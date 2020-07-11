Лучшее из соцсетей: Роналду похвастался фигурой, Дибала искупался со своей собакой

Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».
Джорджина, девушка форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, выложила фото с двухлетней дочкой Аланой Мартиной.
35-летний португалец в очередной раз похвастался своей формой.
Нападающий ПСЖ Неймар готовится быстро доехать до финала Лиги чемпионов.
Игрок «Реала» Гарет Бэйл с интересом следит за чемпионской гонкой в Примере.
Если быстро посмотреть на это фото, то может показаться, что сын лидера «Барселоны» Лионеля Месси сделал себе татуировку на руке.
Еще одно подтверждение того, что аргентинец с другой планеты. Температура? Что это?
Бывший игрок ЦСКА Томаш Нецид прокатился на необычном велосипеде.
Не стоит бросать вызов волшебнику Роналдиньо!
Легендарный Дэвид Бекхэм наслаждается жизнью в США.
Бывший нападающий «Динамо» Андрей Воронин тоже знает толк в отдыхе.
Хавбек дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель показал стильное фото со своей семьей.
Бывший защитник «Ювентуса» Штефан Лихтштайнер поражен, что лама его не узнала.
Футболист «Ювентуса» Пауло Дибала спасает своего пса от жары.
Одноклубник аргентинца Дуглас Коста решил перехитрить своего питомца, но потерпел фиаско.
Никогда не поздно играть в футбол!
Но не всегда стоит доверять своим партнерам.
Игрок «Лиона» Мемфис Депай готовится стать бабушкой.
Защитник «Реала» Серхио Рамос часто забивает голы головой. Секрет испанца раскрыт!
Коротко об игре хавбека МЮ Бруну Фернандеша в АПЛ:
Защитнику «Баварии» Альфонсо Дэвису будет весело, когда у него появятся дети.
Нападающий мюнхенцев Джошуа Зиркзее явно не любит делать селфи.
Девушки дня (из Парижа с любовью):
Ванда, жена нападающего ПСЖ Мауро Икарди.
Наталья, подруга бразильца Неймара.
Джессика, подруга хавбека парижан Марко Верратти.
Наслаждайтесь летом как Гаиска Мендьета!