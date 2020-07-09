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Иванов рассудит «Спартак» и «Сочи», Безбородов — «Локомотив» и «Уфу»

09 июля 2020, 22:49

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч «Оренбург» — «Ростов» пройдет без использования системы VAR

11 июля (суббота)

«Арсенал» — «Тамбов»: судья — Павел Кукуян; ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Алексей Амелин; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Игорь Демешко; инспектор — Эдуард Малый.

«Ахмат» — «Зенит»: судья — Михаил Вилков; ассистенты судьи — Николай Еремин, Андрей Болотенков; резервный судья — Лаша Верулидзе; VAR — Алексей Еськов; AVAR — Антон Аверьянов; инспектор — Сергей Французов.

«Сочи» — «Спартак»: судья — Сергей Иванов; ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Рустам Мухтаров; резервный судья — Артем Любимов; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Николай Богач; инспектор — Николай Левников.

12 июля (воскресенье)

«Локомотив» — «Уфа»: судья — Владислав Безбородов; ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Александр Кудрявцев; резервный судья — Павел Шадыханов; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Тихон Калугин; инспектор — Юрий Баскаков.

ЦСКА — «Рубин»: судья — Алексей Матюнин; ассистенты судьи — Адлан Хатуев, Илья Елеференко; резервный судья — Роман Галимов; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Арам Петросян; инспектор — Александр Колобаев.

«Динамо» — «Крылья Советов»: судья — Сергей Карасёв; ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Андрей Гурбанов; резервный судья — Антон Фролов; VAR — Станислав Васильев; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Игорь Синер.

«Оренбург» — «Ростов»: судья — Игорь Панин; ассистенты судьи — Егор Болховитин, Рашид Абусуев; резервный судья — Анастасия Пустовойтова; инспектор — Александр Гвардис.

«Краснодар» — «Урал»: судья — Кирилл Левников; ассистенты судьи — Валерий Данченко, Александр Богданов; резервный судья — Юнус Кошко; VAR — Сергей Лапочкин; AVAR — Константин Шаламберидзе; инспектор — Сергей Зуев.

В 27-м туре РПЛ Сергей Иванов работал на матче «Тамбов» — «Ахмат».

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Все комментарии
Лучший клуб страны
Лучший клуб страны ответ Альфи (раскрыть)
10 июля в 11:13
Причем тут тактика если судейский корпус вар и телевидение принадлежит Газпрому?
Лучший клуб страны
Лучший клуб страны
10 июля в 11:11
    Адил Алиев
    Адил Алиев
    10 июля в 11:06
    Интересно будет посмотреть, что на этот раз выкинет судья против спартака
    cska1948
    cska1948 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    10 июля в 10:36, ред.
    Вас, тарасовских, послушать, так вы самые скромные и беззащитные! И все-то вас несправедливо обижают, даже Тамбов!
    Р.S. Если Гинер глава финансового Комитета, то это не значит, что он и только он распоряжается деньгами РФС. Спросите любого главбуха, что с ним будет если он без ведома руководителя начнёт тратить деньги. А в жизни за всё приходиться ПЛАТИТЬ! Вот и СпаМ расплачивается за золотые девяностые.
    VAN ARM
    VAN ARM
    10 июля в 07:21
    посмотрим очередной акт над футболом))))))))))))))))
    kastites
    kastites
    10 июля в 06:33
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1 ответ Hypnoz (раскрыть)
      10 июля в 00:10
      Он заслужил это. Не чего жалеть. Когда прислуживаешь кому-нибудь, всегда приходит время, когда тебя кинут.
      Но в этом матче он будет стараться). Набирать очки себе.
      Зенит чемпион. Да и "продажная, козел ты" спит и видит наверно).
      Hypnoz
      Hypnoz
      10 июля в 00:05
      Вилкова подставили... Будет тише воды, ниже травы.
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1 ответ Альфи (раскрыть)
      10 июля в 00:03
      Очки наверно..)
      "У вас","у нас"). Я за честный, справедливый футбол. Давно отмечаю это. Симпатизирую некоторым клубам, тренерам. Не люблю блат и несправедливость).
      Можешь считать Робин Гуд Сергеевич)).
      Алексей Коротеев
      Алексей Коротеев
      09 июля в 23:54
      Иванов - это приговор ! Одно хорошо ,что Тедеско не будет на бровке, а то Иванов и без зубов мог бы остаться ! Так что ,продолжение" миллерского балета " продолжается ! ))
      Альфи
      Альфи ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
      09 июля в 23:54
      Ну а кто Федуну мешает избрать такую же тактику,денег у вас даже побольше чем у нас....
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1 ответ cska1948 (раскрыть)
      09 июля в 23:41
      Вы уже 19 лет подряд участвуете в этой гонке). В бытность Гинера президента РФС, будучи главой финансового комитета РФС, том числе. И всегда "жокей" вырывается в конце чемпа, когда конкуренты удивительным образом теряют очки)). ЛЧ! Мечта жокея сбывается каждый год).
      Я ведь не зря про матч с Рубином отписал). Думаю намек понял. 12-го думаю там будет другой Рубин).
      cska1948
      cska1948 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
      09 июля в 23:24
      Конечно, ведь мы участвуем в гонке за призовые места и Еврокубки, а вы статисты, массовка.
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
      09 июля в 23:17
      Бедный Вилков))).
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1 ответ cska1948 (раскрыть)
      09 июля в 23:14
      Зато ЦСКа-Рубин очень будет интересно)).
      cska vperiod
      cska vperiod
      09 июля в 23:13
      Что то федун не определил безбородова на свой матч, предполагаю, что есть разногласия по бонусам.
      makkie
      makkie
      09 июля в 23:05
      Ну что, снова засудят Спартак и даже ВАР смотреть не будут!
      Footbolista
      Footbolista
      09 июля в 23:01, ред.
      Иванов засудит Спартак, Безбородов - Локомотив...
      cska1948
      cska1948
      09 июля в 23:01
      Иванов рассудит «Спартак»
      -----------------
      Это уже никому не интересно.
      Svartalfheim
      Svartalfheim
      09 июля в 22:50
      Опять судья тарасовский.
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