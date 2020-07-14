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«Сельта» подтвердила, что Смолов получил травму

14 июля 2020, 14:00

Стала известна причина, по которой форвард «Сельты» Федор Смолов пропустил матч 36-го тура Примеры против «Осасуны».

У 30-летнего игрока был выявлен отек приводящей мышцы правой ноги. Сроки восстановления футболиста станут известны позднее.

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Все комментарии
112910415
112910415
14 июля в 19:21
похоже, был невнимателен на тренировке -
увлёкся преподаванием русского языка в раздевалке !
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
14 июля в 16:56
Здоровья Федька!
Хоть кто то в европе играет,а не голубую луну поет!
kotmyshka
kotmyshka
14 июля в 14:46
Здоровья Феде
Legend 6
Legend 6
14 июля в 14:33
Эх Федя, с возвращением в Локомотив...
drug01
drug01
14 июля в 14:07
Это печально
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