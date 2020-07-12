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Лапочкин снят с матча «Краснодара» и назначен на игру «Динамо»

12 июля 2020, 16:30
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Арбитр Сергей Лапочкин не будет работать на VAR в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Урал».

По информации источника, судья будет работать в бригаде VAR в игре «Динамо» — «Крылья Советов».

На матч «Краснодара» и «Урала» было решено поставить Станислава Васильева. Это связано с тем, что «Краснодар» борется с «Локомотивом» за выход в Лиге чемпионов, а «Динамо» и «Крылья Советов» не участвуют в борьбе за еврокубки.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что один из российских арбитров делал ставки в букмекерской конторе. По информации комментатора Сергея Андронова и бывшего спортивного директора «Динамо» Романа Орещука, этим арбитром является Сергей Лапочкин.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
12 июля в 19:58
Вообще край....дожили...
Арбитры настолько непрофессиональные "косячники" ,что их переставляют с места на место чтоб бреши прикрыть в более важных матчах...
Раньше был просто - арбитр встречи....
А теперь - "страшные свистуны","терпимо-допустимые"...и как видим - те которых и на пушечный выстрел нельзя допускать к обслуживанию матчей команд борющихся за еврокубки...)))
112910415
112910415
12 июля в 19:45
2 пенальти в пользу Динамо за первый тайм !
какой уверенный почерк !
oleg3k
oleg3k ответ NoKerzhNoParty (раскрыть)
12 июля в 19:37
Согласен.Но после расследования,сразу в тюрьму.
Вова Туземец
Вова Туземец
12 июля в 19:23
Допрыгался спартаковский судейка.
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответ oleg3k (раскрыть)
12 июля в 18:45
Пока расследование не завершено, отстранить его не имеют права
RIR68
RIR68
12 июля в 18:18
а Лапочкин тем временем поставил на то, что не будет судить «Краснодар» — «Урал»)))
oleg3k
oleg3k
12 июля в 18:14
Опять ляп от дюкова.Лапочкина надо сажать в тюрьму,а его назначают на ВАР.Цирк ,да и только.Но питерские руководители нам расскажут что всё нормально,это происки западных недоброжелателей РОССИИ.Ждёмс.
cska vperiod
cska vperiod
12 июля в 18:08
Лапочкин ни в каком тотализаторе не учавствовал, скорее это федун забашлял эту кампанию из продажных журналюг за то, что Лапочкин наказал тарасовского фрица, скоро всё прояснится и время раставит всё и всех на свои места.
makkie
makkie
12 июля в 17:57
Что за цирк устраивают?
С приходом Дюкова и смены судейского главнюка - скандал на скандале.
И на фоне всего этого Зенит чемпион, мда)
КЭТиК
КЭТиК
12 июля в 17:46
Он знает как сделать нужный результат.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
12 июля в 17:43
Вот же неудача, а он на первый матч ставку ставил... Разорится ведь мужик...
Footbolista
Footbolista ответ LOpp (раскрыть)
12 июля в 17:40, ред.
На попА...
LOpp
LOpp
12 июля в 17:38
Интересно Лапочкин в матче Динамо-Крылья на что поставил?
Брулин
Брулин
12 июля в 17:37
Видимо в РФС решили не спорить с Галицким и пошли навстречу, а то мало ли что еще чего про судей может всплыть😉

Браво Сергей Николаевич, тихо и эффективно!
Эльмот
Эльмот
12 июля в 17:36
Нужно всех судей прошерстить, особенно, Москалева, Иванова,Вилкова и Кукуяна.
Brigar
Brigar
12 июля в 17:17
Теперь и Васильеву можно сделать ставку.
serh62
serh62
12 июля в 17:07
а Васильев лицо попроще еще не сделал? самое время.
Союзник противников
Союзник противников
12 июля в 17:05
Рокировка в непонятную сторону.
ошалевший
ошалевший
12 июля в 17:05
ну вот подозрения на коней мои и сбылись,чё там лошадка сейчас скажешь про урал?
порт
порт
12 июля в 16:59
Опаньки, а ставки то уже сделаны.
mihaluch
mihaluch
12 июля в 16:53
Лапочкин так просто не уйдёт.
112910415
112910415
12 июля в 16:48
ура, это огромная победа ! )
Footbolista
Footbolista
12 июля в 16:39
Ну все правильно...ментам передали...
beefs
beefs
12 июля в 16:36
позорище продолжается, куда ж ты катишься, российский футбол....
VAN ARM
VAN ARM
12 июля в 16:36
ну вот и они )))приколы нашего городка)))
iri13
iri13
12 июля в 16:33
А Сухина то остался в Локомотиве?
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