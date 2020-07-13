Лапочкина проверили на полиграфе. Он подозревается в предвзятом судействе

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13 июля 2020, 19:08

РФС провела проверку в отношении арбитра Сергея Лапочкина.

Как сообщается, Лапочкин сегодня прошёл проверку на детекторе лжи. Инициатором расследования является председатель судейского комитета Ашот Хачатурянц.

Вопросы к арбитру возникли по итогам матча «Спартака» — «Локомотив». Лапочкина подозревают в предвзятом судействе.