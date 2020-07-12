Карпин: «Нет предела человеческой мерзости! Ненормальный чемпионат России»

Главный тренер «Ростова» прокомментировал ничью своей команды в матче 28-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:0).

Вы сами всё видели. Мы атаковали 90 минут, хотели выиграть. Но для того, чтобы вскрывать такую оборону, нужна свежесть в ногах и мыслях. У нашей команды сейчас нет ни того, ни другого. Двигаемся дальше.

«Оренбург» и «Ростов» оказались самыми потерпевшими командами из-за ситуации с коронавирусом? Процитирую Бышовца. Нет предела человеческой мерзости! Мерзости и подлости. Раньше был Росгосстрах чемпионат России, а сейчас Роспотребнадзор чемпионат России. Кто договорился с Роспотребнадзором, а кто не смог договориться. Кто скрыл больных, а кто не скрыл. Кого закрыли на карантин, а кого не закрыли. Это ненормальный чемпионат России. И об этом говорят во всём мире.