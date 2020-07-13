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Голубев: «Впереди — два финала, и ради них надо умирать на поле»

13 июля 2020, 14:16
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Защитник «Уфы» Артем Голубев прокомментировал итоги матча 28-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

Не знаю, как так получается, что в двух матчах против «Локомотива» в этом сезоне я заработал два пенальти. Главное, чтобы они и дальше были, а команда забивала как можно больше!

С эмоциональным фоном у нас все отлично. Стремимся как можно выше — в Лигу Европы, поэтому каждый матч для нас как последний. Мы понимаем, что осталось всего 2 игры, и нужно отдать все силы, чтобы занять как можно более высокое место. Такие матчи, как с «Ростовом» и «Уралом», когда вырываешь очки на последних минутах или одерживаешь волевую победу, это прибавляет эмоций команде и добавляет веру в себя.

Осталось 2 финала, надо просто выложиться на 150 процентов, заработать как можно больше очков и надеяться, что «Зенит» сможет выиграть Кубок России. Впереди — два финала, и ради них надо умирать на поле.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 июля в 15:56
Своих двух побед будет маловато, нужно ещё, чтобы Динамо оступилось (но тут шансы есть - Краснодар рвётся в ЛЧ). И ещё нужна победа Зенита в Кубке. Тогда будет несколько игр в отборе в группу ЛЕ. Но не лучше ли было весь сезон играть и умирать на поле, чтобы не зависеть от другой команды? Целая россыпь нулёвок говорит лишь о том, что Уфа и сама не играла и другим не давала. А на последние игры собираться, весь сезон играя ни шатко, ни валко -этого недостаточно...
Adonius
Adonius
13 июля в 15:41
Удачи Уфе в оставшихся играх.
VAN ARM
VAN ARM
13 июля в 15:16
    cska vperiod
    cska vperiod
    13 июля в 14:25
    Евсеев классно раскачал команду.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    13 июля в 14:21
    Поживешь еще молодой!!!
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