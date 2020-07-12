Клуб Чемпионшипа «Бристоль» хочет пригласить Джеррарда на пост наставника

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12 июля 2020, 09:28

Клуб английского Чемпионшипа «Бристоль Сити» хочет видеть своим следующим главным тренером, сообщает The Express.

«Бристоль» уволил своего предыдущего тренера Ли Джонсона в минувшие выходные, после чего клуб составил шорт-лист из возможных замен, среди которых было имя Джеррарда.

Бывший капитан «Ливерпуля» в настоящее время возглавляет шотландский «Рейнджерс» и многими рассматривается как будущий тренер «мерсисайдцев».

«Бристоль» в текущем сезоне занимает 11-ю строчку в таблице второго по силе английского дивизиона.