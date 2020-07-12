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Фарфан: «Ничья – не тот, результат, который нас устраивает»

12 июля 2020, 21:18
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан прокомментирован ничью своей команды в матче против «Уфы» (1:1).

Для любого игрока очень тяжело так долго отсутствовать на поле. Большое спасибо всем, кто был рядом со мной – нашим испанцам-физиотерапевтам, их российским коллегам, которые помогали мне 24 часа в сутки, тренерскому штабу, который меня подбадривал. Они сделали мое восстановление более легким.

Я человек-боец. У меня были сложные ситуации в жизни, но я всегда их преодолевал. Единственная мысль – поскорее вылечиться, набрать форму и помочь команде.

Я должен был играть первыми или вторым нападающим. Хорошо, что оказался в том месте, куда пошла подача, удалось забить гол. Ничья – не тот, результат, который нас устраивает, но уже пора думать о предстоящих матчах.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
13 июля в 07:53
вы и этого не заслужили)))
Alvish
Alvish
13 июля в 01:30
На большее не нарабртали.
drug01
drug01
12 июля в 21:21
Потеряны важные очки !!!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
12 июля в 21:19
Семина же нет...
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