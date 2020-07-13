ГлавнаяНовости

Медведев — о Ловрене: «У нас в „Зенит“ половину Европы отправляют»

13 июля 2020, 13:31

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи об интересе петербургского клуба к защитнику «Ливерпуля» Деяну Ловрену.

Будем комментировать тогда, когда будет, что комментировать. У нас в «Зенит» половину Европы отправляют.

Остается ли Иванович? Он должен доиграть чемпионат и Кубок России. Переговоры с ним? Пока мы ни с кем не ведем переговоры.

Все новости
Шунин: «Задача „Динамо“ — попасть в групповой раунд Лиги Европы»
Вчера, 23:52 ФотоКомментарии8
Селюк: «Талалаев выбрал „Ахмат“, несмотря на варианты с Европой и „Уралом“»
Вчера, 23:08 Комментарии4
Даудов: «Задача Талалаева — вывести „Ахмат“ на новый уровень»
Вчера, 22:52 Комментарии10
Луценко: «„Арсенал“ должен был завоёвывать минимум шестое место»
Вчера, 20:29 Комментарии14
Агент: «В „Локомотиве“ знают, что Джикия любит „Спартак“»
Вчера, 14:56 Комментарии14
Оздоев — Ивановичу: «Буду скучать, капитан»
Вчера, 14:34 Комментарии20
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Александр Алексатов
Александр Алексатов
14 июля в 16:30
списаных берет только кб ЕВРОПА берет лучших
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
13 июля в 19:02
Только списанных
oFANATo
oFANATo
13 июля в 19:00, ред.
После того как Дзюба спел Голубую луну уже не пол Европы, а всю будут сватать в зенит.))))
Брулин
Брулин
13 июля в 18:51
Какая половина Европы? Медведев, Вы подпортили штаны
Тага Дага
Тага Дага
13 июля в 18:25
В зените можно играть ,можно не играть...денежки капает. ....Новосельцев не дасть соврать. ...и можно просто купить судей...Хаген не дасть соврать...ну и про Спалетти и Цыган вообще получали два года после того как уходили....
Legend 6
Legend 6 ответ Footbolista (раскрыть)
13 июля в 17:06
Дзюба убил всех зайцев.
И на ближнем востоке связи наладил и европейцам показал что в зените не медведи с балалайками)
shlomo
shlomo ответ particular (раскрыть)
13 июля в 16:26
Как говаривал один мой знакомый...Гудимир....(с) Зенит нацеливается на возрастных, как будто впереди один сезон, он главный и последний... А там трава не расти....
Footbolista
Footbolista ответ particular (раскрыть)
13 июля в 16:14
Все верно...только для Европы это скорее северо-восток...
Footbolista
Footbolista ответ Legend 6 (раскрыть)
13 июля в 16:09, ред.
В Азмуне прорубил окно...
particular
particular
13 июля в 16:08
Ну, с полевропой он, конечно, погорячился..:) Но то, что некоторые падкие до денег привыкли с надеждой смотреть на северо-запад, - эту тенденцию сами и создали..:)
Санчо Панса
Санчо Панса
13 июля в 15:47
Иванович однозначно уйдет, причем уже явно, что на мажорной ноте! Спартак Зенит обыграет на классе, это понятно)
razdvatri
razdvatri
13 июля в 15:44, ред.
половину сбитых летчиков, лавочников топ клубов и пенсионеров он видимо хотел сказать
VAN ARM
VAN ARM
13 июля в 15:19
Не настолько вы богаты))))
STVA 1
STVA 1
13 июля в 15:16
Подоить можно, вот и отправляют))
Союзник противников
Союзник противников ответ dzvinka (раскрыть)
13 июля в 15:13
А где ты был??? Что в Будапеште(с её 79аными матрацами и стенами в рондо на переходах в метро,где спят бомжи,а утром открываются торговые точки),что в Варшаве нищих и убогих-пруд-пруди! Во Вроцлаве под стенами очень симпатичного отеля ,расположенного в монастыре кармелиток с 5 утра собираются прилично одетые люди(и даже с детьми в колясках),чтобы в 8 утра получить бесплатную пищу.Можно сказать,что падшие,конечно,или утратившие человеческое достоинство...
Союзник противников
Союзник противников ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
13 июля в 15:06
Это потому что в Урале" один "лям" рублей,а в "Зените" все "лямы" в евро,и один-это для скамеечников.Мухи летят не только на мёд,но и в район расположения биотуалетов.
Весёлый могильщик
Весёлый могильщик
13 июля в 14:49
Зенит в Европе все знают, вот и пиарят агенты своих
Gelious
Gelious ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
13 июля в 14:44
Молодые и перспективные в Зенит не пойдут
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 июля в 14:39
Действительно, ну вот напиши где-нибудь "Ловрен переходит в Урал, с зарплатой 1 лям".
Кто на это поведётся и будет обсуждать? А в Зенит, да с хорошим заработком - ажиотаж гарантирован. И все эти утки запускаются именно для обсуждения. Глядишь, кто-нить и поведётся на халяву.
В Зените своих старичков хватает, если и брать то молодых да перспективных...
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
13 июля в 14:28, ред.
Дзюбу с Азмунам в зените зарплатой не обижают,так вот все и рвутся к ним сидеть на лавочку в домино играть с малкомом
cska vperiod
cska vperiod
13 июля в 14:23
Верно подметил медведев, всех пенсионеров пристраивают в зенит.
dzvinka
dzvinka ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
13 июля в 13:57
ну эт да, лишнее там не платят клоунам любителям, от которых толку только на свадьбах с пестика пострелять да стулом в кафешке помахать)))
Legend 6
Legend 6
13 июля в 13:50
Дзюба прорубил окно "Европейским ценностям" в Зените.
112910415
112910415
13 июля в 13:48
вот уж неправда !
не более 40 % !
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ dzvinka (раскрыть)
13 июля в 13:45
Гражданин, не надо понимать все буквально. Речь идёт о зарплатах футболиста. Они голодающие по сравнению с зарплатами в Англии, Испании и т. д. Понял?
dzvinka
dzvinka ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
13 июля в 13:43
ага, Польша с Венгрией особенно голодающие, ты давно там бывал видимо))) лучше выйди с падика оглянись вокруг))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
13 июля в 13:40
А какая половина Европы? Молдавия, Румыния, Польша, Венгрия? Эти голодающие возможно, а западные вряд ли.
Legend 6
Legend 6
13 июля в 13:40
Дзюба показал европейцам что в Зените хорошо)))
Остапчук 67
Остапчук 67
13 июля в 13:38
Да ладно...
drug01
drug01
13 июля в 13:35
Надо всех брать
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100