«Орлы» Карреры сражаются за Лигу чемпионов, а на десерт ещё и финал Кубка

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сегодня, 15:52

«Соккер.ру» рассказывает о неожиданном повороте в греческой Суперлиге.

Прежде всего позвольте напомнить о том, что произошло в чемпионате Греции перед его самой приостановкой. «Олимпиакос» пожаловался на своего ближайшего конкурента и действующего чемпиона ПАОК . Суть жалобы состояла в том, что у ПАОКа и «Ксанти» один и тот же акционер — бывший депутат Государственной думы РФ Иван Саввиди.

Владелец фракийцев Христос Панопулос отрицал, что Иван Игнатьевич имеет какую-то долю акций «Ксанти». Но ему не поверили. Впрочем, как и Саввиди, утверждавшему то же самое. С ПАОКа сняли семь очков, а с «Ксанти» — все двенадцать. Интрига в чемпионской гонке была убита. ПАОК , и без того отстававший от «Олимпиакоса», провалился на третье место. На вторую позицию поднялся АЕК , который тренирует хорошо знакомый нам Массимо Каррера.

Самое любопытное, что в этой истории оказалось не два, а три недовольных. Возмущался и «Олимпиакос», запустивший этот скандал. По мнению клуба ПАОК наказали слишком мягко. Уж если снимать, то 12 очков, как с «Ксанти», а не семь. Хотя, для того чтобы вывести клуб Саввиди из борьбы за чемпионство и вынесенного наказания было достаточно. Самый титулованный клуб устремился на вершину, на которую он не поднимался два года. «Олимпиакос» до сих пор идёт без поражений.

Второе место — это путёвка в Лигу чемпионов. А стало быть и большие деньги. Больше, чем в Лиге Европы, в которую попадает третья команда. Для бывшего тренера «Спартака», возглавившего столичных «двуглавых орлов» осенью, выход в Лигу чемпионов был бы большим успехом. В Афинах и так очень довольны работой итальянского специалиста, а тут такое достижение. Правда, несколько неожиданное. Но другие «двуглавые орлы» — из Салоников (у АЕКа и ПАОКа общие корни), не собирались отказываться от второго места. За лигочемпионскую путёвку шла отчаянная борьба. За три тура до финиша столичные «двуглавые орлы» опережали одноклубников на четыре очка, что позволяло команде Карреры чувствовать себя фаворитом в этом споре.

Но в пятницу всё резко изменилось. Настойчивый Саввиди добился отмены наказания. Только для своего клуба. Якобы принадлежащий Ивану Игнатьевичу «Ксанти» так и остался без двенадцати очков. А ПАОКу семь очков снова вернули. Таблица резко поменяла свой вид. Теперь у македонских «орлов» на три очка больше, чем у столичных. До финиша три тура.

В воскресенье АЕК ждёт дерби с «Панатинаикосом», причём на поле «Пао». ПАОК отправится в Пирей в гости к «Олимпиакосу». После этих встреч ситуация может измениться, причём весьма радикально. В среду команду Карреры ждёт ПАОК в гости. Затем столичный клуб сыграет с новым чемпионом на пирейском стадионе «Йоргос Караискас». ПАОК принимает соседей из «Ариса». Как видите, что у одних «двуглавых орлов», что у других, впереди три дерби. И предсказать исход этой схватки крайне сложно.

Зато с чемпионством всё ясно. «Олимпиакос» выиграл 26 матчей из 33. В оставшихся семи — ничьи. В графе поражения до сих пор светится ноль. Португальский тренер Педру Мартинш вернул «легенде» чемпионский титул, которым она не владела два года. Клуб из Пирея в 45-й раз стал сильнейшим в Греции.

Всё ясно и с четвёртым местом, которое забронировал «Панатинаикос», проваливший начало чемпионата, но исправившийся по ходу сезона. Однако для «Пао» эта четвёртая позиция принесёт только моральное удовлетворение. В Лигу Европы столичный клуб не пустят за нарушение пресловутого финансового фэйр-плэй. Две оставшиеся путёвки в еврокубки отойдут «Арису» из Салоников и ОФИ, который базируется в самом большом городе Крита — Ираклионе.

Суперлигу покидает последняя команда, а предпоследней предстоят переходные матчи. Осталось сыграть два тура, и пока на прямой вылет идёт афинский «Паниониос». Но у «Панетоликоса» всего на очко больше, поэтому возможна рокировка. «Ксанти», пострадавшему, как оказалось ни за что, ни про что, ничего не грозит. Фракийцы идут двенадцатыми. Но если бы не то наказание, они могли бы претендовать на седьмое место. В Суперлигу после годичной паузы возвращается «Яннина». В переходных матчах сыграет столичный «Аполлон». Если его соперником будет «Паниониос», то нас ждёт дерби разлучённых братьев. Оба клуба, как и АЕК с ПАОКом, были основаны потомками беженцев. Но не из Константинополя, а из Смирны (ныне Измир).