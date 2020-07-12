Ганчаренко: «В РПЛ очки берут те команды, которые играют вторым номером»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко прокомментировал игру своей команды в матче 28-го тура РПЛ против «Рубина» (1:1).
Футбол состоит из того, что ты забиваешь или нет. В прошлом матче мы забили много. В этом энергии не хватало, вяло атаковали. Много подходов, могли забивать, но удар то несильный, то неточный. Тем не менее ударов в створ было достаточно. Хотелось бы играть выше. Нам не следовало садиться так низко.
Лига чемпионов? У нас всегда цель — следующий матч. Понятно, что задача — подготовить команду и хорошо сыграть с «Локомотивом».
Сигурдссон не сыграет из-за перебора карточек. В каждом матче у нас выпадает один-несколько игроков. Мы это компенсируем. Тем более что Шкурин готов играть.
У нас особенность чемпионата в том, что часто берут очки команды, играющие вторым номером. Мы теперь лучше играем в нападении против глубокой обороны. Моментов у нас стало больше, вопросы теперь в реализации.
Зенит играет 1 номером и номер 1 в России!!!
Зенит играет 1 номером и номер 1 в России!!!
Да и с заменами опять облажался.
Да и с заменами опять облажался.
"— Хотелось бы, чтобы играли немного выше и тогда "Рубин" мог бы играть только длинными передачами. Не следовала садиться так низко, потому что пошли передачи в нашу штрафную. "
То есть,главный тренер,сделавший замены на удержание счёта и обязанный вести игру-как "Рафик,который ни в чём не виноват".Кто-то видел,что он до ответного гола был чем-то не удовлетворён??? Я-нет.
"— Хотелось бы, чтобы играли немного выше и тогда "Рубин" мог бы играть только длинными передачами. Не следовала садиться так низко, потому что пошли передачи в нашу штрафную. "
То есть,главный тренер,сделавший замены на удержание счёта и обязанный вести игру-как "Рафик,который ни в чём не виноват".Кто-то видел,что он до ответного гола был чем-то не удовлетворён??? Я-нет.