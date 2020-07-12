Лапочкин снят с матча «Краснодара» и назначен на игру «Динамо»

Арбитр Сергей Лапочкин не будет работать на VAR в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Урал».
По информации источника, судья будет работать в бригаде VAR в игре «Динамо» — «Крылья Советов».
На матч «Краснодара» и «Урала» было решено поставить Станислава Васильева. Это связано с тем, что «Краснодар» борется с «Локомотивом» за выход в Лиге чемпионов, а «Динамо» и «Крылья Советов» не участвуют в борьбе за еврокубки.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что один из российских арбитров делал ставки в букмекерской конторе. По информации комментатора Сергея Андронова и бывшего спортивного директора «Динамо» Романа Орещука, этим арбитром является Сергей Лапочкин.
Арбитры настолько непрофессиональные "косячники" ,что их переставляют с места на место чтоб бреши прикрыть в более важных матчах...
Раньше был просто - арбитр встречи....
А теперь - "страшные свистуны","терпимо-допустимые"...и как видим - те которых и на пушечный выстрел нельзя допускать к обслуживанию матчей команд борющихся за еврокубки...)))
Арбитры настолько непрофессиональные "косячники" ,что их переставляют с места на место чтоб бреши прикрыть в более важных матчах...
Раньше был просто - арбитр встречи....
А теперь - "страшные свистуны","терпимо-допустимые"...и как видим - те которых и на пушечный выстрел нельзя допускать к обслуживанию матчей команд борющихся за еврокубки...)))
какой уверенный почерк !
какой уверенный почерк !
С приходом Дюкова и смены судейского главнюка - скандал на скандале.
И на фоне всего этого Зенит чемпион, мда)
С приходом Дюкова и смены судейского главнюка - скандал на скандале.
И на фоне всего этого Зенит чемпион, мда)
Браво Сергей Николаевич, тихо и эффективно!
Браво Сергей Николаевич, тихо и эффективно!