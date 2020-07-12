Слуцкий объяснил, почему не праздновал гол Маркова в ворота ЦСКА

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, почему не праздновал гол Евгения Маркова в ворота ЦСКА (1:1).
Не праздновал гол Маркова, потому что таким было моё внутреннее ощущение, хоть и тема прошлого для тренеров не так актуальна, как для игроков. Удивил ли ЦСКА? Я смотрю все матчи „армейцев“. Ты знаешь, что Марио всегда будет получать диагональ, ты говоришь об этом. Но сдержать его не всегда удаётся. Поэтому говорить надо о нём.
Сегодня у меня было другое эмоциональное состояние, в отличие от других. Я не так много матчей провёл на этом стадионе в качестве тренера ЦСКА, но те, которые были, были незабываемыми. Очень рад, что вернулся. Можно сказать, что цель на сезон выполнена. Удачно провели отрезок после карантина. И качество игры, и результат присутствовали. Выполнили задачу сохранения прописки в РПЛ. Постараемся теперь как можно выше подняться в таблице, чтобы заложить фундамент на следующий сезон.
Ну а сам матч выдался довольно интересным. Армейцы много атаковали, особенно в первом тайме, отлично играли в отборе, но нашла коса на камень. После первого тайма закралось подозрение , что к армейцам , после результативных матчей, вернулась застарелая болезнь , когда создавали много , но не забивали. Ведь все могли решить в первом тайме. Во втором тоже были хорошие моменты , но гол забили один.
Но все решили замены! Тут Слуцкий явно Ганчаренко переиграл. Рубин сильно прибавил. А у армейцев совсем пропал отбор в прессинге . Дзагоев никогда этим не славился, а Бийол был явно не в своей тарелке, сказалось отсутствие практики.
В итоге ничья. Не умеет Ганчаренко сохранять победный счет, в чем мы не раз уже убеждались, да и замены не его конек, хотя и выбор то у него небогатый.
Ну а сам матч выдался довольно интересным. Армейцы много атаковали, особенно в первом тайме, отлично играли в отборе, но нашла коса на камень. После первого тайма закралось подозрение , что к армейцам , после результативных матчей, вернулась застарелая болезнь , когда создавали много , но не забивали. Ведь все могли решить в первом тайме. Во втором тоже были хорошие моменты , но гол забили один.
Но все решили замены! Тут Слуцкий явно Ганчаренко переиграл. Рубин сильно прибавил. А у армейцев совсем пропал отбор в прессинге . Дзагоев никогда этим не славился, а Бийол был явно не в своей тарелке, сказалось отсутствие практики.
В итоге ничья. Не умеет Ганчаренко сохранять победный счет, в чем мы не раз уже убеждались, да и замены не его конек, хотя и выбор то у него небогатый.