«Сельта» подтвердила, что Смолов получил травму

Стала известна причина, по которой форвард «Сельты» Федор Смолов пропустил матч 36-го тура Примеры против «Осасуны».
У 30-летнего игрока был выявлен отек приводящей мышцы правой ноги. Сроки восстановления футболиста станут известны позднее.
Стала известна причина, по которой форвард «Сельты» Федор Смолов пропустил матч 36-го тура Примеры против «Осасуны».
У 30-летнего игрока был выявлен отек приводящей мышцы правой ноги. Сроки восстановления футболиста станут известны позднее.
увлёкся преподаванием русского языка в раздевалке !
увлёкся преподаванием русского языка в раздевалке !
Хоть кто то в европе играет,а не голубую луну поет!
Хоть кто то в европе играет,а не голубую луну поет!