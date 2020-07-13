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«Краснодар» может подписать Кругового вместо Рамиреса

13 июля 2020, 20:14

«Краснодар» может приобрести защитника «Уфы».

Как сообщается, в случае продажи Кристиана Рамиреса в «Монако», «Краснодар» рассмотрит вариант с покупкой Данила Кругового из башкирского клуба (права на 22-летнего защитника принадлежат «Зениту»).

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Все комментарии
DEIVID
DEIVID
14 июля в 08:25
Рамрес на Монако совсем не тянет. Слабый игрок.
itujan
itujan
14 июля в 00:28
Хороший игрок, чья школа.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
13 июля в 23:01, ред.
Лучше в "Сочи"....
Связка "Мостовой-Круговой-Лесовой" посеет панику в рядах соперников и окончательно сведёт с ума комментаторов.....
beefs
beefs
13 июля в 21:21
Рамиреса вряд ли заменит, а Зеня цену загнет...
Brigar
Brigar
13 июля в 21:13
Это больше на правду похоже, к тому же не москвич.
asraeil
asraeil
13 июля в 21:04
Расклады как в покере...
cska vperiod
cska vperiod
13 июля в 20:25
Питерского брать нельзя.
STVA 1
STVA 1
13 июля в 20:23
Хорошо было бы для Быков
Zenit_84
Zenit_84
13 июля в 20:20
Удачи
Leha-ha50
Leha-ha50
13 июля в 20:17
Опять бомбят Уфу.
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