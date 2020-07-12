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Талалаев — о тренировках «Крыльев Советов»: «Мы попросту разжали булки»

12 июля 2020, 21:53
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Талалаев подвёл итоги матча 28-го тура РПЛ против «Динамо» (0:2).

Сложная игра. Было непросто с точки зрения физики. 4 игра за 13 дней. Вариантов поменять состав не было. Все, кто живой, были сегодня на поле.

Голы пропустили после элементарных ошибок, которые повлияли на ход игры. Во втором тайме мы просто поберегли футболистов на следующий матч с «Краснодаром».

У Глушенкова и Зиньковского были моменты в первом тайме. Но если у них не будет агрессии и состояния, то такую оборону не пройдешь. На голом классе ты не обыграешь никого. Что касается молодых игроков, который вышли во втором тайме, то, может, у них получалось не всё, но их старание и рвение было видно.

Мы попросту разжали булки. Мне не понравилось, как мы тренировались перед игрой с «Динамо». Игроки об этом знают. Пока что я не знаю, как на это повлиять, потому что я не так давно в команде.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
13 июля в 07:41
жаль. теперь пердив
Давайте думать
Давайте думать
13 июля в 02:12
Разжали булки?... Ждите Дзюбу!!!
KRIMINAL89
KRIMINAL89
13 июля в 01:07
Надо по тише с такими заявлениями! Капитан может возбудится )))
Gotlib
Gotlib
12 июля в 23:09
Талалай расслабился...бывает
Antonchik
Antonchik
12 июля в 22:19
Просто стали похожи на себя.
Трезвый повар
Трезвый повар
12 июля в 22:17
Почувствовали себя на месте Азмуна
shlomo
shlomo
12 июля в 22:15, ред.
Одно слово...прос...играли....все остальное рассказы для мемуаров...
112910415
112910415
12 июля в 22:01
с хлебом тренируются ? )
STVA 1
STVA 1
12 июля в 21:57
Во какими фразами лепит
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