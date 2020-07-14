Федотов: «В матче „Оренбург“ — „Ростов“ нужно было назначить пенальти»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал судейство в матче 28-го тура РПЛ «Оренбург» – «Ростов» (0:0).

Игорь Панин нормально отработал матч. Можно обратить внимание лишь на один момент на 37-й минуте: шла передача в нападении игроку «Ростова». С ним рядом бежал защитник, который пошёл в спину соперника. Это показали лишь на общем плане, для телезрителей момент был непонятен. Но в том моменте должен был быть назначен пенальти в ворота «Оренбурга». Скорости были большие, игрок «Ростова» постоянно смотрел на мяч, а игрок «Оренбурга» шёл в игрока «Ростова», причём в штрафной площади. Достаточно было небольшого толчка, чтобы было зафиксировано нарушение.