Артета готов устроить Моуриньо неприятности в Лондоне. Битва новой и старой школы

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вчера, 10:25

Одно из самых ярких противостояний в Англии находит «Тоттенхэм» и «Арсенал» не в лучшем состоянии. «Соккер.ру» — о том, с чем команды подходят к очной встрече.

Лондонский футбол переживает достаточно затяжной кризис, который в этом сезоне проявляется особенно ярко. Вроде в столице Англии клубов много, представленных в Премьер-Лиге, но планку более или менее поддерживает только «Челси», который еще находится в зоне Лиги чемпионов. Да и при этом как раз накануне команда Фрэнка Лэмпарда мощно получила от «Шеффилд Юнайтед», который, действуя вторым номером, разгромил «синих» со счетом 3:0. А ведь когда-то лондонские клубы составляли доминирующий кулак. И среди них «Арсенал» с «Тоттенхэмом» занимали видное место. Но наверняка жар противостояния меньше не станет от того, что они не на первых ролях.

Положение дел

Довольно долго «Тоттенхэм» и «Арсенал» ходили среди основных претендентов в борьбе за четвертое место в чемпионате Англии, которое дает путевку в Лигу чемпионов. Но отставание постепенно нарастало, поэтому сейчас их уже не рассматривают как кандидатов на эти позиции. «Арсенал» занимает восьмое место после 34 матчей с 50 очками, а «Тоттенхэм» вовсе идет десятым, но с 49 баллами, то есть очное противостояние еще имеет и конкретный турнирный смысл в борьбе этих соперников за позицию повыше. Другое дело, что до четвертого места тому же «Арсеналу» уже девять очков – другие ребята разыграют путевку в Лигу чемпионов. При этом «канониры» выглядят в последних матчах более стабильно. Подопечные Микеля Артеты не проигрывают четыре тура подряд после нескольких поражений. Они обыграли «Саутгемптон», «Норвич» и «Вулверхэмптон» всухую, а в прошлой встрече сыграли вничью с «Лестером».

«Шпоры» более нестабильны и непредсказуемы в своих последних результатах, а ведь именно они играют роль. В последних шести встречах «Тоттенхэм» трижды сыграл вничью, причем от «Манчестер Юнайтед» до «Борнмута» в минувшем туре. Еще два матча «шпоры» выиграли – у «Вест Хэма» и «Эвертона», и проиграли «Шеффилд Юнайтед» на данном отрезке. Последние же шесть матчей между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом» указывают на баланс сил, потому что по два раза фиксировались разные результаты. В первом круге нынешнего сезона, а это было аж в сентябре, «Арсенал» и «Тоттенхэм» поделили очки – 2:2. Тогда на голы Кейна и Эриксена, которого в команде уже нет, в первом тайме «Арсенал» ответил голами Ляказетта и Обамеянга в тайме втором.

Ориентировочные составы

«Тоттенхэм»: Льорис – Орье, Алдервейрелд, Вертонген, Дэвис – Сиссоко, Винкс, Ло Чельсо – Моура, Кейн, Сон.

«Арсенал»: Мартинес – Мустафи, Луис, Колашинац – Бельерин, Джака, Себальос, Тирни – Сака, Ляказетт, Обамеянг.

Обе команды не смогли избежать потерь. «Тоттенхэму» будет очень не хватать в центре поля травмированного Деле Алли, у которого продолжаются проблемы с задней поверхностью бедра, из-за чего он пропустил предыдущие два матча. Также «шпоры» не смогут рассчитывать на дисквалифицированного Эрика Дайера, который тоже очень важен для баланса средней линии. Там у команды Моуриньо и возможны проблемы, а сам португалец наверняка не упустит возможности после матча пожаловаться как раз на нехватку кадров. А у «Арсенала» травмирован основной вратарь Бернд Лено, дисквалифицирован Эдди Нкетиа, также проблемы со здоровьем испытывают Калум Чемберс, Пабло Мари и Габриэль Мартинелли с Месутом Озилом. Но на основной игровой потенциал «канониров» их потери, кажется, повлияют в меньшей степени, чем потери «Тоттенхэма».

«Арсенал» и «Тоттенхэм» подходят к этой встрече в примерно равном положении, но они встретились в этой точке пересечения, имея достаточно разнонаправленные тренды. Причем изменились направления относительно недавно. Ведь в последние годы под руководством Маурисио Почеттино «Тоттенхэм» двигался неизменно поступательно вверх, прогрессировал, становился топовым клубом и закреплялся в этом статусе. Тогда как «Арсенал» пребывал в некоем хаосе, занимался перебором тренеров, кандидатов, не мог определиться с концепцией игры и в целом ведения политики. И недавно наступил слом. «Канониры» под руководством Артеты нащупали суть игры, а «шпоры» под руководством Моуриньо ее утратили. Особенно показательны с этой точки зрения матчи после коронавирусной паузы. В «Арсенале» становится заметной коммуникация между тренером и игроками, они начали понимать, чего хотят друг от друга, на что способны. Отсюда и более уверенное распоряжение тактическим и кадровым ресурсом во время матчей. «Канониры» не кажутся той пылинкой, на которую можно дунуть и пригнуть к земле, которая в своей нежности от каждого прикосновения ломается. И «Арсенал» даже внезапно обрел какие-то перспективы, в том числе с составом, а к слухам о туманном будущем Обамеянга, Ляказетта и Озила все уже привыкли и не обращают внимания. Как-то неожиданно рядом оказалась молодежь, на которую можно положиться.

Чего не скажешь о «Тоттенхэме», а ведь под началом Почеттино именно «шпоры» раскрывали молодые таланты особенно умело, развивая и доводя их до звездного статуса. Сейчас основной чертой «Тоттенхэма» является не былая многогранность, веселая атакующая игра и развитие молодежи. Сейчас это в основном игра, которая мучительна для зрителей, а зачастую и для самих участников матча, потому что многое в ней сводится к попыткам помешать сопернику сыграть остро, а уже потом что-то придумать – благо остались еще креативные кадры. И в такой обстановке «Тоттенхэм» кажется распадающимся на части: тех, кто еще связывает себя с командой, и тех, кто хочет поскорее уйти куда-нибудь, потому что «шпоры» уже не выглядят таким перспективным местом для развития. Даже несмотря на присутствие Моуриньо, который когда-то был синонимом успеха и светлого будущего для команды.

Если «Арсенал» показывает, что в череде многочисленных перестроек он нащупал нечто стоящее, то «Тоттенхэм» как раз на пороге осознания необходимости такой перестройки, хотя из стана «шпор» продолжает доноситься мнение, что никакого обновления команде не требуется. С прижимистостью руководства клуба совершить перестройку будет особенно тяжело. У Моуриньо много поклонников, и его действительно есть за что любить, за что им восторгаться. Но его былые заслуги и успехи имеют мало отношения к тому, что происходит с его командой и его манерой вести игру сейчас. Это естественный процесс обновления. Не только составов игроков, но и тренерского цеха. И как раз этот матч «Тоттенхэма» с «Арсеналом» в точке пересечения должен в том числе показать положение тренеров разных поколений.