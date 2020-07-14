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Пиоли: «Тео Эрнандес — игрок мирового класса»

14 июля 2020, 09:24

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли не упустил возможности похвалить игрока своей команды Тео Эрнандеса

Я помню, когда впервые увидел Тео Эрнандеса, это был матч «Реал» — «Фиорентина» (ранее защитник выступал за мадридский клуб — прим.) , тогда он произвел на меня большое впечатление. Тео — фантастический игрок. Он должен работать над качеством игры в оборонительной фазе, но в последнем матче с «Наполи» он отлично показал себя против Кальехона. Эрнандес хорошо атакует и является игроком мирового класса.

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Все комментарии
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
14 июля в 09:42
Так оно и есть!
shlomo
shlomo
14 июля в 09:33
Ну это вообще семья защитников...отец Жана-Франсуа, потом старший брат Лукас, кстати ЧМ 2018 года....и по "наследству" досталось и Тео....заодно сменит брата в сборной Франции...он у же в Реале много выиграл и в Италии думаю покажет себя....Удачи!
milanetto9
milanetto9
14 июля в 09:31
на сегодня это самый сильный игрок в Милане
Adonius
Adonius
14 июля в 09:24
Наверное это так.
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