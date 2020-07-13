Медведев — о Ловрене: «У нас в „Зенит“ половину Европы отправляют»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи об интересе петербургского клуба к защитнику «Ливерпуля» Деяну Ловрену.
Будем комментировать тогда, когда будет, что комментировать. У нас в «Зенит» половину Европы отправляют.
Остается ли Иванович? Он должен доиграть чемпионат и Кубок России. Переговоры с ним? Пока мы ни с кем не ведем переговоры.
И на ближнем востоке связи наладил и европейцам показал что в зените не медведи с балалайками)
И на ближнем востоке связи наладил и европейцам показал что в зените не медведи с балалайками)
Кто на это поведётся и будет обсуждать? А в Зенит, да с хорошим заработком - ажиотаж гарантирован. И все эти утки запускаются именно для обсуждения. Глядишь, кто-нить и поведётся на халяву.
В Зените своих старичков хватает, если и брать то молодых да перспективных...
Кто на это поведётся и будет обсуждать? А в Зенит, да с хорошим заработком - ажиотаж гарантирован. И все эти утки запускаются именно для обсуждения. Глядишь, кто-нить и поведётся на халяву.
В Зените своих старичков хватает, если и брать то молодых да перспективных...
не более 40 % !
не более 40 % !