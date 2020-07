Азар пересел за руль суперкара

Вингер «Реала» обзавелся новым суперкаром. Бельгийский футболист появился на клубной базе мадридского клуба за рулем Lamborghini Aventador SVJ.

Стоимость данной модели автомобиля оценивается в 575 тысяч долларов. Машина разгоняется до сотни за 2,8 секунды.

📸Eden Hazard pulling up to training in his new $575,000 Lamborghini Aventador SVJ, capable of going over 350 km/hr. It can from 0-100 in 2.8 seconds and boasts a V12 engine. pic.twitter.com/RT2cAfzlwd