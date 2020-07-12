Талалаев — о тренировках «Крыльев Советов»: «Мы попросту разжали булки»

Главный тренер «Крыльев Советов» подвёл итоги матча 28-го тура РПЛ против «Динамо» (0:2).

Сложная игра. Было непросто с точки зрения физики. 4 игра за 13 дней. Вариантов поменять состав не было. Все, кто живой, были сегодня на поле.

Голы пропустили после элементарных ошибок, которые повлияли на ход игры. Во втором тайме мы просто поберегли футболистов на следующий матч с «Краснодаром».

У Глушенкова и Зиньковского были моменты в первом тайме. Но если у них не будет агрессии и состояния, то такую оборону не пройдешь. На голом классе ты не обыграешь никого. Что касается молодых игроков, который вышли во втором тайме, то, может, у них получалось не всё, но их старание и рвение было видно.

Мы попросту разжали булки. Мне не понравилось, как мы тренировались перед игрой с «Динамо». Игроки об этом знают. Пока что я не знаю, как на это повлиять, потому что я не так давно в команде.