Слуцкий объяснил, почему не праздновал гол Маркова в ворота ЦСКА

Главный тренер «Рубина» рассказал, почему не праздновал гол в ворота ЦСКА (1:1).

Не праздновал гол Маркова, потому что таким было моё внутреннее ощущение, хоть и тема прошлого для тренеров не так актуальна, как для игроков. Удивил ли ЦСКА ? Я смотрю все матчи „армейцев“. Ты знаешь, что Марио всегда будет получать диагональ, ты говоришь об этом. Но сдержать его не всегда удаётся. Поэтому говорить надо о нём.