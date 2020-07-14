Пиоли: «Тео Эрнандес — игрок мирового класса»

Главный тренер «Милана» не упустил возможности похвалить игрока своей команды .

Я помню, когда впервые увидел Тео Эрнандеса, это был матч «Реал» — «Фиорентина» (ранее защитник выступал за мадридский клуб — прим.) , тогда он произвел на меня большое впечатление. Тео — фантастический игрок. Он должен работать над качеством игры в оборонительной фазе, но в последнем матче с «Наполи» он отлично показал себя против Кальехона. Эрнандес хорошо атакует и является игроком мирового класса.