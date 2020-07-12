Семь клубов РПЛ, проигравших пандемии

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вчера, 22:21

«Соккер.ру» оценивает влияние карантина на результаты известных футбольных клубов.

Если оценить темп набора очков до и после паузы, то сразу понятно, кто выиграл от карантина. Например, «Зенит», который рисковал из-за усталости возрастного состава притормозить поздней весной. Также не проиграл «Рубин» — Слуцкий получил время и обучил свою команду отбирать очки чаще.

Еще немножко выиграли «Крылья Советов», поскольку предпоследнее место завтра может официально означать сохранение прописки – легче остаться в РПЛ , раньше ведь и стыковые матчи были, и 15-я строчка вела к прямому вылету. Наконец, последний в таблице в марте «Ахмат» поднялся, поскольку вдвое чаще набирает очки.

Но проигравших от коронавируса куда больше, поэтому важно рассказать их истории после шести сыгранных туров (не считая одного перенесенного матча).

«Спартак»

В плотном графике соперники были бы неготовыми к индивидуальной игре футболистов Тедеско, а это козырь. Также молодая команда плохо провела паузу в домашних тренажерных залах – физически сбавили. Бакаев заболел и потерял форму, минус плеймейкер. Доменико не научился играть от соперников. «Спартак» до паузы набирал по 1.27 пункта за матч – даже с учетом черного отрезка Кононова, а после скатились до 0.83. Это фиаско, только два клуба еще хуже. Хотя вылет не грозит – осталось два матча, а до последнего места девять пунктов. Впрочем, звучит как издевательство, а не повод для гордости. До шестой строчки, что может отправить в ЛЕ четыре очка, а на кону всего шесть. Могут остаться без еврокубков.

«Динамо»

Изначально Новиков хорошо зашел, и хотя в феврале успели проиграть «Спартаку», в марте переиграли «Тамбов» и «Ахмат». А вот после паузы стало заметно хуже. Во-первых, физически потеряли форму, совсем другая команда по скоростям. Во-вторых, зверский настрой, который прокачивали в прошлом году с фаворитами, растерян. В-третьих, были заболевшие, есть перенесенный матч, долго включались в игру. Две ничьи и два поражения затормозили, а победа над «Крыльями Советов» не позволила пока выйти на чистое шестое место. А ведь на перерыв ушли с преимуществом на три пункта над «Уфой», что теперь выше в таблице. «Динамо» сложно будет взять три очка с «Краснодаром», так что Лига Европы может ускользнуть, даже если «Зенит» сделает «золотой дубль».

«Тамбов»

Только «Оренбург» из-за двух технических поражений набирает очки медленнее после перерыва, чем «Тамбов». У «Спартака» чуть чаще успехи, и это с учетом, что единственные три очка после перерыва команда, что базируется в Нижнем Новгороде и может туда переехать, набрала именно против москвичей. Не исключено, что «Тамбов» проиграет и «Сочи», и ЦСКА . Тогда получится, что в 22 поединках до перерыва набрали 25 очков – нормально для самой бедной команды РПЛ , шли на 11-м месте, а сейчас могут в 8 играх взять всего три очка, то есть проиграют 7 матчей. Не та серия, что может украсить резюме «Тамбова», ведь бросили играть в футбол, понимая, что вряд ли вылетят. Или клуб знает больше, чем говорит, и после двух поражений покинут высшую лигу, оставив и Самару, и Оренбург в РПЛ ? Увидим в последних матчах, но серия в «Тамбова» ужасная, победа над «Спартаком» не помогла.

«Ростов»

К сожалению, это уже совершенно другая команда. По готовности, по движению, по настрою. Их подкосил коронавирус, а морально повлиял матч в Сочи – нельзя так унижать клуб, который в марте был в трех пунктах от чистой путевки в Лигу чемпионов. Сейчас команда Карпина отстает от второго места уже на семь очков, отыграть даже теоретически их не сможет – осталось два тура. Южане набирали по 1.7 очка за игру, а теперь берут лишь по одному пункту. Конечно, если бы в РФС хватило совести разрешить переиграть матч против «Сочи», то могли зайти в хорошую стадию Лиги Европы, а так будут пятыми в таблице. «Not great, not terrible», но и не Лига чемпионов в Ростове-на-Дону. Плюс «Ростов» из тех, кому помогали фанаты на трибунах – и морально, и финансово, а теперь их стало намного меньше.

«Локомотив»

У Кикнадзе, который сегодня показал средний палец фанатам «железнодорожников» — ужасная реакция солидного директора на предсказуемые в нынешней ситуации маты с трибун, не хватило бы влияния, чтобы убрать Семина до конца сезона, если бы чемпионат завершился вовремя. Сейчас Николич собрал четыре ничьих подряд, нарываясь на серию поражений, а при Юрии Павловиче, учитывая, как опытный наставник умел выжимать нужный результат в концовках сезона, могли набрать больше и пользоваться неприятностями «Краснодара». А так «Локомотив» пока не гарантировал себе второе место, будет сложно – впереди дерби с ЦСКА в среду и матч против непростого «Урала» в последнем туре. Никаких гарантий, особенно если «быки» прибавят, а «армейцы» дожмут медленную и предсказуемую команду Николича.

«Краснодар»

Конечно, весной получили оплеуху от «Сочи» после побед над «Спартаком» и «Уфой». Но «быки» без перерыва могли набрать достойный ход. Переиграть «Оренбург», не проиграть «Ростову». А затем и матч против «Зенита» мог сложиться иначе, поскольку северяне были бы уставшими сильнее, чем в июле. Мусаев, как и Тедеско, не смог сохранить команду физически. Снова же, были люди, которые болели коронавирусом – как у «Спартака». И хотя коллектив у краснодарцев опытнее, поэтому им чуть проще после поражений вернуться к победам, пауза подкосила. Сегодняшний результат против «Урала» не значит, что «быки» уже вернулись на все сто процентов. «Краснодар» претендует на чистое второе место, но весной могли пройти концовку сезона увереннее.

«Оренбург»