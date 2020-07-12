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Гвардиола: «„Сити“ завоевал право играть в ЛЧ. Надеемся, УЕФА разрешит»

12 июля 2020, 08:54
Брайтон энд Хоув АльбионЛоготип футбольный клуб Брайтон энд Хоув Альбион0 : 5Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Брайтоном», а также выразил надежду на положительное решение CAS по апелляции «Сити» на отстранение клуба от Лиги чемпионов.

Сегодня я был доволен всем — и результатом, и уровнем, которого мы достигли. Сейчас мы находимся на хорошем уровне и готовы сыграть последние матчи Премьер-лиги и Лиги чемпионов.

Мы забыли результат в матче против «Саутгемптона» (поражение 1:0), так как играли там невероятно хорошо. Футбол иногда бывает странным. Мы просто не забили там. Мы — команда, которая создает много моментов, и сегодня мы их реализовали.

Мы прошли квалификацию в Лигу чемпионов, что было минимальным требованием для этого клуба. И эти игроки делали это в течение последних шести или семи лет. Мы завоевали это право на поле и надеемся, что в понедельник УЕФА разрешит игрокам участвовать в ЛЧ.

Они заслуживают того, чтобы попасть в Лигу Чемпионов.

Напомним, что «Манчестер Сити» обвиняется в нарушении финансового фэйр-плэй и может быть отстранен от участия в Лиге чемпионов на два сезона. 

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Все комментарии
Raamtvall
Raamtvall ответ Победителей не судят (комментарий удален) (раскрыть)
13 июля в 18:14
    hoper
    hoper ответ корабел (раскрыть)
    13 июля в 10:11
    надеюсь здравый смысл победит и соседи будут в ЛЧ.Это будет справедливо
    корабел
    корабел
    12 июля в 19:04
    Конечно, заслужили! Команда классная, а Кевин де Брюйне зажигает в этом сезоне так, что грех не выпускать такую красоту в игры ЛЧ.
    112910415
    112910415
    12 июля в 14:23
    карта может лечь по-разному
    sihafazatron
    sihafazatron ответ dzvinka (комментарий удален) (раскрыть)
    12 июля в 12:15
    сами уефа возбудили это дело, сами расследовали и сами же вынесли вердикт) ни у кого не было бы и шанса проти них. вот пусть cas решает
    амурец
    амурец
    12 июля в 12:09
    МС надо разрешить играть в ЛЧ, чем больше в ЛЧ хороших команд тем интереснее
    Hoyar
    Hoyar
    12 июля в 11:32
    Заслужили.
    Брулин
    Брулин
    12 июля в 11:10
    Нет уж, Пеп, если уж нарушали, то будьте добры отбудьте заслуженное наказание.
    sihafazatron
    sihafazatron
    12 июля в 11:08
    завтра узнаем решение. уверен, что на 2 года точно не лишат лч.
    Azu-Killah37
    Azu-Killah37
    12 июля в 10:52
    "Мы прошли квалификацию в Лигу чемпионов, что было минимальным требованием для этого клуба." - ща УЕФА отстранит от ЛЧ и Гвардиолу попрут, даже с минимальным требованием не справился)
    Raamtvall
    Raamtvall
    12 июля в 10:36
    Закупил, а не завоевал. Вы завоёвывать не умеете.
    cska vperiod
    cska vperiod
    12 июля в 10:21
    УЕФА деваться некуда.
    STVA 1
    STVA 1
    12 июля в 10:10
    Двоякая ситуёвина))
    VAN ARM
    VAN ARM
    12 июля в 09:35
    надеюсь но не сильно))
    Valeron112
    Valeron112
    12 июля в 09:29
    Во ситуация. Это как лч без Спартака.
    ДСА
    ДСА
    12 июля в 09:27
    Деньги должны сделать свое дело.
    beefs
    beefs
    12 июля в 09:23
    игроки заслужили, руководство клуба нет, итог ???? - но закон есть закон....
    cevin cigan
    cevin cigan
    12 июля в 09:00
      mihaluch
      mihaluch
      12 июля в 08:55
      Надеемся и верим
      Свиносеанс
      Свиносеанс
      12 июля в 08:54
      В этом он прав.
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