«Краснодар» может подписать Кругового вместо Рамиреса

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13 июля 2020, 20:14

«Краснодар» может приобрести защитника «Уфы».

Как сообщается, в случае продажи в «Монако», «Краснодар» рассмотрит вариант с покупкой из башкирского клуба (права на 22-летнего защитника принадлежат «Зениту»).