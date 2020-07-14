ЦСКА интересуется игроком бывшего клуба Бистровича и Шарлии

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14 июля 2020, 06:26

ЦСКА претендует на полузащитника «Славен Белупо» , информирует источник.

За 19-летним хорватом следят скауты многих европейских клубов. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 150 тыс. евро.

Напомним, в 2018 году армейцы подписали хавбека «Славен Белупо» Кристияна Бистровича, а в 2019 году арендовали у хорватского клуба защитника Звонимира Шарлию, который теперь выступает за «Касымпашу».