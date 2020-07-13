Хачатурянц: «У нас нет информации, порочащей репутацию Лапочкина»

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал ситуацию с арбитром Сергеем Лапочкиным.
В соответствии с принципами, которые положены в основу судейской реформы, и курсом на безусловное доверие к судейскому корпусу наш комитет инициировал внутреннее расследование в отношении арбитра Сергея Лапочкина. В настоящий момент у нас нет подтверждённой информации, порочащей репутацию Сергея, однако, понимая всю важность и ответственность работы арбитра, считаем необходимым провести дополнительные разбирательства, чтобы ни у кого в футбольной семье не было сомнений и подозрений в отношении Сергея.
Лапочкин уже прошёл проверку на полиграфе, который мы будем использовать и в дальнейшем в нашей работе. О результатах проверки Российский футбольный союз сообщит дополнительно.
Почему тишина по Дюкову давшему интервью, что его команду стимулировали мешками бабла в конце чемпа?
РФС обещал разобраться!? А не сидят ли представители клубов в РФС, этого клуба? Где работа Булыкина офицера РФС? С какого Кера ему платится з/пл? Или он там сидит, чтобы давать интервью, кто, как сыграл, у кого, какие шансы на чемпионство, ЛЧ, ЛЕ? Кто в какой форме подошёл к рестарту чемпионата?).
"Сергея".. Прямо, как про кореша говорит, председатель, новоявленный, судейского комитета РФС). Ну хоть не Сережа).
Почему тишина по Дюкову давшему интервью, что его команду стимулировали мешками бабла в конце чемпа?
РФС обещал разобраться!? А не сидят ли представители клубов в РФС, этого клуба? Где работа Булыкина офицера РФС? С какого Кера ему платится з/пл? Или он там сидит, чтобы давать интервью, кто, как сыграл, у кого, какие шансы на чемпионство, ЛЧ, ЛЕ? Кто в какой форме подошёл к рестарту чемпионата?).
"Сергея".. Прямо, как про кореша говорит, председатель, новоявленный, судейского комитета РФС). Ну хоть не Сережа).