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Федотов: «В матче „Оренбург“ — „Ростов“ нужно было назначить пенальти»

14 июля 2020, 12:52
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург0 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал судейство в матче 28-го тура РПЛ «Оренбург» – «Ростов» (0:0).

Игорь Панин нормально отработал матч. Можно обратить внимание лишь на один момент на 37-й минуте: шла передача в нападении игроку «Ростова». С ним рядом бежал защитник, который пошёл в спину соперника. Это показали лишь на общем плане, для телезрителей момент был непонятен. Но в том моменте должен был быть назначен пенальти в ворота «Оренбурга». Скорости были большие, игрок «Ростова» постоянно смотрел на мяч, а игрок «Оренбурга» шёл в игрока «Ростова», причём в штрафной площади. Достаточно было небольшого толчка, чтобы было зафиксировано нарушение.

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cska1948
cska1948
14 июля в 15:55
Интересно, почему Федотов не комментирует эпизод с участием Понсе и Заболотного?
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
14 июля в 14:09
ох и газпром ох и ах))
Vladimir Grechko
Vladimir Grechko
14 июля в 13:40
Да и так всем понятно что Ростов всеми правдами и неправдами задвинули подальше от ЛЧ сначало эта история с ковид потом неправильно забитый гол в игре с Уфой теперь этот случай что то судьи часто стали ошибаться не в пользу Ростова даже вар стоит в сторонке возникает вопрос ПОЧЕМУ?
For56tas
For56tas
14 июля в 13:30
Пустой разговор.
Давайте думать
Давайте думать
14 июля в 12:57
Какой смысл это все обсуждать после матча... Очки распределены уже. Наказывайте тогда судей рублем что б в след матче лучше судили и тех кто на варе тоже .
Ну сделал он ошибку или десять , санкций все равно нет.
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