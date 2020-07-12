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Ганчаренко: «В РПЛ очки берут те команды, которые играют вторым номером»

12 июля 2020, 23:19
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко прокомментировал игру своей команды в матче 28-го тура РПЛ против «Рубина» (1:1).

Футбол состоит из того, что ты забиваешь или нет. В прошлом матче мы забили много. В этом энергии не хватало, вяло атаковали. Много подходов, могли забивать, но удар то несильный, то неточный. Тем не менее ударов в створ было достаточно. Хотелось бы играть выше. Нам не следовало садиться так низко.

Лига чемпионов? У нас всегда цель — следующий матч. Понятно, что задача — подготовить команду и хорошо сыграть с «Локомотивом».

Сигурдссон не сыграет из-за перебора карточек. В каждом матче у нас выпадает один-несколько игроков. Мы это компенсируем. Тем более что Шкурин готов играть.

У нас особенность чемпионата в том, что часто берут очки команды, играющие вторым номером. Мы теперь лучше играем в нападении против глубокой обороны. Моментов у нас стало больше, вопросы теперь в реализации.

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Все комментарии
Serg_Diamond
Serg_Diamond
13 июля в 11:02
А каким номером играла его команда последние 30 минут?
oFANATo
oFANATo ответ Footbolista (раскрыть)
13 июля в 10:06, ред.
Сочи спас хрюш от позора в квалификации ЛЕ.
mensk
mensk
13 июля в 08:55
Надо выкладываться каждый матч, а не ждвть какой то решающий, тогда и результат будет.
Николай Еремеев
Николай Еремеев
13 июля в 07:45, ред.
Мы что не видим статистику - а по ней процент владения мячом у ЦСКА 49, а Рубина 51 . так кто играл вторым номером то ? Если и пытался ЦСКА быть первым номером ,то только до гола Чалова ,а потом все в точности наоборот !
Serg_Diamond
Serg_Diamond
13 июля в 07:04
Расчет играть второй тайм на удержание счета не сработал. Не надо было снимать всех нападающих с поля за пол часа до конца матча. Это тренерский прокол. Для того чтобы не совершать в дальнейшем ошибок нужно эти ошибки признавать, анализировать их и делать выводы. Иначе эти "грабли" будут повторяться и дальше.
VAN ARM
VAN ARM
13 июля в 06:00
не смог ты лёню сделать))) обидно конечно
Footbolista
Footbolista
13 июля в 05:46
Рубин спас коней от позора в ЛЧ...
Багров-брат
Багров-брат ответ 19821022 (раскрыть)
13 июля в 04:40, ред.
Согласен. Яркий пример - очки со Спартаком...))) Да и Тамбовом...
19821022
19821022
13 июля в 01:38
цска может очки набирать только с аутсайдерами, рубин уже не по зубам даже на своем поле.
Adonius
Adonius
13 июля в 00:44
Чушь несет голимую.
мангo
мангo
13 июля в 00:31
ты сам млять пень , гном картофельный играл второй тайм вторым номером. Снова включил отмазки идиота.
мангo
мангo ответ Leha-ha50 (раскрыть)
13 июля в 00:27
Который лишил Гинера и клуб неск миллионов долларов и участие в ЛЧ. Вот так один деревенский простафиля принес вред имиджу клуба и убытки.
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ
13 июля в 00:16
АУуууу!
Зенит играет 1 номером и номер 1 в России!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
13 июля в 00:14
Ване, своему любимчику , спасибо скажи , проехался по штрафной на ..опе как на санках.
Да и с заменами опять облажался.
ermak6848
ermak6848 ответ cska vperiod (раскрыть)
12 июля в 23:40
Витю - пора гнать
ermak6848
ermak6848
12 июля в 23:38
Дурик - картофельбук...
Союзник противников
Союзник противников
12 июля в 23:37
Ещё вот это:
"— Хотелось бы, чтобы играли немного выше и тогда "Рубин" мог бы играть только длинными передачами. Не следовала садиться так низко, потому что пошли передачи в нашу штрафную. "
То есть,главный тренер,сделавший замены на удержание счёта и обязанный вести игру-как "Рафик,который ни в чём не виноват".Кто-то видел,что он до ответного гола был чем-то не удовлетворён??? Я-нет.
drug01
drug01
12 июля в 23:35
Просто не повезло.....
beefs
beefs
12 июля в 23:32
Так а ты для чего?
cska vperiod
cska vperiod
12 июля в 23:28
Недостаточно настроились на очень важную игру можно было сохранить шансы в ЛЧ.
ЮЗИК
ЮЗИК
12 июля в 23:23
Им очки важней
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