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«Зенит» готов подписать новый контракт с Кокориным

14 июля 2020, 01:20

«Зенит» рассматривает возможность продления контракта с нападающим Александром Кокориным, который на правах аренды выступает за «Сочи».

Действующее соглашение 29-летнего форварда с «Зенитом» истекает по окончании этого сезона.

Согласно источнику, руководство петербургского клуба готово предложить Кокорину двухлетний контракт. Отмечается, что с большой долей вероятности эта сделка не будет заблокирована на самом высоком уровне.

По данным источника, у Кокорина также есть конкретное предложение от «Сочи». Ожидается, что ситуация прояснится 26 июля, в день открытия трансферного окна в России.

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Все комментарии
Александр Алексатов
Александр Алексатов
14 июля в 16:28
"Аттути! Аватти! Кокорин Александр
Hypnoz
Hypnoz
14 июля в 11:39
Супер продление под ЛЧ ! Наведут шороху с Дзюбой, оба высочайшего класса напы.
Союзник противников
Союзник противников ответ oFANATo (раскрыть)
14 июля в 11:31
Только трио,Азмун уже учит свою партию на русском.
Союзник противников
Союзник противников
14 июля в 11:30
Понятное дело,что группен-руководитель Миллер впечатлён его игрой с "Ростовым".
Сп62
Сп62
14 июля в 11:07
Кто б сомневался. Всё запрограммировано за ранее.
oFANATo
oFANATo
14 июля в 11:06
А Кокоша готов петь с Дзюбой Голубую луну?
димон 37
димон 37
14 июля в 10:37
Нормально, у Саши уже всё подготовлено, так что шлюба не упадёт лицом в грязь
ekliziast
ekliziast
14 июля в 08:55
Забирайте тогда уж и Мамаева , веселее будет.
ekliziast
ekliziast
14 июля в 08:48
Забирайте сразу и Мамаева , веселее будет
МиХаХа
МиХаХа
14 июля в 08:19
Это если уйдет Азмун.
Zenit_84
Zenit_84
14 июля в 07:39
Неужели?
andre_can
andre_can
14 июля в 07:08
смотря сколько запросит зарплату!?
112910415
112910415
14 июля в 05:19
.." на самом высоком уровне "
даже боюсь шутить на эту тему ... на САМОМ высоком ?
ДСА
ДСА
14 июля в 04:19
Он может и обидеться на Зенит.
cska vperiod
cska vperiod
14 июля в 01:32
Кокоша не подпишет новый контракт с зенитом.
Иван Тасминский
Иван Тасминский
14 июля в 01:25
Если это так, то это очень круто. Даже несмотря на связку Азмун Дзюба его не хватало.
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