Лапочкин снят с матча «Краснодара» и назначен на игру «Динамо»

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12 июля 2020, 16:30

Арбитр Сергей Лапочкин не будет работать на VAR в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Урал».

По информации источника, судья будет работать в бригаде VAR в игре «Динамо» — «Крылья Советов».

На матч «Краснодара» и «Урала» было решено поставить Станислава Васильева. Это связано с тем, что «Краснодар» борется с «Локомотивом» за выход в Лиге чемпионов, а «Динамо» и «Крылья Советов» не участвуют в борьбе за еврокубки.