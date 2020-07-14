Дембеле приступил к тренировкам на базе «Барселоны». Он не играл с ноября

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле приступил к тренировкам после долгого простоя из-за травмы.
23-летний француз сегодня занимался на базе «блаугранас». У Усмана в феврале этого года был диагностирован разрыв проксимального сухожилия бицепса правого бедра, игрок перенес операцию.
Последнее появление Дембеле на поле было в официальном матче в ноябре прошлого года. В нынешнем сезоне он сыграл всего в пяти матчах чемпионата Испании, отметившись одним голом.
😃 Happy to see you again, @Dembouz!— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 14, 2020
📍 Ciutat Esportiva
🔗 https://t.co/agvavI1MFI pic.twitter.com/bEHRqxywF0
П.С. Всех кого прикупили после Дембеле никто не заиграл, как и он сам. Итог: Бармалей - плохой менеджер и плохой президент :(
П.С. Всех кого прикупили после Дембеле никто не заиграл, как и он сам. Итог: Бармалей - плохой менеджер и плохой президент :(