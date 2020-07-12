Фарфан: «Ничья – не тот, результат, который нас устраивает»

Полузащитник «Локомотива» прокомментирован ничью своей команды в матче против «Уфы» (1:1).

Для любого игрока очень тяжело так долго отсутствовать на поле. Большое спасибо всем, кто был рядом со мной – нашим испанцам-физиотерапевтам, их российским коллегам, которые помогали мне 24 часа в сутки, тренерскому штабу, который меня подбадривал. Они сделали мое восстановление более легким.

Я человек-боец. У меня были сложные ситуации в жизни, но я всегда их преодолевал. Единственная мысль – поскорее вылечиться, набрать форму и помочь команде.

Я должен был играть первыми или вторым нападающим. Хорошо, что оказался в том месте, куда пошла подача, удалось забить гол. Ничья – не тот, результат, который нас устраивает, но уже пора думать о предстоящих матчах.