Лапочкин не будет заменён в матче «Краснодар» — «Урал»

РФС не будет менять арбитра VAR Сергея Лапочкина в матче 28-го тура РПЛ «Краснодар» — «Урал»
«Думали над заменой, анализировали информацию СМИ, но презумпция невиновности важнее, и на данный момент нет оснований не доверять Лапочкину», — заявил источник в РФС.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что один из российских арбитров делал ставки в букмекерской конторе. По информации комментатора Сергея Андронова и бывшего спортивного директора «Динамо» Романа Орещука, этим арбитром является Сергей Лапочкин.
главное, чтоб его ставки не пропали ... подведёт серьёзных людей !
главное, чтоб его ставки не пропали ... подведёт серьёзных людей !
Продолжение следует.
Продолжение следует.