Гвардиола: «„Сити“ завоевал право играть в ЛЧ. Надеемся, УЕФА разрешит»

Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал победу над «Брайтоном», а также выразил надежду на положительное решение CAS по апелляции «Сити» на отстранение клуба от Лиги чемпионов.

Сегодня я был доволен всем — и результатом, и уровнем, которого мы достигли. Сейчас мы находимся на хорошем уровне и готовы сыграть последние матчи Премьер-лиги и Лиги чемпионов.

Мы забыли результат в матче против «Саутгемптона» (поражение 1:0), так как играли там невероятно хорошо. Футбол иногда бывает странным. Мы просто не забили там. Мы — команда, которая создает много моментов, и сегодня мы их реализовали.

Мы прошли квалификацию в Лигу чемпионов, что было минимальным требованием для этого клуба. И эти игроки делали это в течение последних шести или семи лет. Мы завоевали это право на поле и надеемся, что в понедельник УЕФА разрешит игрокам участвовать в ЛЧ .

Они заслуживают того, чтобы попасть в Лигу Чемпионов.