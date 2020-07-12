Лапочкин не будет заменён в матче «Краснодар» — «Урал»

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12 июля 2020, 12:09

РФС не будет менять арбитра VAR Сергея Лапочкина в матче 28-го тура РПЛ «Краснодар» — «Урал»

«Думали над заменой, анализировали информацию СМИ , но презумпция невиновности важнее, и на данный момент нет оснований не доверять Лапочкину», — заявил источник в РФС .