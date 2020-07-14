Баринов: «Пускай Кикнадзе хоть задницу покажет! Мне он неинтересен»

Российский актер Валерий Баринов высказался о генеральном директоре «Локомотива» Василии Кикнадзе, который недавно показал средний палец одному из болельщиков московского клуба.

Пускай Кикнадзе хоть задницу покажет! Мне этот человек неинтересен! Он уже все показал, а в конце сезона еще что-нибудь интересное продемонстрирует. Давайте я ему покажу средний палец, толку-то? Понятно, что это некрасиво. Кикнадзе не понимает, что на стадион приходит только 10%. Что будет, когда придет полный стадион. У Кикнадзе не хватит пальцев ни на ногах, ни на руках! Остался бы Сёмин, то «Зенит» стал бы чемпионом за два тура, а не за четыре! Сейчас же все зависит от «Краснодара». Столько растеряли, да еще нам и везет! У меня вот вопрос: уйдет ли в отставку Кикнадзе, если мы в следующем сезоне займем шестое место?