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РФС подтвердил 3-матчевую дисквалификацию Тедеско

10 июля 2020, 20:18
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, как и ожидалось, дисквалифицирован на три матча по итогам игры с «Локомотивом».

На 41-й минуте игры при счете 1:0 в пользу «Спартака» «Локомотив» заработал пенальти. Тедеско бурно выражал недовольство решением арбитра. В итоге немецкий специалист получил 2 желтые карточки и был удален Сергеем Лапочкиным из технической зоны.

Уходя в подтрибунное помещение, Тедеско демонстративно хлопал в ладоши.

Немец также был оштрафован на 500 000 рублей. 

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Все комментарии
VIC2
VIC2
12 июля в 21:10
Достали тебя, Доменико! Я тебе сочувствую и понимаю...
Ненавидят в России иностранцев, но без иностранного жить не могут
Своего ничего уже производить не могут, только бабло из земли
ещё могут качать иностранным оборудованием...
Гордиться уже нечем - отсюда зависть, злоба и дешёвый патриотизм
Уезжай ты из этой страны...Здесь уже всё полохо, а будет ещё хуже...
Но этого 90% людей не понимают! Тебе простительго - ты иностранец,
но помни, что аборигены съели Кука !!!
Багров-брат
Багров-брат
11 июля в 14:00
А кто-нибудь представляет такое поведение со стороны тренера Семака? Я, как-то, нет даже в фантазии. Наверное, дело в воспитании.
Azu-Killah37
Azu-Killah37 ответ Сп62 (раскрыть)
11 июля в 11:31
По щеке хлопнул разок и 2 раза по плечу, видел на видео)
Сп62
Сп62 ответ Azu-Killah37 (раскрыть)
11 июля в 11:15
А ты сам то видел? Зачем выдумки приписывать. Не было этого.
nikot
nikot
11 июля в 09:12
А жабу,кто накажет!?
VAN ARM
VAN ARM
11 июля в 07:05
прям вселенский заговор против самых народных)))))))))))
ceret
ceret
10 июля в 23:30
Верните Карпина
Azu-Killah37
Azu-Killah37 ответ Сп62 (раскрыть)
10 июля в 23:01
По каким законам резервного арбитра по щекам лупить?)
nikoladolgov
nikoladolgov
10 июля в 22:53
Пора румыну на покой !
oleg3k
oleg3k
10 июля в 22:51
    Сп62
    Сп62
    10 июля в 22:39
    Всё очень просто. Тедеско привык жить и работать по законам(правилам), а у нас всё делается по понятиям. К этому так сразу не привыкнешь. Отсюда и сбои в поведении.
    Charismatic
    Charismatic ответ cska1948 (раскрыть)
    10 июля в 22:30
    А что же пони тогда устраивают истерики, когда в пользу Спартака ставят пенальти и всё такое? Бревно в глазу не мешается?
    морозз
    морозз
    10 июля в 22:06, ред.
      spartak kursk
      spartak kursk
      10 июля в 22:00
      КДК вышел из самоизоляции.....Нужно навёрстывать работу..
      Тага Дага
      Тага Дага
      10 июля в 21:47
      Некоторые судьи здесь действительно доводить тренеров ...один раз Карпин сказал:Прямо возле него судья даёт жёлтую его игроку...и за такое же нарушение не даёт игроку другой команде. ...ну как он должен реагировать. ..вот как до сих пор Вилков и Еськов работает. ..я не могу понять. Сколько лет ещё смотреть на это....
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
      10 июля в 21:36
        Footbolista
        Footbolista ответ andrefino13 (раскрыть)
        10 июля в 21:33
        Кто бы спорил)...но речь не об одном матче...эпизоде...
        andrefino13
        andrefino13 ответ Footbolista (раскрыть)
        10 июля в 21:32
        У нас всегда практически, проигравшая команда, жертва, жертва судейского типа беспредела, жертва обстоятельств, всего чего угодно...
        cska1948
        cska1948 ответ Footbolista (раскрыть)
        10 июля в 21:13
        Судьи тоже люди и им свойственно ошибаться. Но ни кот, кроме тарасовских, не устраивает истерик по поводу судейских ошибок! А для вас это в порядке вещей! Во всём видите заговор против вас. Вся страна над этим потешается!
        Footbolista
        Footbolista ответ cska1948 (раскрыть)
        10 июля в 21:09
        Когда коням липовые пенали назначают и судят в их сторону вы тоже не протестуете...
        cska1948
        cska1948 ответ Footbolista (раскрыть)
        10 июля в 21:09
        Плачете! И первым голосом плачет Федун! Вот Тедеско и решил подыграть хозяину, да переусердствовал.
        cska1948
        cska1948 ответ Footbolista (раскрыть)
        10 июля в 21:08
        Значит когда Москалёв за "образцове" судейство игры СпаМа был отстранён от работы, то для вас это "странный вопрос". Я же говорю, что игроки СпаМа вообще правил не нарушают!
        Footbolista
        Footbolista ответ cska1948 (раскрыть)
        10 июля в 21:07, ред.
        Никто не плачет...плачет девочка в автомате...и в истерике на родину бежит...
        cska1948
        cska1948 ответ Footbolista (раскрыть)
        10 июля в 21:05
        Вы этого могли и не писать! Все знают, что игроки СпаМа правил вообще не нарушают! Поэтому вы и плачете, что вас засуживают.
        Footbolista
        Footbolista ответ cska1948 (раскрыть)
        10 июля в 21:04, ред.
        Странный вопрос)...только он не имеет отношения к дискве...
        cska1948
        cska1948 ответ Footbolista (раскрыть)
        10 июля в 21:03, ред.
        А чего же его чаша не переполнилась в начале сезона, когда тот же Москалёв судил игру СпаМа?
        Аксинья
        Аксинья ответ Footbolista (раскрыть)
        10 июля в 21:03
        аппетит приходит во время еды))
        Wolf77785
        Wolf77785
        10 июля в 21:02
        Ясно, протащили, должны были больше дать!!
        Footbolista
        Footbolista ответ cska1948 (раскрыть)
        10 июля в 21:01, ред.
        По мне так не было...обоюдная была борьба...
        cska1948
        cska1948 ответ Footbolista (раскрыть)
        10 июля в 21:00
        И потом, как это ТАК? Пенальти был? Был!
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