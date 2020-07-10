РФС подтвердил 3-матчевую дисквалификацию Тедеско

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, как и ожидалось, дисквалифицирован на три матча по итогам игры с «Локомотивом».
На 41-й минуте игры при счете 1:0 в пользу «Спартака» «Локомотив» заработал пенальти. Тедеско бурно выражал недовольство решением арбитра. В итоге немецкий специалист получил 2 желтые карточки и был удален Сергеем Лапочкиным из технической зоны.
Уходя в подтрибунное помещение, Тедеско демонстративно хлопал в ладоши.
Немец также был оштрафован на 500 000 рублей.
Ненавидят в России иностранцев, но без иностранного жить не могут
Своего ничего уже производить не могут, только бабло из земли
ещё могут качать иностранным оборудованием...
Гордиться уже нечем - отсюда зависть, злоба и дешёвый патриотизм
Уезжай ты из этой страны...Здесь уже всё полохо, а будет ещё хуже...
Но этого 90% людей не понимают! Тебе простительго - ты иностранец,
но помни, что аборигены съели Кука !!!
Ненавидят в России иностранцев, но без иностранного жить не могут
Своего ничего уже производить не могут, только бабло из земли
ещё могут качать иностранным оборудованием...
Гордиться уже нечем - отсюда зависть, злоба и дешёвый патриотизм
Уезжай ты из этой страны...Здесь уже всё полохо, а будет ещё хуже...
Но этого 90% людей не понимают! Тебе простительго - ты иностранец,
но помни, что аборигены съели Кука !!!