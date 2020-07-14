Дембеле приступил к тренировкам на базе «Барселоны». Он не играл с ноября

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14 июля 2020, 21:17

Вингер «Барселоны» приступил к тренировкам после долгого простоя из-за травмы.

23-летний француз сегодня занимался на базе «блаугранас». У Усмана в феврале этого года был диагностирован разрыв проксимального сухожилия бицепса правого бедра, игрок перенес операцию.

Последнее появление Дембеле на поле было в официальном матче в ноябре прошлого года. В нынешнем сезоне он сыграл всего в пяти матчах чемпионата Испании, отметившись одним голом.