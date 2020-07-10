РФС подтвердил 3-матчевую дисквалификацию Тедеско

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10 июля 2020, 20:18

Главный тренер «Спартака» , как и ожидалось, дисквалифицирован на три матча по итогам игры с «Локомотивом».

На 41-й минуте игры при счете 1:0 в пользу «Спартака» «Локомотив» заработал пенальти. Тедеско бурно выражал недовольство решением арбитра. В итоге немецкий специалист получил 2 желтые карточки и был удален Сергеем Лапочкиным из технической зоны.

Уходя в подтрибунное помещение, Тедеско демонстративно хлопал в ладоши.

Немец также был оштрафован на 500 000 рублей.