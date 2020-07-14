«Зенит» готов подписать новый контракт с Кокориным

1594678806

14 июля 2020, 01:20

«Зенит» рассматривает возможность продления контракта с нападающим , который на правах аренды выступает за «Сочи».

Действующее соглашение 29-летнего форварда с «Зенитом» истекает по окончании этого сезона.

Согласно источнику, руководство петербургского клуба готово предложить Кокорину двухлетний контракт. Отмечается, что с большой долей вероятности эта сделка не будет заблокирована на самом высоком уровне.

По данным источника, у Кокорина также есть конкретное предложение от «Сочи». Ожидается, что ситуация прояснится 26 июля, в день открытия трансферного окна в России.