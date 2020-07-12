Чалов: «Сделаем всё, чтобы занять второе место»

Нападающий ЦСКА подвел итоги матча 28-го тура РПЛ против «Рубина» (1:1).

Могли забить и в первом, и во втором тайме. Но забили первый гол и отдали инициативу. За это получили гол. После начали играть, но не хватило времени.

Если честно, изнутри не ощущалось, что в этом матче сразу побежали вперед. Играли так же, как и предыдущие три матча. Хотели забить в первом тайме, были моменты, но не хватило реализации.

Все ребята чуть расслабились после возвращения Ганчаренко, и мы стали получать удовольствие во всех играх. Отсюда такая энергия в последних матчах.

Мы боремся за самые высокие места. Сделаем все, чтобы победить в оставшихся играх и занять второе место. И не будем отталкиваться от соперника. Просто получим удовольствие.