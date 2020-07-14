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Баринов: «Пускай Кикнадзе хоть задницу покажет! Мне он неинтересен»

14 июля 2020, 14:01

Российский актер Валерий Баринов высказался о генеральном директоре «Локомотива» Василии Кикнадзе, который недавно показал средний палец одному из болельщиков московского клуба.

Пускай Кикнадзе хоть задницу покажет! Мне этот человек неинтересен! Он уже все показал, а в конце сезона еще что-нибудь интересное продемонстрирует. Давайте я ему покажу средний палец, толку-то? Понятно, что это некрасиво. Кикнадзе не понимает, что на стадион приходит только 10%. Что будет, когда придет полный стадион. У Кикнадзе не хватит пальцев ни на ногах, ни на руках! Остался бы Сёмин, то «Зенит» стал бы чемпионом за два тура, а не за четыре! Сейчас же все зависит от «Краснодара». Столько растеряли, да еще нам и везет! У меня вот вопрос: уйдет ли в отставку Кикнадзе, если мы в следующем сезоне займем шестое место?

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За Путина
За Путина
15 июля в 10:45
Вот сейчас и Локомотив в скандала.
Раньше ЦСКА, Краснодар и Локомотив никогда в скандала не был замечен
112910415
112910415
14 июля в 19:24
задницу нельзя !
нехорошо волновать капитана сборной
cska1948
cska1948
14 июля в 15:43
"...У меня вот вопрос: уйдет ли в отставку Кикнадзе, если мы в следующем сезоне займем шестое место?"
------------------------
С таких хлебных мест добровольно НЕ уходят!
sihafazatron
sihafazatron ответ LOpp (раскрыть)
14 июля в 14:32
Классную фотку подобрал)
mihaluch
mihaluch
14 июля в 14:20
    Давайте думать
    Давайте думать ответ LOpp (раскрыть)
    14 июля в 14:12
    Жаль 100500 лайков нельзя поставить. Орнул +
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    14 июля в 14:11
    Дмитрий Баринов в шоке
    LOpp
    LOpp
    14 июля в 14:05
    beefs
    beefs
    14 июля в 14:04
    еще один интеллигент нарисовался...
    sihafazatron
    sihafazatron
    14 июля в 14:04
    Кикнадзе:
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