«Краснодар» может подписать Кругового вместо Рамиреса

«Краснодар» может приобрести защитника «Уфы».
Как сообщается, в случае продажи Кристиана Рамиреса в «Монако», «Краснодар» рассмотрит вариант с покупкой Данила Кругового из башкирского клуба (права на 22-летнего защитника принадлежат «Зениту»).
«Краснодар» может приобрести защитника «Уфы».
Как сообщается, в случае продажи Кристиана Рамиреса в «Монако», «Краснодар» рассмотрит вариант с покупкой Данила Кругового из башкирского клуба (права на 22-летнего защитника принадлежат «Зениту»).
Связка "Мостовой-Круговой-Лесовой" посеет панику в рядах соперников и окончательно сведёт с ума комментаторов.....
Связка "Мостовой-Круговой-Лесовой" посеет панику в рядах соперников и окончательно сведёт с ума комментаторов.....