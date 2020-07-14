ЦСКА интересуется игроком бывшего клуба Бистровича и Шарлии

ЦСКА претендует на полузащитника «Славен Белупо» Арияна Брковича, информирует источник.
За 19-летним хорватом следят скауты многих европейских клубов. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 150 тыс. евро.
Напомним, в 2018 году армейцы подписали хавбека «Славен Белупо» Кристияна Бистровича, а в 2019 году арендовали у хорватского клуба защитника Звонимира Шарлию, который теперь выступает за «Касымпашу».
Ранее стало известно о том, что форвард «Сан-Лоренсо» Адольфо Гаич отказался от перехода в ЦСКА.
Тикнизян, Елеев, Кучаев, Карпов, Марадишвили, Чалов, Тороп.
Тикнизян, Елеев, Кучаев, Карпов, Марадишвили, Чалов, Тороп.
Все ясно!! аххахаха)))
Все ясно!! аххахаха)))