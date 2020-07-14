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ЦСКА интересуется игроком бывшего клуба Бистровича и Шарлии

14 июля 2020, 06:26

ЦСКА претендует на полузащитника «Славен Белупо» Арияна Брковича, информирует источник.

За 19-летним хорватом следят скауты многих европейских клубов. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 150 тыс. евро.

Напомним, в 2018 году армейцы подписали хавбека «Славен Белупо» Кристияна Бистровича, а в 2019 году арендовали у хорватского клуба защитника Звонимира Шарлию, который теперь выступает за «Касымпашу».

Ранее стало известно о том, что форвард «Сан-Лоренсо» Адольфо Гаич отказался от перехода в ЦСКА.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ oFANATo (раскрыть)
14 июля в 12:22
Ты забыл Щенникова и Акинфеева
Союзник противников
Союзник противников
14 июля в 11:20
Он нужен только в том случае,если Витька уйдёт в другой клуб,и с собой возьмёт Ваньку.Иначе-лавка и 10 минут в матче,в лучшем случае.
oFANATo
oFANATo ответ LOpp (раскрыть)
14 июля в 11:05, ред.
А из знаменитой академии ЦСКА молодежь играет за основной состав армейцев.
Тикнизян, Елеев, Кучаев, Карпов, Марадишвили, Чалов, Тороп.
sihafazatron
sihafazatron
14 июля в 09:53
    Alvish
    Alvish
    14 июля в 09:40
    Своя молодежь никуда не годится.
    Abordage
    Abordage
    14 июля в 09:27, ред.
    Клубы одного уровня, можно игроками меняться.
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
    14 июля в 09:21
      For56tas
      For56tas
      14 июля в 09:18
      Славен Белупо известный в Европе клуб.
      LOpp
      LOpp
      14 июля в 09:11
      А как же знаменитая академия цска?
      ШМЕЛЬ-258
      ШМЕЛЬ-258
      14 июля в 08:48
      Как обычно,слухи журналистов.
      particular
      particular
      14 июля в 08:34
      Дааа... То в жар, то в холод кидает скаутов... Это будет прорыв... В никуда...
      ЧиП
      ЧиП
      14 июля в 08:29
      И этот откажет!
      Вова Туземец
      Вова Туземец
      14 июля в 08:23
      Средненький игрок, каких везде валом.
      ПОПОДИ в МЕНЯ
      ПОПОДИ в МЕНЯ
      14 июля в 08:07
      Почта теперь таких ЗВЕЗД и будет только покупать коням)))
      Остапчук 67
      Остапчук 67
      14 июля в 07:55
      Раскрутить и продать.
      Октябрь 1917
      Октябрь 1917
      14 июля в 07:54
      Своих нужно двигать.
      Али Самаркандский
      Али Самаркандский
      14 июля в 07:29
      Интересно дефки пляшут.
      cska vperiod
      cska vperiod
      14 июля в 07:27
      Нам нужен на па да ющий!!!
      ПОПОДИ в МЕНЯ
      ПОПОДИ в МЕНЯ
      14 июля в 07:14
      За 19-летним хорватом следят скауты многих европейских клубов.


      Все ясно!! аххахаха)))
      ДАША Д
      ДАША Д
      14 июля в 06:45
      Пока очень дешевый игрок.
      Serg_Diamond
      Serg_Diamond
      14 июля в 06:38
      Правильно! Славен Белуппо - наше всё!
      VAN ARM
      VAN ARM
      14 июля в 06:29
      это ни чего не значит)))) рабочий момент не более)))
      Obdulio Varela
      Obdulio Varela
      14 июля в 06:27
      Это весьма любопытно
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