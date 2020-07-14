«Позорное решение». Моуриньо высказался об отмене бана «Ман Сити»

Главный тренер «Тоттенхэма» раскритиковал отмену запрета на участие «Манчестер Сити» в еврокубках за нарушение правил финансового фэйр-плей.

Если «Манчестер Сити» невиновен, то наказание в несколько миллионов – позорное. Если ты не виноват, то тебя не наказывают. Но если ты виновен, тебя должны отстранить. В любом случае это решение – катастрофа.

Не заявляю, что «Манчестер Сити» виновен, а имею в виду, что если ты не виноват, то штраф платить не нужно. Даже фунт. Я знаю, что деньги для них не проблема, но все же. Если есть вина, ты должен быть отстранен от участия в соревнованиях.

Я никто, чтобы говорить об их вине. Я критикую решение. В любом случае это позорное решение.