED ответ Valeron112 (раскрыть)
12 июля в 11:44
От клинков. Совы это Уэнсдей.
Valeron112
Valeron112
12 июля в 11:16
Мда съели 3 от совы,... Прям подрос , спросил совет у Вингера или Фергюсона. Теория бы не помешала.
Columb
Columb
12 июля в 10:45
Лихо Челси обули.
SHEFFIELD UNITED
SHEFFIELD UNITED
12 июля в 10:34
Учись студент!
😉
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