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Федотов уверен, что в игре «Ахмат» — «Зенит» нужно было делать еще удаление

14 июля 2020, 12:45
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал судейство в матче 28-го тура РПЛ «Ахмат» – «Зенит» (1:1).

Вилков верно показал вторую жёлтую Ригони. Хоть он и сыграл в мяч, но по итогу наступил на ногу Глушакову. Единственный минус Вилкова в том, что он не сразу показал жёлтую карточку. Наверное, ему кто-то из помощников подсказал. Либо он забыл, что у Ригони уже была карточка, хотя их было не так много в том матче.

На 86-й минуте судья показал жёлтую карточку Исмаэлу. С этим я не соглашусь, следовало показать прямую красную карточку. Игрок «Ахмата» со скоростью, прямой ногой и шипами шёл в Оздоева. Не понимаю, почему VAR в лице Еськова не вмешался. Это явная и очевидная ошибка. Чего они хотели в том моменте? Чтобы у Оздоева нога оторвалась, что ли? А потом бы прикрепили ему ногу на скотч и сказали: «Не, брат, это жёлтая». Была 86-я минута, конец игры. За такое надо удалять.

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Все комментарии
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответ oFANATo (раскрыть)
14 июля в 21:27
Ты вообще в курсе, что матч терек - Зенит судил... Кто ты думаешь?... Не поверишь, вилков
Александр Алексатов
Александр Алексатов
14 июля в 16:10
старперский маразм дурень еще из шестидесятых не вышел
Кот- Бегемот
Кот- Бегемот
14 июля в 15:24
Тащи Вилок Ахмат как мог. Всеми правдами и неправдами.
Литейный 4
Литейный 4
14 июля в 15:15
Засудил Вилков Зенит. Гыгыгы
112910415
112910415
14 июля в 14:19
как видим, достичь совершенства невозможно
Арбалет
Арбалет
14 июля в 13:34, ред.
Не надоело Федотову еще нести демагогию.
oFANATo
oFANATo
14 июля в 13:30, ред.
Федотов, просто судья решил поступить как Вилков, когда не показал красную карточку Азмуну в матче против ЦСКА. И VAR тогда тоже скромно промолчал.
mihaluch
mihaluch
14 июля в 13:16
Дай ему волю всех поудаляет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 июля в 12:50
Это заговор против Спартака. Исмаэл пропустил бы игру против народных, получи он красную...
Давайте думать
Давайте думать
14 июля в 12:47
Момент заигран, матч окончен, нога на месте, Оздоев чемпион, забыли!!!
shlomo
shlomo
14 июля в 12:46
Ну хоть ошибки стали признавать....
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