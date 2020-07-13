Защитник «Уфы» прокомментировал итоги матча 28-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

Не знаю, как так получается, что в двух матчах против «Локомотива» в этом сезоне я заработал два пенальти. Главное, чтобы они и дальше были, а команда забивала как можно больше!

С эмоциональным фоном у нас все отлично. Стремимся как можно выше — в Лигу Европы, поэтому каждый матч для нас как последний. Мы понимаем, что осталось всего 2 игры, и нужно отдать все силы, чтобы занять как можно более высокое место. Такие матчи, как с «Ростовом» и «Уралом», когда вырываешь очки на последних минутах или одерживаешь волевую победу, это прибавляет эмоций команде и добавляет веру в себя.

Осталось 2 финала, надо просто выложиться на 150 процентов, заработать как можно больше очков и надеяться, что «Зенит» сможет выиграть Кубок России. Впереди — два финала, и ради них надо умирать на поле.