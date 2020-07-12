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Слуцкий объяснил, почему не праздновал гол Маркова в ворота ЦСКА

12 июля 2020, 21:31
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, почему не праздновал гол Евгения Маркова в ворота ЦСКА (1:1).

Не праздновал гол Маркова, потому что таким было моё внутреннее ощущение, хоть и тема прошлого для тренеров не так актуальна, как для игроков. Удивил ли ЦСКА? Я смотрю все матчи „армейцев“. Ты знаешь, что Марио всегда будет получать диагональ, ты говоришь об этом. Но сдержать его не всегда удаётся. Поэтому говорить надо о нём.

Сегодня у меня было другое эмоциональное состояние, в отличие от других. Я не так много матчей провёл на этом стадионе в качестве тренера ЦСКА, но те, которые были, были незабываемыми. Очень рад, что вернулся. Можно сказать, что цель на сезон выполнена. Удачно провели отрезок после карантина. И качество игры, и результат присутствовали. Выполнили задачу сохранения прописки в РПЛ. Постараемся теперь как можно выше подняться в таблице, чтобы заложить фундамент на следующий сезон.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
13 июля в 07:48
просто отняли шанс на медальку))))
Багров-брат
Багров-брат
13 июля в 05:02
Что не говорите, а ЛВС тренер и человек. Ганчаренко есть чему поучиться.
Leha-ha50
Leha-ha50
12 июля в 22:52
Леонид Викторович предельно корректен к своей бывшей команде. И мы всегда будем ему благодарны за те 7 трофеев , что он нам принес.
Ну а сам матч выдался довольно интересным. Армейцы много атаковали, особенно в первом тайме, отлично играли в отборе, но нашла коса на камень. После первого тайма закралось подозрение , что к армейцам , после результативных матчей, вернулась застарелая болезнь , когда создавали много , но не забивали. Ведь все могли решить в первом тайме. Во втором тоже были хорошие моменты , но гол забили один.
Но все решили замены! Тут Слуцкий явно Ганчаренко переиграл. Рубин сильно прибавил. А у армейцев совсем пропал отбор в прессинге . Дзагоев никогда этим не славился, а Бийол был явно не в своей тарелке, сказалось отсутствие практики.
В итоге ничья. Не умеет Ганчаренко сохранять победный счет, в чем мы не раз уже убеждались, да и замены не его конек, хотя и выбор то у него небогатый.
oFANATo
oFANATo
12 июля в 22:26
Удачи Леонид Викторович.
Трезвый повар
Трезвый повар
12 июля в 22:19
Жаль. Давно уже не видел знаменитый танец бегемотика
mars6791
mars6791
12 июля в 21:45
Чего, чего, а упрямства, воли у нынешнего Рубина предостаточно. Молодцы. Все же ЦСКА на данный момент повыше классом чем Рубин, значит растет потихонько мастерство Рубина.
cska vperiod
cska vperiod
12 июля в 21:43
Ничнйка хороший результат.
25процентный клоун
25процентный клоун
12 июля в 21:35
Бла бла. Доги рпл продолжаются
For56tas
For56tas
12 июля в 21:33
Чего пенальти праздновать.
ДАША Д
ДАША Д
12 июля в 21:32
И так сойдёт, чего напрягаться.
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