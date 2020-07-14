«Зенит» готов подписать новый контракт с Кокориным

«Зенит» рассматривает возможность продления контракта с нападающим Александром Кокориным, который на правах аренды выступает за «Сочи».
Действующее соглашение 29-летнего форварда с «Зенитом» истекает по окончании этого сезона.
Согласно источнику, руководство петербургского клуба готово предложить Кокорину двухлетний контракт. Отмечается, что с большой долей вероятности эта сделка не будет заблокирована на самом высоком уровне.
По данным источника, у Кокорина также есть конкретное предложение от «Сочи». Ожидается, что ситуация прояснится 26 июля, в день открытия трансферного окна в России.
даже боюсь шутить на эту тему ... на САМОМ высоком ?
даже боюсь шутить на эту тему ... на САМОМ высоком ?