Дисквалификации тренеров вредят футболу. Тедеско не бил арбитра!

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сегодня, 12:36

«Соккер.ру» на живых примерах докажет, что отстранения наставников – рычаг давления, не более.

Рефери в футболе – прислуга, но они редко работают на зрителей и команды. Разумеется, и прислугу унижать нельзя. Вот только если критерии выдачи карточек футболистам прописаны, то с тренерами все печальнее. На одинаковые действия разная реакция.

За годы практика дисквалификаций наставников потеряла правосудный подтекст. Одних успокаивают, других — удаляют. Семак назвал арбитров «козлами», но судья испугался показать красную карточку, хотя должен был. В результате наставнику «Зенита» дали лишь 1 матч реальной дисквалификации.

А Виллаш-Боаш в 2015 году подошел к резервному арбитру, сам рефери положил ему руку на плечо, но португалец дружить не захотел. Грубости точно не было, а 6 матчей дисквалификации впаяли. И практика таких отстранений в целом является необоснованной с точки зрения юридической логики.

Футболист получает дисквалификацию по сумме проступков, или же из-за грубости преступления – в назидание остальным тысячам игроков. И спортивный принцип сохраняется, ведь в случае дисквалификации обе команды выходят на поле 11 на 11 в новой игре. А если убирают главного тренера на 6 игр – наказывают целую команду.

Плюс у нарушений тренеров нет четкой градации. Критерии размытые, формулировки обтекаемые, все строится на настроении рефери. Например, испанские судьи легко удалят Симеоне, но предпочтут сделать замечание Зидану. В России Ганчаренко и Семин позволяли себе всякое на бровке, но их долго не трогали, а Тедеско, как и Виллаш-Боашу, «пришили срок».

Поступают, как с фанатами «Спартака» московские правоохранители? Наказание всегда должно соответствовать преступлению, а Доменико пытался пожать руку резервному рефери, а после того, как судья отстранился, похлопал его по левой стороне груди. В жестах ноль агрессии или оскорблений, разве что ирония в выставленном вверх пальце, что четко видно на повторе:

Начнём день с унизительных жестов. pic.twitter.com/pgVwE5l5uk — Andrey Kopylov (@_beatleman) July 11, 2020

Человеку впаяли три матча дисквалификации не по букве закона. И вторую желтую Лапочкин мог не показывать Тедеско сразу после первой. Рефери в РПЛ часто не справляются в таких случаях, провоцируют команды предупреждениями. Вспомните не только дерби «Спартака» и «Локомотива», но матч «Зенита» и ЦСКА в первом круге. Там Вилков завел «армейцев».

Прислуга портит матч за матчем. И пусть не звучит слово оскорбительно, нет ничего зазорного в профессиях водителей, уборщиков, официантов и так далее. Но если ваш таксист пьян, уборщик ворует деньги из карманов, а официант роняет на вас горячий кофе, то они плохо выполняют свою работу. Вот так и с рефери. Причем эта прислуга еще и наказывает тех, кому не предоставила качественные услуги!

И это портит футбол, ведь количество ошибок арбитров в топ-5 и РПЛ в этом сезоне зашкаливает. Нынешнее поколение рефери не готово к работе с повторами, а в одной стране – оценочное суждение, не претендующее на истину, видим саботаж технологического прогресса. Арбитры махают карточками, но не идут смотреть повторы. А вишенка на торте – очередная глупая дисквалификация тренера.

Тедеско выдумали преступление, которое тот не совершал, его дисквалифицировали не за эмоции, а за якобы удары арбитра по лицу. Причем учтите, что дело не в «Спартаке». Кстати, и дисквалификация Ганчаренко после тирады «лицо попроще» неправильная по букве закона – тренер ЦСКА высказывал мысли, используя матерные междометия, но не обозвал самого рефери, как Семак.

При этом Сергея Богдановича «поняли и простили», а белоруса – нет. Также знаем примеры, когда к арбитрам в их комнаты бегали представители клубов с угрозами – и тогда никого не наказывали. При этом Ганчаренко закрыли рот, ведь наставник ЦСКА высказал важную мысль – в стране больше участников еврокубков, чем рефери с высокой категорией ФИФА .

Дисквалификация за правду? Судьи недотягивают по уровню и сами провоцируют скандалы. Причем не только в России дисквалификации тренеров бывают неадекватными – к Виллаш-Боашу и Тедеско можно добавить того же Симеоне, которого отстранили на 8 матчей после дерби «Атлетико» и «Реала» за то, что коснулся головы арбитра. Там и близко нет проступка на 8 матчей бана!

Почти все такие случаи подозрительные. В чьих интересах могут работать испанские рефери – догадаетесь, ведь наличие Диего на бровке – козырь «Атлетико», зажигает сердца «индейцам». В чьих интересах работают рефери РПЛ ? Точно не в интересах футбола. Реакция тренера часто зависит от качества арбитража. Получается, рефери выводит наставника ляпами, а потом видим повторное наказание жертвы провокации.

