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Лапочкин не будет заменён в матче «Краснодар» — «Урал»

12 июля 2020, 12:09
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар3 : 0Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

РФС не будет менять арбитра VAR Сергея Лапочкина в матче 28-го тура РПЛ «Краснодар» — «Урал»

«Думали над заменой, анализировали информацию СМИ, но презумпция невиновности важнее, и на данный момент нет оснований не доверять Лапочкину», — заявил источник в РФС.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что один из российских арбитров делал ставки в букмекерской конторе. По информации комментатора Сергея Андронова и бывшего спортивного директора «Динамо» Романа Орещука, этим арбитром является Сергей Лапочкин.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
12 июля в 14:51
сделай так чтобы тебя все запомнили))))))
Aris
Aris
12 июля в 14:10
Ставочку ему не забудьте поставить.
Leha-ha50
Leha-ha50
12 июля в 14:04
Эх, Лапочкин?!? Надо вовремя заносить долю от выигрыша, а не тогда , когда кипишь уже поднялся.
For56tas
For56tas
12 июля в 13:59
Спартак скоро такой поддержки лишится.
112910415
112910415
12 июля в 13:56
и это очень правильно !
главное, чтоб его ставки не пропали ... подведёт серьёзных людей !
Не верю 90-м
Не верю 90-м
12 июля в 12:58
Лапочкин на Краснодар поставил, поделится, если что.
Армейская душа
Армейская душа ответ ошалевший (раскрыть)
12 июля в 12:53
Вон как с Тамбовым - пенальти липовый для свиней нарисовали, гол после нарушения правил засчитали. Кто же виноват, что спартак настолько безволен, что даже с проплаченным судьёй умудряются проигрывать?
ошалевший
ошалевший ответ Армейская душа (раскрыть)
12 июля в 12:49
тащил бы свиней,не ставил бы,вон у вилковых и кукуян и так доход хороший,смысл им рисковать
Армейская душа
Армейская душа ответ ошалевший (раскрыть)
12 июля в 12:42
Хорошо бы. Не всё же свиней тащить в ЛЕ
ошалевший
ошалевший ответ Армейская душа (раскрыть)
12 июля в 12:32
коней в лч будет вытаскивать,очевидно же
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
12 июля в 12:31
Логично. Но от переживаний, как обычно может подняться давление и......
Продолжение следует.
Армейская душа
Армейская душа
12 июля в 12:22
Понятно - Федуну же надо обгонять Урал
mihaluch
mihaluch
12 июля в 12:11
Лапочкин не заменим
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