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Карпин: «Нет предела человеческой мерзости! Ненормальный чемпионат России»

12 июля 2020, 22:46
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург0 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал ничью своей команды в матче 28-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:0).

Вы сами всё видели. Мы атаковали 90 минут, хотели выиграть. Но для того, чтобы вскрывать такую оборону, нужна свежесть в ногах и мыслях. У нашей команды сейчас нет ни того, ни другого. Двигаемся дальше.

«Оренбург» и «Ростов» оказались самыми потерпевшими командами из-за ситуации с коронавирусом? Процитирую Бышовца. Нет предела человеческой мерзости! Мерзости и подлости. Раньше был Росгосстрах чемпионат России, а сейчас Роспотребнадзор чемпионат России. Кто договорился с Роспотребнадзором, а кто не смог договориться. Кто скрыл больных, а кто не скрыл. Кого закрыли на карантин, а кого не закрыли. Это ненормальный чемпионат России. И об этом говорят во всём мире.

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Все комментарии
BESTJuventus21
BESTJuventus21
13 июля в 20:56
    pomor 445
    pomor 445 ответ oFANATo (раскрыть)
    13 июля в 20:55
    В самом начале паузы Зенит посадил всех футболистов на самоизоляцию, договорился с иностранцами, чтобы они и не думали покидать Россию, и ввел систему штрафов за нарушение требований Роспотребнадзора. При первой возможности "Зенит" открыл базу в Удельном парке для индивидуальных занятий, а потом приложил максимум усилий, чтобы договориться с властями города о старте групповых тренировок. В итоге команда Сергея Семака вернулась в сезон с разгромной победы над ЦСКА. Карпин же практически наплевал на согласованный его клубом медицинский регламент и игроки не только уезжали из страны, но и гуляли по ресторанам вволюшку. Согласен только с критикой РПЛ и РФС в том, что в регламенте допустили механизм согласования переноса между соперниками, тогда как должен быть однозначный технарь. Оренбург ничего не переносил, а получил два технаря и разрешение РПН на третий матч с Рубином здоровыми игроками, когда такое разрешение было получено и Ростовым, и Динамо. Карпин просто склочник и авантюрист. Он хотел взять Сочи на ложном благородстве и обломился, а когда не выгорело, психанул и для скандала выставил юнцов на растерзание. Вот это и есть самая настоящая мерзость.
    pomor 445
    pomor 445 ответ Аксинья (раскрыть)
    13 июля в 20:40
    У "соплежуя" в ЕК не ах, конечно, но всё же лучше, чем у остальных.
    galem72
    galem72 ответ КЭТиК (раскрыть)
    13 июля в 12:30
    Почётней и уважительней отбыть дисквалификацию, нежели стать продажным холуём плешивого режима!
    galem72
    galem72
    13 июля в 12:27
    Молодец Георгич! Нужно говорить такую правду в лицо, чтоб люди просыпались и начали осознавать, в какой кремлёвской яме они живут.
    dzvinka
    dzvinka
    13 июля в 11:12
    рофл, а разве лишь чемпионат такой? сами же молчаливым одобрением соглашаетесь на такую систему, чего мычать то теперь, вОлерий?!))
    Союзник противников
    Союзник противников ответ Аксинья (раскрыть)
    13 июля в 10:35
    Э-э-э-с-сстонцам мо-о-о-о-о-о-ожжжжжжжжж-но!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Супервайзер
    Супервайзер
    13 июля в 09:33
    Валера- единственный в футболе, кто был и остается по сути спартаковцем. Остальные -тряпки, как и их аналоги из других клубов.
    Legend 6
    Legend 6 ответ Против ЦСКА (раскрыть)
    13 июля в 09:18
    Карпин в отличии всем известной тряпочки, и руку пожмет, и открыто говорит что думает.
    Naimi Nabi
    Naimi Nabi
    13 июля в 09:04
    правда горькая вещь
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    13 июля в 08:47
    Карпин, не пытайся быть совестью футбола.
    Ты гораздо хуже, чем сам себе кажешься.
    Некакойшенко
    Некакойшенко
    13 июля в 07:55
    были времена и хорошие и не очень, но более подлых пожалуй нет.
    VAN ARM
    VAN ARM
    13 июля в 07:10, ред.
    старые песни валеры))) пора новые разучить)))
    Александр Нeвский
    Александр Нeвский
    13 июля в 07:00
    эх, было бы здорово, если бы во всём мире говорили про чемпионат России, но это не так, Валера
    Аксинья
    Аксинья ответ Союзник противников (раскрыть)
    13 июля в 06:12
    Объясни, а как это можно эмигрировать на Родину? Это только евреи рождаются в России а жить уезжают в Израиль на Родину
    ABir
    ABir
    13 июля в 05:50
    Дыма без огня не бывает
    112910415
    112910415
    13 июля в 05:04
    и ведь не скажешь, что на пустом месте кипит !
    КЭТиК
    КЭТиК
    13 июля в 04:55
    Накличит Валера себе дисквалификацию.
    Багров-брат
    Багров-брат ответ praporchik zadov (раскрыть)
    13 июля в 04:37
    Таки, попутного ветру к всепоглощающей демократии!...)))
    cska vperiod
    cska vperiod
    13 июля в 04:35
    Сам Толя тоже из мерзких насколько я понимаю.
    Glyba
    Glyba
    13 июля в 01:55
    Цитировать подлого бышовца последнее дело.
    praporchik zadov
    praporchik zadov
    13 июля в 01:12
    Валера прав!..это путинская Россия мерзость и коррупция!
    Давайте думать
    Давайте думать
    13 июля в 00:54
    Валера не психуй... Рига занята Кононовым!!!
    Заброда
    Заброда
    13 июля в 00:52
    Чисто спартковская привычка обвинять в своей слабости всех вокруг.
    minai
    minai
    13 июля в 00:23
    Точно, паршивый чемпионат. Плюнь на него, плюнь !
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    13 июля в 00:16
    По Ростову соглашусь. По Оренбургу нет.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    13 июля в 00:12
    Я в магазин хожу в такой маске, когда народа много. Хотя продавцы тоже в теории проверены. Береженого бог бережет. Врачи должны это знать. Я уже говорил, что у меня родственник в медслужбе хоккейного ЦСКА работает. Он мне рассказывал как у них строго. Одним словом кто то решает проблемы, а кто то ищет оправдания своих ляпов. Летают все, но корону в самолете подловил только Оренбург. А что стоило Карпину закрыть всех на месяц перед рестартом? Вместо этого шастали по дамам, а Байрамян улетел на родину. Кто в этом виноват?
    Союзник противников
    Союзник противников
    13 июля в 00:05
    ВСе так хотели продолжить чемпионат,аж кушать не могли.И все ругали Францию.Надо было поступить так же,всё равно ничего особо не изменилось ни в верху таблицы,ни в низу.Начали,ничего не понимая,и не имея никаких проработанных антикризисных мер.С первого матча было видно,что и игрокам всё пофиг,и тренеры с намордниками на подбородках,а кто и без них.Так и за пределами поля и телекамер вели себя,уверен.А теперь все делят друг -друга на "чистых и нечистых".
    Союзник противников
    Союзник противников ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
    12 июля в 23:59
      Союзник противников
      Союзник противников
      12 июля в 23:58
      Валера эмигрирует в Эстонию.
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