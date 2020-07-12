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Чалов: «Сделаем всё, чтобы занять второе место»

12 июля 2020, 21:35
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов подвел итоги матча 28-го тура РПЛ против «Рубина» (1:1).

Могли забить и в первом, и во втором тайме. Но забили первый гол и отдали инициативу. За это получили гол. После начали играть, но не хватило времени.

Если честно, изнутри не ощущалось, что в этом матче сразу побежали вперед. Играли так же, как и предыдущие три матча. Хотели забить в первом тайме, были моменты, но не хватило реализации.

Все ребята чуть расслабились после возвращения Ганчаренко, и мы стали получать удовольствие во всех играх. Отсюда такая энергия в последних матчах.

Мы боремся за самые высокие места. Сделаем все, чтобы победить в оставшихся играх и занять второе место. И не будем отталкиваться от соперника. Просто получим удовольствие.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
13 июля в 11:41
Только доехало,а раньше звездная болезнь затуманило "звезда",оказывается не кому ты не нужен в Европе. Работай,забивай.
Лиапор
Лиапор ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
13 июля в 10:36
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Лиапор (раскрыть)
    13 июля в 10:22
    Фантазер, однако, но фантазии скучные и неубедительные. Придумай что либо новое
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    13 июля в 08:56
    Нечего ЦСКА делать в ЛЧ.
    Остальным клубам тоже.
    Лиапор
    Лиапор ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    13 июля в 08:14
    Когда на матч назначили судью Матюнина, подумал,ну всё,этот засудит "Рубин".
    Так оно и было бы, если бы не VAR.Гол Чалова забит после нарушения на игроке "Рубина", которое этот "рефери" просто проигнорировал. Грубейшим образом свалили рубиновцаа - свисток промолчал - пас на Чалова - гол...А в оконцовке вообще фарс! Обляков сваливает в своей штрафной Кварацхелию, а этот муфлон бежит показывать горчичник грузину за симуляцию!Хорошо что VAR на игре был, не дал Матюнину добить "Рубин"
    VAN ARM
    VAN ARM
    13 июля в 07:46
    поздно федя))) да и не заслужили вы этого))))
    Багров-брат
    Багров-брат
    13 июля в 04:56
    Федя, ты, главное, забивай. По сезону судя, нормальное место 4-5-е, оно действительно по игре и без фартовых подачек. Пока в ЛЕ обкатка нужна, а не на ЛЧ, ну, разве что за бабосами, замахиваться. Локо скорее удержит вторую строчку, хотя, продав Миранчука, в ЛЧ даже до группы не дойдут (моё субъективное мнение). А вот Быки повоюют, надеюсь. Про Зенит особо не чего сказать: бабло есть, игроки есть, тренер приличный, а вот подтягиваться уровнем к ведущим командам желания нет. Это уже психология, или тоже в ЛЧ только за бабосами ездят...)))
    Climent
    Climent
    13 июля в 01:35
    Пустые слова ни о чем.
    Педро тарасовский
    Педро тарасовский
    13 июля в 01:05
    Клоун еще тот.
    oFANATo
    oFANATo ответ Аксинья (раскрыть)
    13 июля в 00:02, ред.
    Опечатка у тебя.
    С третьего места играют в квалификациях за ЛЧ, а не за ЛЕ.
    Bolshoy
    Bolshoy ответ cska vperiod (раскрыть)
    12 июля в 23:02
    Долбнякову...
    Аксинья
    Аксинья ответ Трезвый повар (раскрыть)
    12 июля в 23:01
    Учитывая с какими "монстрами" будет столкновение за ЛЕ с третьего места лучше скромно подписаться на четвертое - сразу в группу ЛЕ
    Bolshoy
    Bolshoy ответ Юрниекс (раскрыть)
    12 июля в 23:00
    Пока в команде есть Иван - дурак, очки будут браться с трудом...
    Аксинья
    Аксинья
    12 июля в 22:57, ред.
    Раньше надо было забивать - а теперь поздно пить "Боржоми"
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    12 июля в 22:57
    Шансов на ЛЧ маловато. Но и четвертое место будет неплохим результатом - это проход в группу ЛЕ. Да и Гинер пусть почешется, а то пять замен можно делать, а выпустить некого.
    Ну Федя прибавил явно!!! Особо в подыгрыше хорош и забивать стал.
    Надо продолжать в том же духе.
    Garrincha58
    Garrincha58
    12 июля в 22:50
    вам бы на третье замахнуться и то трудно будет
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    12 июля в 22:39
    Надо быть реалистами. Не будет ни 2, ни 3 места. Будет 4-е, что тоже неплохо, с учетом ингры в сезоне. Если бы сегодня выиграли, тогда все было бы в руках ЦСКА (разрыв с Локо сократился бы до 2), а так по прежнему 4 очка и даже победа в личной встрече все равно оставляет Локо выше. А Краснодар своего не отдаст и скорее всего будет вторым, т.е. в ЛЧ напрямую.. Это будет справедливо. Итак 2. Быки 3.локо, 4 - ЦСКА. Футбол в своей сущности справедлив. Кто не давал Чалову полгода забивать? Кто не давал пенальти забивать в сезоне?
    Comentarios
    Comentarios
    12 июля в 22:31
    Надежда что Локо и Краснодар оступятся ..
    beefs
    beefs
    12 июля в 22:29
    Чудеса российского футбола....
    Союзник противников
    Союзник противников ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    12 июля в 22:25
    Это вряд ли-в почте нет газопровода и "безресурсников" из верхушки нашей власти.
    oFANATo
    oFANATo ответ Footbolista (раскрыть)
    12 июля в 22:25, ред.
    Ахаха...кричите громче, вас плохо слышно с 11-го места.
    Союзник противников
    Союзник противников ответ Юрниекс (раскрыть)
    12 июля в 22:24
    Витька с заменами и его "любимая жена" Ваня .
    Союзник противников
    Союзник противников
    12 июля в 22:22
    Поздно пить боржоми! Это теперь всё только в теории.
    oFANATo
    oFANATo
    12 июля в 22:22, ред.
    Что бы занять второе место надо в следующем туре обыгрывать Локо.
    А потом обыграть Тамбов и ждать что Локо в последнем туре потеряет очки. Ну и Краснодар оступится 19-го с Динамо.
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    12 июля в 22:21
    Пока есть шанс занять второе место, надо за него биться. И за третье место тоже
    Юрниекс
    Юрниекс
    12 июля в 22:13
    Ваше дело,на поле доказывать.Языком молоть,и без тебя есть кому...Сегодня..кто мешал вам три очка брать??????
    Legend 6
    Legend 6
    12 июля в 22:12
    Федя старается, забивает снова. Понял в ЦСКА ловить нечего. Прорубает себе окно в Европу. Но есть еще один способ, через Дзюбу.
    112910415
    112910415
    12 июля в 22:04
    это уж как Краснодар посмотрит ...
    Parma1972
    Parma1972
    12 июля в 21:59
    Проблематично будет
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    12 июля в 21:46
    Лишь бы у почтовиков денег хватило...
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