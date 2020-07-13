Лапочкина проверили на полиграфе. Он подозревается в предвзятом судействе

РФС провела проверку в отношении арбитра Сергея Лапочкина.
Как сообщается, Лапочкин сегодня прошёл проверку на детекторе лжи. Инициатором расследования является председатель судейского комитета Ашот Хачатурянц.
Вопросы к арбитру возникли по итогам матча «Спартака» — «Локомотив». Лапочкина подозревают в предвзятом судействе.
И будет у нас самый честный в мире чемпионат!!!
А то набросились на честных , бескорыстных , уважаемых людей . Судья - это звучит гордо!!!
И будет у нас самый честный в мире чемпионат!!!
А то набросились на честных , бескорыстных , уважаемых людей . Судья - это звучит гордо!!!