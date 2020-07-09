Иванов рассудит «Спартак» и «Сочи», Безбородов — «Локомотив» и «Уфу»

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч «Оренбург» — «Ростов» пройдет без использования системы VAR
11 июля (суббота)
«Арсенал» — «Тамбов»: судья — Павел Кукуян; ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Алексей Амелин; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Игорь Демешко; инспектор — Эдуард Малый.
«Ахмат» — «Зенит»: судья — Михаил Вилков; ассистенты судьи — Николай Еремин, Андрей Болотенков; резервный судья — Лаша Верулидзе; VAR — Алексей Еськов; AVAR — Антон Аверьянов; инспектор — Сергей Французов.
«Сочи» — «Спартак»: судья — Сергей Иванов; ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Рустам Мухтаров; резервный судья — Артем Любимов; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Николай Богач; инспектор — Николай Левников.
12 июля (воскресенье)
«Локомотив» — «Уфа»: судья — Владислав Безбородов; ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Александр Кудрявцев; резервный судья — Павел Шадыханов; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Тихон Калугин; инспектор — Юрий Баскаков.
ЦСКА — «Рубин»: судья — Алексей Матюнин; ассистенты судьи — Адлан Хатуев, Илья Елеференко; резервный судья — Роман Галимов; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Арам Петросян; инспектор — Александр Колобаев.
«Динамо» — «Крылья Советов»: судья — Сергей Карасёв; ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Андрей Гурбанов; резервный судья — Антон Фролов; VAR — Станислав Васильев; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Игорь Синер.
«Оренбург» — «Ростов»: судья — Игорь Панин; ассистенты судьи — Егор Болховитин, Рашид Абусуев; резервный судья — Анастасия Пустовойтова; инспектор — Александр Гвардис.
«Краснодар» — «Урал»: судья — Кирилл Левников; ассистенты судьи — Валерий Данченко, Александр Богданов; резервный судья — Юнус Кошко; VAR — Сергей Лапочкин; AVAR — Константин Шаламберидзе; инспектор — Сергей Зуев.
В 27-м туре РПЛ Сергей Иванов работал на матче «Тамбов» — «Ахмат».
Р.S. Если Гинер глава финансового Комитета, то это не значит, что он и только он распоряжается деньгами РФС. Спросите любого главбуха, что с ним будет если он без ведома руководителя начнёт тратить деньги. А в жизни за всё приходиться ПЛАТИТЬ! Вот и СпаМ расплачивается за золотые девяностые.
Р.S. Если Гинер глава финансового Комитета, то это не значит, что он и только он распоряжается деньгами РФС. Спросите любого главбуха, что с ним будет если он без ведома руководителя начнёт тратить деньги. А в жизни за всё приходиться ПЛАТИТЬ! Вот и СпаМ расплачивается за золотые девяностые.
Но в этом матче он будет стараться). Набирать очки себе.
Зенит чемпион. Да и "продажная, козел ты" спит и видит наверно).
Но в этом матче он будет стараться). Набирать очки себе.
Зенит чемпион. Да и "продажная, козел ты" спит и видит наверно).
"У вас","у нас"). Я за честный, справедливый футбол. Давно отмечаю это. Симпатизирую некоторым клубам, тренерам. Не люблю блат и несправедливость).
Можешь считать Робин Гуд Сергеевич)).
"У вас","у нас"). Я за честный, справедливый футбол. Давно отмечаю это. Симпатизирую некоторым клубам, тренерам. Не люблю блат и несправедливость).
Можешь считать Робин Гуд Сергеевич)).
Я ведь не зря про матч с Рубином отписал). Думаю намек понял. 12-го думаю там будет другой Рубин).
Я ведь не зря про матч с Рубином отписал). Думаю намек понял. 12-го думаю там будет другой Рубин).
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Это уже никому не интересно.
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Это уже никому не интересно.