Медведев — о Ловрене: «У нас в „Зенит“ половину Европы отправляют»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи об интересе петербургского клуба к защитнику «Ливерпуля» .

Будем комментировать тогда, когда будет, что комментировать. У нас в «Зенит» половину Европы отправляют.

Остается ли Иванович? Он должен доиграть чемпионат и Кубок России. Переговоры с ним? Пока мы ни с кем не ведем переговоры.