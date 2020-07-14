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«Позорное решение». Моуриньо высказался об отмене бана «Ман Сити»

14 июля 2020, 17:10

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо раскритиковал отмену запрета на участие «Манчестер Сити» в еврокубках за нарушение правил финансового фэйр-плей.

Если «Манчестер Сити» невиновен, то наказание в несколько миллионов – позорное. Если ты не виноват, то тебя не наказывают. Но если ты виновен, тебя должны отстранить. В любом случае это решение – катастрофа.

Не заявляю, что «Манчестер Сити» виновен, а имею в виду, что если ты не виноват, то штраф платить не нужно. Даже фунт. Я знаю, что деньги для них не проблема, но все же. Если есть вина, ты должен быть отстранен от участия в соревнованиях.

Я никто, чтобы говорить об их вине. Я критикую решение. В любом случае это позорное решение.

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Фредерик Крюгер
Фредерик Крюгер ответ Победителей не судят (комментарий удален) (раскрыть)
15 июля в 14:57
Факт в том, что в пользу Ювентуса ставятся липовые пенальти
Рожден в СССР
Рожден в СССР ответ 25процентный клоун (раскрыть)
15 июля в 11:57
на вкус и цвет товарищей нет
milanetto9
milanetto9
15 июля в 10:03
Маур прав штраф пусть и в 10 лямов не понятен ,или отстранение и штраф или вообще ничего, а то создаётся впечатление что МС и ПСЖ неприкасаемые и им можно всё
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Рожден в СССР (раскрыть)
15 июля в 10:02
зенит и Зенит это разные команды, из разных эпох
Рожден в СССР
Рожден в СССР ответ 25процентный клоун (раскрыть)
15 июля в 09:27
А все Спартаковские болельщики пишут про Зенит
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
15 июля в 07:36
Логика есть
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
15 июля в 00:16
Виновен но откупились штрафом,это нормальное явление.
anyway
anyway ответ Igo0rek (раскрыть)
14 июля в 21:19
он не ноет, все по фактам сказал
ct
ct
14 июля в 21:17
Кто хоть немного дружит с головой четко понимает, что нарушение фин. фэйр плэй налицо. Подставные спонсоры, самовыкуп Ляпорта - уже писал про эту дичь, повторяться не буду. Какая разница кто об этом сказал - Моур, Хьюз или папа Карло. Решили дело взяткой, 10 лямов штрафа с гнилой формулировкой - для отвода глаз.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
14 июля в 21:02
Все по делу , если не виновны то почему штрафа 10 миллионов ?
Igo0rek
Igo0rek ответ anyway (раскрыть)
14 июля в 20:58
Ныть, это его призвание
311
311
14 июля в 20:19
Руководители УЕФА меняются, но не принципы! Жозе прав!)
dzvinka
dzvinka
14 июля в 20:10
слова говорит в целом правильные и логичные, какой смысл наказывать деньгами того, у кого немерянно денег и ему плевать.
Но все мы прекрасно знаем моура, кипятится он совсем по другому, от того, что даже призрачные шансы попасть в ЛЧ улетучелись.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Рожден в СССР (раскрыть)
14 июля в 19:57
Зенита несуществует
Конфедерат
Конфедерат
14 июля в 19:54
Шпорам всё равно ЛЧ не грозит, чего глотку рвать то?)
Шейх Сити
Шейх Сити
14 июля в 19:43
понятно что с такой игрой сам ТТХ во главе с ЖОЗЕ не светит попадание в зону ЛЧ отсюда и эмоции)
Санчо Панса
Санчо Панса
14 июля в 19:30
Безусловно, Маур! Горожан Манчестера выходит, что пожалели и смилостивились....
Hoyar
Hoyar
14 июля в 19:20
Позор то, во что превратился финалист ЛЧ под твоим руководством.
Triem
Triem
14 июля в 19:16
Капитализм как он есть.
Рожден в СССР
Рожден в СССР ответ 25процентный клоун (раскрыть)
14 июля в 19:05
    cska vperiod
    cska vperiod
    14 июля в 18:40
    Жозик настоящий джентльмен, коротко и ёмко.
    Фредерик Крюгер
    Фредерик Крюгер ответ Killofwrath (раскрыть)
    14 июля в 18:33
      Фредерик Крюгер
      Фредерик Крюгер ответ Победителей не судят (комментарий удален) (раскрыть)
      14 июля в 18:32
      Липовые трофеи в Италии каждый год получает команда с твоей авы
      Evilhuman
      Evilhuman ответ sihafazatron (раскрыть)
      14 июля в 18:21
      Всё равно странный штраф, разве они обязаны сотрудничать со следствием?...
      anyway
      anyway ответ Igo0rek (раскрыть)
      14 июля в 18:13, ред.
      тоттенхэм идет на 8 месте, Моуриньо от отстранения мса ни холодно ни жарко
      anyway
      anyway
      14 июля в 18:12
        Арбалет
        Арбалет
        14 июля в 17:53
        Физрук чего-то недоволен.
        alexgurzan
        alexgurzan ответ волгодон 2 (раскрыть)
        14 июля в 17:47
        .
        волгодон 2
        волгодон 2
        14 июля в 17:36
        Была история такая. Одного мужика в сельской местности гаишники остановили с целью содрать штраф наличными. И стали судорожно искать типовые нарушения вплоть до огнетушителя. Мужик оказался кристально чист и попытка заработать оказалась безуспешна.
        Стыдливо понурив головы гаишники промолвили " ну дай хоть сто рублей"...
        Igo0rek
        Igo0rek ответ 112910415 (раскрыть)
        14 июля в 17:32
        Обоснуй, чем оно позорное.
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