Ганчаренко: «В РПЛ очки берут те команды, которые играют вторым номером»

Главный тренер ЦСКА прокомментировал игру своей команды в матче 28-го тура РПЛ против «Рубина» (1:1).

Футбол состоит из того, что ты забиваешь или нет. В прошлом матче мы забили много. В этом энергии не хватало, вяло атаковали. Много подходов, могли забивать, но удар то несильный, то неточный. Тем не менее ударов в створ было достаточно. Хотелось бы играть выше. Нам не следовало садиться так низко.

Лига чемпионов? У нас всегда цель — следующий матч. Понятно, что задача — подготовить команду и хорошо сыграть с «Локомотивом».

Сигурдссон не сыграет из-за перебора карточек. В каждом матче у нас выпадает один-несколько игроков. Мы это компенсируем. Тем более что Шкурин готов играть.

У нас особенность чемпионата в том, что часто берут очки команды, играющие вторым номером. Мы теперь лучше играем в нападении против глубокой обороны. Моментов у нас стало больше, вопросы теперь в реализации.