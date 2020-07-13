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Евгений Турбин рассудит «Локомотив» и ЦСКА

13 июля 2020, 17:36

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 29-го тура РПЛ. Об этом сообщает официальный сайт РФС.

«Крылья Советов» — «Краснодар»: судья — Владимир Москалёв; ассистенты судьи — Антон Кобзев, Дмитрий Березнев; резервный судья — Иван Сиденков; VAR — Алексей Еськов; AVAR — Антон Аверьянов; инспектор — Сергей Лапочкин.

«Урал» — «Арсенал»: судья — Николай Волошин; ассистенты судьи — Николай Богач, Владимир Миневич; резервный судья — Владимир Сельдяков; VAR — Кирилл Левников; AVAR — Николай Ерёмин; инспектор — Тарас Безубяк.

«Спартак» — «Ахмат»: судья — Алексей Сухой; ассистенты судьи — Владислав Назаров, Денис Березнов; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Владислав Безбородов; AVAR — Дмитрий Мосякин; инспектор — Владимир Енютин.

«Зенит» — «Оренбург»: судья — Виталий Мешков; ассистенты судьи — Игорь Демешко, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Ян Бобровский; VAR — Алексей Матюнин; AVAR — Тихон Калугин; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Рубин» — «Ростов»: судья — Василий Казарцев; ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Роман Милюченко; резервный судья — Анатолий Жабченко; VAR — Сергей Карасёв; AVAR — Андрей Болотенков; инспектор — Сергей Мартынов.

«Уфа» — «Динамо»: судья — Павел Кукуян; ассистенты судьи — Андрей Веретёшкин, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Максим Матюнин; VAR — Михаил Вилков; AVAR — Алексей Стипиди; инспектор — Сергей Французов.

«Тамбов» — «Сочи»: судья — Станислав Васильев; ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Арам Петросян; резервный судья — Олег Соколов; VAR — Сергей Лапочкин; AVAR — Илья Елеференко; инспектор — Николай Иванов.

«Локомотив» — ЦСКА: судья — Евгений Турбин; ассистенты судьи — Алексей Воронцов, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Евгений Кукуляк; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Валентин Мурашов; инспектор — Александр Гончар.

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Все комментарии
тумба-юмба
тумба-юмба
14 июля в 13:41
Хана паровозам.гинер назначил своего судью.У локо НЕТ шансов,от слова СОВСЕМ.
тумба-юмба
тумба-юмба
14 июля в 13:38
Обратно питерские нам на ВАР,своего судейку назначили.
тумба-юмба
тумба-юмба ответ морозз (раскрыть)
14 июля в 13:29
ИСТИНУ ГЛАГОЛИШЬ.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
13 июля в 22:03
Эдуард Григорьевич, дорогой, оставь Саныча в покое. Он в глубоком трансе из-за сохранения Спартаком места в РПЛ (все думали , что Спартак в ФНЛ свалится, но не рассчитали). Поэтому и фантазии у него такие. Кстати я думаю, что реально ЛВС лишил ЦСКА шансов попасть в ЛЧ. Краснодао свое не отдаст, да и Локо тоже.
морозз
морозз ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
13 июля в 21:49
Привет ДЕД!
Переадресую этот вопрос к Гинера...Лапочкин его контингент, палочка выручалочка коней во все времена!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ морозз (раскрыть)
13 июля в 21:14, ред.
Саныч привет !
Не гони пургу на ЕЛГ, он без денег, лучше ответь а почему нет ЛАмПОЧКИНА?
Лиапор
Лиапор
13 июля в 19:53
Трындец "Рубину". Опять его Казарцев судит. А на VARе вообще Карасёв!
RIR68
RIR68 ответ LOpp (раскрыть)
13 июля в 19:39
Тедеска поставил 250 тысяч)))
морозз
морозз
13 июля в 19:26
Походу Гинер начал подключать административный ресурс в виде своих проплаченных судей! Замаячила ЛЧ с его огромным баблом и сразу стало не до рассуждений о честной игре! Все средства хороши...вот девиз коней и их идейного вдохновителя!
oFANATo
oFANATo
13 июля в 18:53
Главное что бы не как Лапочкин делал ставки.
VAN ARM
VAN ARM
13 июля в 18:49
все они одинаковые)))
LOpp
LOpp ответ makkie (раскрыть)
13 июля в 18:29
На матче с Сочи буки принимали ставки на "Отмена гола Спартака"
cska vperiod
cska vperiod
13 июля в 18:29
Федун снова подтянул безбородова, чтобы избежать от позора, он по ВАР в центре поля найдёт пеналь в пользу спартака, хотя всё будет зависеть от толшины чемоданчика.
cska1948
cska1948 ответ Brigar (раскрыть)
13 июля в 18:22
Боится, что его постигнет участь Лапочкина...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
13 июля в 18:21
А я думал ты назовешь не "судейские ошибки", а как то по другому. Но согласись, что самый загадочный и непредсказуемый матч тура судит самый странный судья РПЛ - В. Мешков. К чему бы это?
Армейская душа
Армейская душа ответ makkie (раскрыть)
13 июля в 18:15
Да-да - на то, что в ворота Ахмата поставят минимум один липовый пенальти и гол с нарушением правил. Ах да - у Ахмата минимум одного удалят
beefs
beefs
13 июля в 18:12
это тоже заряженный...
112910415
112910415
13 июля в 18:06
в этом туре судейских скандалов не будет ...
шутка, конечно !
Adonius
Adonius
13 июля в 18:04, ред.
Арбитрам, преданным Федуну, нужно присвоить звание судья тарасовской категории.
Brigar
Brigar
13 июля в 17:58, ред.
Почему Москалев спартак не обслуживает, не понятно.
makkie
makkie
13 июля в 17:48
Можно смело ставить на судейские ошибки против Спартака. Странно, что букмекеры еще такую линию не открыли.
Весёлый могильщик
Весёлый могильщик
13 июля в 17:43
Зениту победы.
Legend 6
Legend 6
13 июля в 17:43
Нужна ничья!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 июля в 17:42
Лишь бы по честному...
Вова Туземец
Вова Туземец
13 июля в 17:41
Вся гвардия Федуна по списку. )))
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