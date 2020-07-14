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Дембеле приступил к тренировкам на базе «Барселоны». Он не играл с ноября

14 июля 2020, 21:17

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле приступил к тренировкам после долгого простоя из-за травмы.

23-летний француз сегодня занимался на базе «блаугранас». У Усмана в феврале этого года был диагностирован разрыв проксимального сухожилия бицепса правого бедра, игрок перенес операцию.

Последнее появление Дембеле на поле было в официальном матче в ноябре прошлого года. В нынешнем сезоне он сыграл всего в пяти матчах чемпионата Испании, отметившись одним голом.

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Все комментарии
Funny_Smailik
Funny_Smailik
15 июля в 11:26, ред.
С него и начал Бармалей транжирить в пустую крупную сумму отваленные за Неймара :(

П.С. Всех кого прикупили после Дембеле никто не заиграл, как и он сам. Итог: Бармалей - плохой менеджер и плохой президент :(
VAN ARM
VAN ARM
15 июля в 07:32
ждём возвращения))) удачи
Abordage
Abordage
15 июля в 00:17
Удачи!
Legend 6
Legend 6
14 июля в 23:06
Хорошие новости. Для ротации в самый раз. Тем более впереди ЛЧ.
Garrincha58
Garrincha58
14 июля в 22:31
ещё один хрустальный малый
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
14 июля в 22:09
Как раз с ноября он играл усиленно)) Сейчас придется оторваться от Фортнайта ради футбола вот)
dimagas2
dimagas2
14 июля в 21:54
наигрался в приставку,новых игр нет ,вот решил побегать по полю)))
311
311
14 июля в 21:54
Дембельнулся на полгода, пора побегать!)
Брулин
Брулин
14 июля в 21:52
С возвращением Усман. Все, надеюсь это была последняя поломка и наконец он покажет свой уровень. Успехов
kotmyshka
kotmyshka
14 июля в 21:33
хорошо
drug01
drug01
14 июля в 21:29
это хорошая новость!
shlomo
shlomo
14 июля в 21:28
Посмотрим на него в деле....:))
BarSlona
BarSlona
14 июля в 21:23
Ща , пару кругов по стадиону и опять в лазарет на пол года
Leha-ha50
Leha-ha50
14 июля в 21:20
Может к новому сезону оклемается.
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