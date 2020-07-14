Федотов уверен, что в игре «Ахмат» — «Зенит» нужно было делать еще удаление

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал судейство в матче 28-го тура РПЛ «Ахмат» – «Зенит» (1:1).

Вилков верно показал вторую жёлтую Ригони. Хоть он и сыграл в мяч, но по итогу наступил на ногу Глушакову. Единственный минус Вилкова в том, что он не сразу показал жёлтую карточку. Наверное, ему кто-то из помощников подсказал. Либо он забыл, что у Ригони уже была карточка, хотя их было не так много в том матче.