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Матч MLS был перенесен из-за подозрения на коронавирус у двух игроков

12 июля 2020, 18:13
ТоронтоЛоготип футбольный клуб Торонто2 : 2Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮнайтедВашингтон Ди Си ЮнайтедМатч завершен

Матч североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) между «Ди Си Юнайтед» и «Торонто» был перенесен из-за подозрений на заражение коронавирусом у двух футболистов этих команд.

У кого именно подозревают болезнь — не сообщается.

Отметим, что розыгрыш MLS, приостановленный из-за пандемии коронавируса 12 марта, был возобновлен 9 июля. Все игры оставшейся части турнира, чья формула была серьезно изменена, пройдут в Орландо без зрителей. 

Ранее стало известно, что с розыгрыша турнира из-за заражения игроков коронавирусом снялся ФК «Даллас».

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
12 июля в 18:29
Ничего удивительного!"Жизни черных важны"
drug01
drug01
12 июля в 18:16
Значит так будет лучше
shlomo
shlomo
12 июля в 18:16
Вообще поражаюсь, что у них все было шито-крыто...
shlomo
shlomo
12 июля в 18:14
Никого корана не щадит
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