Правосудия тут нет, причем не зависит от названия клуба – и «Зенит» с Виллаш-Боашем, и «Спартак» с Тедеско пострадали несправедливо. Кроме того, раз поведение тренеров в 99% случаев провоцируют именно действия арбитров, то теряется логика бана. Красная карточка должна удалять с бровки, но тренер будет спокоен в новом матче с квалифицированным арбитром. Так что ФИФА дали в руки арбитрам лишние права, что бьют по целым командам.

Налицо злоупотребление законом. Отсутствие главного тренера на бровке – слишком суровое наказание за эмоции в прошлой игре. Конечно, можно оставить дисквалификации по сумме удалений за сезон – логично. Можно отстранять, если реально было прямое оскорбление или удар судьи. Но арбитры чаще мстят наставникам за то, что сами не умеют вести игру спокойно. Нагнетают страсти во многих случаях рефери, но это не учитывают.

Тедеско мог получить один матч автоматической дисквалификации за красную карточку, но ничего для наказания по пункту 1 статьи 95 не сделал. Смотрите сами, за что дают от 2 до 4 матчей:

Оскорбительное поведение Игрока или Официального лица Клуба в отношении Официальных лиц матча до, во время и после матча, т.е. использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений, а также оскорбительных жестов в отношении Официальных лиц матча, – наказывается дисквалификацией от 2 (двух) до 4 (четырех) матчей.

Никаких «оскорбительных жестов» не было. Заявление, что Тедеско якобы «дважды хлопнул резервного арбитра по лицу» — бред, Доменико пытался пожать руку судье, а когда тот отказался, держа в правой руке папку, то немец похлопал рефери по плечу на прощание и не было никакого удара по лицу. Это не «оскорбительный жест», видим очередной бред, собственными законами подтерлись.

Длительные дисквалификации наставников в целом неспортивные – заменить главного тренера на бровке, как одного отстраненного игрока, невозможно, команда сразу в меньшинстве. Но в случаях с удалениями Ганчаренко, Семина, Семака, Семшова или Тедеско видим разные трактовки и отсутствие внятных критериев оценки «преступлений». И это за один сезон!

Впрочем, еще в 2015-м арбитры опробовали дисквалификацией Виллаша-Боаша метод давления на тренеров и перекладывания ответственности с себя на других. Ключевая деталь – наставник, даже такой нервный, как Петреску, лишь в одном из тысячи случаев потеряет самообладание на бровке без причины. В остальных 99% случаях повод дают именно судьи.

Умный четвертый арбитр в топ-5 или ЛЧ всегда спокойно объясняет тренеру эпизод и все заканчивается без эмоций, пожимают руки. А слабые рефери ждут, когда наставники вскипят и выдают им красные карточки. Первопричина почти всех эпизодов – низкая квалификация рефери или их грубые ошибки. Массовые удаления тренеров не лечат причину.

Только грамотные судьи, которые умеют контролировать игру, а не получают удовольствие от провокаций и умеют гасить эмоции, которые – яркая и важная часть футбола, могут изменить ситуацию. Но пока таких рефери нет, то одни боятся показать красную карточку, когда их называют «козлами», а другие врут на заседании КДК , что их били по лицу, хотя на видео видно – не били.

В 21 веке, когда есть видео эпизода, впаять дисквалификацию по выдуманному поводу – оскорбить каждого зрителя. Сегодня так поступили с тренером «Спартака», а завтра — с наставником вашей любимой команды. Именно потому выдумают баны, что нет внятной и общей реакции тренерского сообщества на произвол в этом сезоне.

Раз им нравится, когда о них вытирают ноги – пусть радуются, что «чужака» наказали. Но если бы наставники РПЛ обратились к Дюкову, чтобы в регламенте появились четкие пункты, за что можно дисквалифицировать тренера – закон подправили бы к новому сезону. Устной рекомендации четвертому арбитру объяснять наставникам решения, а не сразу удалять, тоже хватило бы.

Улучшений не будет, пока арбитры свои ошибки успешно прикрывают эмоциями тренеров. Это ведь чистая манипуляция — сделали Тедеско «злодеем», который якобы бил арбитра по лицу и за это получил дисквалификацию на три матча, а о Лапочкине не говорят и его ошибки Кашшаи не комментирует, хотя не исключено, что от РФС рефери за дерби получил именно «двойку».

Смысл дисквалификаций тренеров – отвлечь от арбитража и поставить на место тех, кто не терпит произвол, чтобы в случае новых ляпов молчали, как Моуриньо, который отказывается комментировать грубые оплошности рефери АПЛ , боясь очередных наказаний. И это Жозе – один из самых успешных тренеров в истории футбола. Наставникам пора заявить, что их дисквалификации чаще всего лишены спортивной и юридической логики.

Тренеры имеют право на свободу слова или эмоции – те сами по себе не являются нарушениям правил футбола. А вот если разрешить выдумывать два удара по лицу – увидим много несправедливых дисквалификаций.