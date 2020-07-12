Матч MLS был перенесен из-за подозрения на коронавирус у двух игроков

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12 июля 2020, 18:13

Матч североамериканской Главной футбольной лиги ( MLS ) между «Ди Си Юнайтед» и «Торонто» был перенесен из-за подозрений на заражение коронавирусом у двух футболистов этих команд.

У кого именно подозревают болезнь — не сообщается.

Отметим, что розыгрыш MLS , приостановленный из-за пандемии коронавируса 12 марта, был возобновлен 9 июля. Все игры оставшейся части турнира, чья формула была серьезно изменена, пройдут в Орландо без зрителей.