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Лапочкина проверили на полиграфе. Он подозревается в предвзятом судействе

13 июля 2020, 19:08
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

РФС провела проверку в отношении арбитра Сергея Лапочкина.

Как сообщается, Лапочкин сегодня прошёл проверку на детекторе лжи. Инициатором расследования является председатель судейского комитета Ашот Хачатурянц.

Вопросы к арбитру возникли по итогам матча «Спартака» — «Локомотив». Лапочкина подозревают в предвзятом судействе.

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Все комментарии
Геннадьич
Геннадьич
14 июля в 14:24
Я понимаю ситуацию так,что эти ребята в любом случае своего Судейку прикроют,отмажут и по голове погладят. На полиграфе его спросили: "Ты любишь Спартак?" "Нет."-ответил Лапочкин."Правду говорит."-констатировал полиграфист."Отпускаем.Извини,Лапочкин.Мы были неправы,подозревая вас!"
Александр Светличный 1
Александр Светличный 1
14 июля в 08:53
ПРЕЗИДЕНТ НАГРАЖДАЕТ ПАЛЫЧА ОРДЕНОМ ЗА ХОРОШУЮ РАБОТУ В ЛОКО , А СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ЛОКО С ГЛАВНЫМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОМ ВЫБРАСЫВАЕТ ТРЕНЕРА ИЗ КЛУБА БЕЗ ПРИЧИН , УНИЗИВ И РАСТОПТАВ ЕЩЕ И ПРЕССОЙ , ГУБЕРНИЕВЫМ , УТКИНЫМ , ВОТ ТАКАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ ПАЛЫЧУ !
Александр Светличный 1
Александр Светличный 1
14 июля в 08:45
НАДО КИКНАДЗЕ И МЕЩЕРЯКОВА ПРОВЕРИТЬ , ЧТО ОНИ В ЛОКО ТВОРЯТ ?!
Пердив зовет
Пердив зовет
14 июля в 05:12
а заказал проверку большой свиноначальник Никита Симонянц
коrn3512
коrn3512 ответ Nekit92 (комментарий удален) (раскрыть)
14 июля в 00:39
    коrn3512
    коrn3512 ответ Nekit92 (комментарий удален) (раскрыть)
    14 июля в 00:38
      Некакойшенко
      Некакойшенко
      14 июля в 00:07
        Александр Алексатов
        Александр Алексатов
        14 июля в 00:03
        лучшие люди на полиграфе симонян и федун в 2017
        mihaluch
        mihaluch
        13 июля в 23:46
        Что-то не так Спартак проиграл судью на полиграф.
        Керосинщик против Князя
        Керосинщик против Князя
        13 июля в 23:42
        Полиграф лишь улавливает сигнал стресса, все это фигня, и его спецслужбы обманывают.
        Против_всех
        Против_всех ответ CSKA2012 (раскрыть)
        13 июля в 23:16, ред.
        Без мяса можно, просто Дзюбу подпускать, медленно... сзади...Всё расскажет
        CSKA2012
        CSKA2012
        13 июля в 23:08
          Сергей Саныч
          Сергей Саныч
          13 июля в 23:03
          Союзник противников
          Союзник противников
          13 июля в 22:52
          Надул "Спартак",надует и детектор.
          коrn3512
          коrn3512 ответ Nekit92 (комментарий удален) (раскрыть)
          13 июля в 22:46
          Ты кусты то себе уже присмотрел, за которыми 19-го после матча прятаться будешь? Ахаха
          Jeck Denielse
          Jeck Denielse
          13 июля в 22:44
          Теперь результаты всех матчей при судействе Лапочкина надо отменить...
          Итоговые результаты чемпионатов при его судействе пересмотреть...
          Иначе для чего вся эта чебатуха..??
          Сергей Саныч
          Сергей Саныч
          13 июля в 22:37, ред.
          -А можно я со своим полиграфом приду?
          -Можно,но за деньги.
          Некакойшенко
          Некакойшенко
          13 июля в 22:29
            Leha-ha50
            Leha-ha50 ответ Nekit92 (комментарий удален) (раскрыть)
            13 июля в 22:18
            Да ужжж!!! Тяжелый случай!!! Я же пошутил!
            СЫН ДЕДА
            СЫН ДЕДА
            13 июля в 22:17
            Матч в начале прошлого сезона - Краснодар - Спартак - хоть в учебник по продажному судейству помещай.
            Vadik
            Vadik
            13 июля в 22:14
            Тогда главных тренеров, президентов и владельцев клубов пусть проверят! Вот где интересные результаты будут!!!!)))))
            alexgurzan
            alexgurzan ответ Leha-ha50 (раскрыть)
            13 июля в 22:00
            .
            Leha-ha50
            Leha-ha50
            13 июля в 21:52
            А ведь - хорошая идея??? Надо и футболистов на полиграфе проверять : не попал по пустым воротам, марш на проверку, привез пенальти - туда же, тренер сделал плохие замены , то тоже пусть пытают на детекторе лжи - КРАСОТА!!!
            И будет у нас самый честный в мире чемпионат!!!
            А то набросились на честных , бескорыстных , уважаемых людей . Судья - это звучит гордо!!!
            Leha-ha50
            Leha-ha50
            13 июля в 21:46
            И где результаты проверки???
            мангo
            мангo
            13 июля в 21:43
            Сольет или Федуна под которым неск лет ходил или Сухину ))
            свинина
            свинина ответ коrn3512 (комментарий удален) (раскрыть)
            13 июля в 21:42
              berda2003
              berda2003
              13 июля в 21:39
              это новость для РФС? у судей хорошие учителя, которые сидят на Таганке...
              если всех судей пропустить ч/з полиграф - чемпионат остановится ... футбольный судья в принципе, не может быть не предвзятым... одна надежда на искусственный интеллект!))))
              gentlewolf
              gentlewolf
              13 июля в 21:34
              Главное чтоб в деле был полиграф, а не Полиграфыч.
              NoKerzhNoParty
              NoKerzhNoParty
              13 июля в 21:34
              Мда, без лапочкина у спама нет шансов на сохранение прописки в рпл
              коrn3512
              коrn3512
              13 июля в 21:32
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