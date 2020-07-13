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Хачатурянц: «У нас нет информации, порочащей репутацию Лапочкина»

13 июля 2020, 19:12

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал ситуацию с арбитром Сергеем Лапочкиным.

В соответствии с принципами, которые положены в основу судейской реформы, и курсом на безусловное доверие к судейскому корпусу наш комитет инициировал внутреннее расследование в отношении арбитра Сергея Лапочкина. В настоящий момент у нас нет подтверждённой информации, порочащей репутацию Сергея, однако, понимая всю важность и ответственность работы арбитра, считаем необходимым провести дополнительные разбирательства, чтобы ни у кого в футбольной семье не было сомнений и подозрений в отношении Сергея.

Лапочкин уже прошёл проверку на полиграфе, который мы будем использовать и в дальнейшем в нашей работе. О результатах проверки Российский футбольный союз сообщит дополнительно.

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Ravshan878
Ravshan878 ответ КЭТиК (раскрыть)
13 июля в 22:26
Они все в одной котле.)) Ара отмажет.
Брулин
Брулин
13 июля в 21:07
Был бы чист, тогда бы обнародовали результаты)
Footbolista
Footbolista
13 июля в 21:04
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
13 июля в 20:19
А будут ли они поднимать шум, если, кого-нибудь поймают за булки?! Им это выгодно?
Почему тишина по Дюкову давшему интервью, что его команду стимулировали мешками бабла в конце чемпа?
РФС обещал разобраться!? А не сидят ли представители клубов в РФС, этого клуба? Где работа Булыкина офицера РФС? С какого Кера ему платится з/пл? Или он там сидит, чтобы давать интервью, кто, как сыграл, у кого, какие шансы на чемпионство, ЛЧ, ЛЕ? Кто в какой форме подошёл к рестарту чемпионата?).
"Сергея".. Прямо, как про кореша говорит, председатель, новоявленный, судейского комитета РФС). Ну хоть не Сережа).
112910415
112910415
13 июля в 20:16
хотелось бы про ставки услышать
КЭТиК
КЭТиК
13 июля в 19:29
Данных нет, а факты есть.
VAN ARM
VAN ARM
13 июля в 19:29
скажи ты по другому я может и удивился бы)))
Lazurny
Lazurny
13 июля в 19:28, ред.
Нужно Федуна допросить, он многое расскажет. Просто в матче с Локомотивом Лапочкин решил стать честным.
ДАША Д
ДАША Д
13 июля в 19:27
Брал, берёт и будет брать.
волгодон 2
волгодон 2
13 июля в 19:25
"Интересно, какая зараза Хмырёнку этому на Хмыря накапала?" )
Abordage
Abordage
13 июля в 19:23
Не помог спартаку, хотя раньше на него работал.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 июля в 19:19
Кто то решил слить Лампочкина...
cska vperiod
cska vperiod
13 июля в 19:19
Должен быть поставлен вопрос играл ли Сергей в тоталлизатор да или нет а не вопрос о предвзятом судействе.
Эльмот
Эльмот
13 июля в 19:12
Она есть у кого-то другого.
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